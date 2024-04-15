https://ukraina.ru/20240415/1054505773.html

"Женщину, калеку или психа": полковник запаса рассказал, кого теперь могут отправить на фронт на Украине

"Женщину, калеку или психа": полковник запаса рассказал, кого теперь могут отправить на фронт на Украине - 15.04.2024 Украина.ру

"Женщину, калеку или психа": полковник запаса рассказал, кого теперь могут отправить на фронт на Украине

У тех украинцев, кого силой забрали на фронт, фактически не остается перспектив на какую-либо демобилизацию. Потому что в принятом Верховной радой законе такой механизм не прописан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2024-04-15T05:00

2024-04-15T05:00

2024-04-15T05:00

новости

украина

верховная рада

мобилизация

всу

закон

сво

демобилизация

украинцы

женщины

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11 апреля Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации на Украине, который вызвал череду скандалов и споров в обществе. При этом вопрос о демобилизации будет рассмотрен в отдельном законопроекте.Украинский закон о мобилизации очень долго "пробуксовывал", его путь был сложным и тернистым. На днях скандал вызвала попытка убрать из закона в его новой интерпретации все пункты о демобилизации, рассказал военный.А теперь ещё у тех украинцев, кого силой забрали на фронт, фактически нет перспектив на какую-либо демобилизацию. Потому что в принятом законе такой механизм не прописан, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падет читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240414/1054476770.html

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новости, украина, верховная рада, мобилизация, всу, закон, сво, демобилизация, украинцы, женщины