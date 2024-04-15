"Женщину, калеку или психа": полковник запаса рассказал, кого теперь могут отправить на фронт на Украине - 15.04.2024 Украина.ру
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"Женщину, калеку или психа": полковник запаса рассказал, кого теперь могут отправить на фронт на Украине
"Женщину, калеку или психа": полковник запаса рассказал, кого теперь могут отправить на фронт на Украине - 15.04.2024 Украина.ру
"Женщину, калеку или психа": полковник запаса рассказал, кого теперь могут отправить на фронт на Украине
У тех украинцев, кого силой забрали на фронт, фактически не остается перспектив на какую-либо демобилизацию. Потому что в принятом Верховной радой законе такой механизм не прописан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2024-04-15T05:00
2024-04-15T05:00
новости
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верховная рада
мобилизация
всу
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демобилизация
украинцы
женщины
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11 апреля Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации на Украине, который вызвал череду скандалов и споров в обществе. При этом вопрос о демобилизации будет рассмотрен в отдельном законопроекте.Украинский закон о мобилизации очень долго "пробуксовывал", его путь был сложным и тернистым. На днях скандал вызвала попытка убрать из закона в его новой интерпретации все пункты о демобилизации, рассказал военный.А теперь ещё у тех украинцев, кого силой забрали на фронт, фактически нет перспектив на какую-либо демобилизацию. Потому что в принятом законе такой механизм не прописан, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падет читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240414/1054476770.html
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новости, украина, верховная рада, мобилизация, всу, закон, сво, демобилизация, украинцы, женщины
Новости, Украина, Верховная Рада, мобилизация, ВСУ, Закон, СВО, демобилизация, украинцы, женщины

"Женщину, калеку или психа": полковник запаса рассказал, кого теперь могут отправить на фронт на Украине

05:00 15.04.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
Военнопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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У тех украинцев, кого силой забрали на фронт, фактически не остается перспектив на какую-либо демобилизацию. Потому что в принятом Верховной радой законе такой механизм не прописан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
11 апреля Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации на Украине, который вызвал череду скандалов и споров в обществе. При этом вопрос о демобилизации будет рассмотрен в отдельном законопроекте.
Украинский закон о мобилизации очень долго "пробуксовывал", его путь был сложным и тернистым. На днях скандал вызвала попытка убрать из закона в его новой интерпретации все пункты о демобилизации, рассказал военный.
"То есть понятие "демобилизация" теперь в законодательном поле Украины фактически отсутствует. Мобилизовать теперь могут практически любого украинца с учётом понижения возраста и снижения вообще критериев отбора — калеку, женщину, психа", - подчеркнул Шкурлатов.
А теперь ещё у тех украинцев, кого силой забрали на фронт, фактически нет перспектив на какую-либо демобилизацию. Потому что в принятом законе такой механизм не прописан, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падет читайте на сайте Украина.ру
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