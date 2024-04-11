https://ukraina.ru/20240411/1054457564.html

Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падет

Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падет - 11.04.2024 Украина.ру

Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падет

Пока "армянский Навальный*" рушит связи с Россией, а Приднестровье хотят зажать в клещи, Россия готовит Харьковскую наступательную операцию, чтобы защитить Белгород. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов.

2024-04-11T19:46

2024-04-11T19:46

2024-04-11T20:08

россия

украина

запад

нато

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мобилизация

приднестровье

румыния

часов яр

харьков

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Верховная рада 11 апреля приняла во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации на Украине, вызвавший ранее череду скандалов и споров в обществе. Вопрос о демобилизации будет рассмотрен в отдельном законопроекте.— Роман, что меняет ужесточенный закон о мобилизации на Украине? Способен ли итоговый документ справиться с проблемами в мобилизационных процессах на Украине?— Пресловутый украинский закон о мобилизации очень долго пробуксовывал, его путь был тернист. Скандал буквально на днях вызвала попытка убрать из закона в его новой интерпретации вообще пассажи о демобилизации. То есть, понятие "демобилизация" теперь в законодательном поле Украины фактически отсутствует. Мобилизовать теперь могут практически любого украинца с учётом понижения возраста и снижения вообще критериев отбора — калеку, женщину, психа. А теперь ещё у тех, кого силой забрали на фронт, и перспектив на какую-либо демобилизацию фактически нет. Потому что в принятом законе такой механизм не прописан. Это, разумеется, странно. Это вызывает законное недоумение и возмущение в украинском обществе. Поэтому сага с законом мобилизации на Украине продолжится и после его принятия. Как и сериал с сотрудниками ТЦК, которые на улицах украинских городов и сел продолжают насильственный отлов людей для экипажей "Абрамсов", "Леопардов", "Бредли" и всего прочего западного металлолома. Также мы видим, что небольшие населённые пункты Украины обезлюдели — об этом прямо говорят даже западные журналисты. Мужчин детородного возраста не хватает до такой степени, что элементарно некому похоронить односельчан, которые приезжают с фронта в цинковых гробах. Остались в украинских селах лишь малые дети, либо древние старики. Разумеется, демография Украины в плане её мужского населения претерпевает сегодня страшные испытания. Тут лишь можно сказать "спасибо" украинским руководителям, которые безропотно идут на поводу своих западных кукловодов. Видимо, они всерьёз решили вести войну до последнего украинца. Сами они никогда не станут этими последними украинцами, потому что "политическая элита" страны себя таковыми не считает. Они скорее европейцы. Поэтому, как только погибнет последний украинец, эти "европейские господа" постараются оперативно покинуть пределы "родной" державы всеми возможными способами, чтобы продолжить безбедную жизнь подальше от "нэньки".— Румынский премьер-министр Марчел Чолаку на днях выразил желание объединиться с Молдавией. Для аннексии последней готовят законодательную базу, а Минобороны Румынии просит разрешить отправлять армию за границу для защиты соотечественников. Когда с такими заявлениями выступают румынские лидеры, к чему они готовятся?— Румынские власти и политический истеблишмент страны уже не один век бредят о "Великой Румынии" от моря и до моря. Это так называемый проект Romania Mare, когда Румыния пыталась вновь стать великой империей, которая, как там считалось, наследовала традиции Древнего Рима. Это было во времена военного деятеля Иона Антонеску, который фашиствовал под покровительством Третьего рейха Гитлера. И до прихода к власти румынского маршала.Разумеется, в концепции Romania Mare Приднестровье и Гагаузия являются камнем преткновения, костью в горле у румынских шовинистов и националистов. Это прорусские регионы, несмотря на разнообразный этнический состав их населения. Приднестровье в ходе боевых действий отстояло де-факто свою независимость.Гагаузия тоже не хочет терять автономию. Как мы видим, башкан автономии Евгения Гуцул прямо заявила, что в случае попыток унионистов объединить Румынию и Молдавию, гагаузы провозгласят независимость. Потому что не хотят быть в подобном румынском проекте. Ничего хорошего для малых национальностей, особенно для русских, для русскоязычных граждан, в этой "большой" Румынии, в случае её возрождения, ничего не светит. Их ждет лишь угнетение, геноцид и этнические чистки.