"Женщину, калеку или психа": полковник запаса рассказал, кого теперь могут отправить на фронт на Украине
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннопленным ВСУ оказывают помощь в Новоазовской ЦРБ
У тех украинцев, кого силой забрали на фронт, фактически не остается перспектив на какую-либо демобилизацию. Потому что в принятом Верховной радой законе такой механизм не прописан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
11 апреля Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации на Украине, который вызвал череду скандалов и споров в обществе. При этом вопрос о демобилизации будет рассмотрен в отдельном законопроекте.
Украинский закон о мобилизации очень долго "пробуксовывал", его путь был сложным и тернистым. На днях скандал вызвала попытка убрать из закона в его новой интерпретации все пункты о демобилизации, рассказал военный.
"То есть понятие "демобилизация" теперь в законодательном поле Украины фактически отсутствует. Мобилизовать теперь могут практически любого украинца с учётом понижения возраста и снижения вообще критериев отбора — калеку, женщину, психа", - подчеркнул Шкурлатов.
А теперь ещё у тех украинцев, кого силой забрали на фронт, фактически нет перспектив на какую-либо демобилизацию. Потому что в принятом законе такой механизм не прописан, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падет читайте на сайте Украина.ру