— Почему НАТО и в целом англосаксонский западный мир делают ставку на Румынию?— Потому что видение Западом ситуации на своих восточных рубежах и попытки англосаксов втянуть Европу в открытый вооружённый конфликт с Россией — это очень удобно. Это как пазл сходится, ложится на влажные фантазии румынских националистов, бредящих о "Великой Румынии", которой никогда не было. Но, которую, повторюсь, они неистово пытаются найти в исторических анналах, проводя параллели с Римской Империей, наследниками которой румыны якобы являются.Два озвученных мною вектора совпадают, поэтому англосаксы делают ставку на румын. В случае падения Украины, Румыния станет одним из триггеров, которым они попытаются спровоцировать нас на большой конфликт с Западом. Отсюда — размещение натовских баз, в том числе авиационных, на румынской территории. Отсюда — все попытки объединения и втягивания Молдавии в орбиту Румынии.По сути Майя Санду и её "прихвостни" из молдавской партии PAS — всего лишь засланные казачки, цель которых разрушить государственность Молдавии и сделать ее сначала сателлитом, а потом и составной частью мифической "Великой Румынии".На самом деле сейчас тревожное время для Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), которая по географическому расположению находится как бы между молотом и наковальней. С одной стороны — все более тяготеющая к Румынии и, соответственно, к блоку НАТО и западному миру Молдавия, которая стремительно милитаризируется и которая явно через какое-то время попробует решить неудобный для нее приднестровский вопрос военным путём. Все к этому идёт,С другой стороны Приднестровья — территория враждебной Украины, вооруженные силы (ВСУ) которой уже второй год ведут войну. Это крайне неприятное и опасное соседство для ПМР. Ее могут зажать в клещи с двух сторон, и ничего хорошего не будет — в условиях отсутствия возможности у большой России помочь Приднестровью в этой ситуации.Надеюсь, что Запад не реализует такой сценарий. Но, к сожалению, он возможен — мы не должны его сбрасывать со счетов.— То есть в Приднестровье Запад может открыт второй фронт против нас?— Конечно. Запад, как я сказал, накачивает Румынию милитаристскими посылами, вооружает саму республику, делает попытки экспансии в Молдавию. Они могут сейчас поджечь Приднестровье, открыв для России тем самым второй фронт, чем внесут раздрай в нашу внутреннюю повестку.Все это происходит в условиях того, что мы не сильно сможем чем-то помочь окружённому со всех сторон противниками анклаву. Когда пылает братское Приднестровье, враг пытается демонтировать его государственность, а мы ничего не можем сделать, потому что плотно завязаны в крупномасштабном военном конфликте, и плюс нет прямого сухопутного коридора и захода с моря — это, конечно, преболезненный удар для России.— В зоне СВО идут бои за Часов Яр. Военное значение этого города понятно — это откроет Вооруженным силам России (ВС РФ) путь на Славянск и Краматорск. А в чем его политическое значение для нас и для Украины?— Да, Часов Яр является ключом и выходом на следующий рубеж обороны ВСУ. Это Славянско-Краматорская агломерация, крупные города с промышленными предприятиями. У ВСУ там, конечно, подготовленная оборона — никакой лёгкой прогулки для наших ребят, естественно, там не будет.Даже учитывая то, что наши войска "зацепились" за один из районов Часова Яра с высотной застройкой (микрорайон "Канал"), это пока не даёт нам права говорить, что освобождение Часова Яра близко. Бой за него, предполагаю, будет долгим и достаточно напряжённым. Противник, судя по всему, решил сделать из него очередную политическую "фортецю" — город-крепость по примеру Бахмута (Артемовска).Я уверен, что украинские силы поднимут Часов Яр, что называется, на щит. Не считаясь ни с какой военной целесообразностью, ВСУ будут пытаться его оборонять до последнего дома — судя по резервам, которые сейчас украинское командование бросает туда для укрепления гарнизона.Безусловно, [российская] тактика освобождения Часова Яра будет заключаться в том, что часть группировки будет цепляться за микрорайон и заходить в сам город, втягиваясь в городские бои. То есть проводить штурмовые действия в условиях жилой застройки. Продолжатся боевые действия по охвату города с двух сторон — с севера и юга — как это сейчас происходит. Подобную тактику мы уже видели на примере Авдеевки и Бахмута (Артемовска).Кстати, от Часова Яра мало что останется в итоге — это, к сожалению, очевидный факт. Его потеря практически предопределена, но на его освобождение может уйти до нескольких месяцев.Для украинской стороны это будет болезненный удар — не только с военной точки зрения, но и с политического ракурса. Часов Яр станет очередным крупным населённым пунктом, который ВСУ потеряют. Киевскому режиму придётся объяснять западным кураторам и своим гражданам, почему, несмотря на все уверения и бравурные заявления, на фронте ВСУ не могут показать ничего хорошего и продолжают отступать.— Как вы видите развитие ситуации на Харьковском треке? Какие есть основные аргументы в пользу того, что под Харьковом скоро начнутся серьезные бои?— Харьковская наступательная операция назрела и логично вытекает из заявлений, которые мы неоднократно слышали из уст нашего Верховного главнокомандующего и руководства Минобороны России. Наши лидеры говорили о необходимости защитить мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей, которые прилегают к границе так называемой Украины.Для того, чтобы это сделать, необходимо создать санитарный кордон. То есть освободить территорию от войск противника, увеличить дистанцию, чтобы сделать невозможными обстрелы ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии наших городов, включая Белгород.Поэтому освобождение от укронацистов Харькова и прилегающей к нему области вытекает из сложившейся в указанных приграничных районах обстановки. Я убеждён, что у Генштаба ВС РФ есть несколько планов по поводу Харькова.— Есть ли у нас силы и средства для взятия Харькова? Какие масштабы может принять операция на Харьковском направлении?— Как мне лично видится, лобового наступление на сам город не избежать. Хотя, безусловно, попытки охвата его с севера и с юга, замыкание клещей и создание харьковского котла тоже, наверное, произойдет — как один из элементов Харьковской наступательной операции.Мы исходим из того, что Харьков — город русский. Несмотря на то, что значительная часть населения его покинула, там продолжает оставаться много русскоязычных людей, которые в большинстве своём разделяют наши ценности и культурный этнический код. Поэтому для нас крайне важно относиться к Харькову бережно.Но если того потребует военная целесообразность, к сожалению, придётся пойти на жертву.На протяжении нескольких недель мы наносим планомерные и результативные ракетно-бомбовые удары по критической инфраструктуре Харькова и его области; выводим из строя энергогенерирующие предприятия. В плановом режиме ведём уничтожение и поражение объектов военной и критической инфраструктуры.То есть город регулярно впадает в блэкаут. Там происходят "коммунальные" коллапсы. Все это, повторюсь, является предвестником того, что военно-политическое руководство России всерьёз решило взяться за создание санитарного коридора и защитить Белгород и другие приграничные регионы от варварских террористических актов со стороны ВСУ.Русский Харьков будет освобождён — в этом мы практически не сомневаемся. Разумеется, Харьковская наступательная операция по освобождению потребует значительных и людских и военно-технических ресурсов. Но об этом мы умолчим.Паблики противника неоднократно писали, что ударная группировка у нас уже формируется. Досконально об этом мы ничего не знаем, потому что официальных заявлений не было. Но, я уверен, что в России соответствующие планы готовятся, рассчитывается людской и военно-технический ресурс.— Армения под руководством Пашиняна вступила на путь Украины. По Приднестровью уже два раза нанесен удар. Белоруссия готовится к войне. Франция и Британия собирают контингенты для ввода на Украину. Какого следующего шага нам нужно ожидать от НАТО?— Очевидно, что Пашинян — это армянский аналог покойного Навального*. Но только у "армянского Навального"*, к сожалению, все получилось. Он запудрил мозги основной части населения, избрался, свернул полностью проект "Арцах" в ущерб интересам армянского народа и государственности и продолжает сливать Армению.Пашинян рушит многовековые устойчивые экономические, культурные и социальные связи армянского народа с Россией. Его задачи, как ставленника западных сил ─ разорвать наши связи, максимально их испортить, вырвать Армению из орбиты Русского мира и русских интересов в регионе и, соответственно, кинуть страну под ноги Запада.При этом Армения, скорее всего, впадёт в полную зависимость от окружающих её тюркских государств — Азербайджана и Турции, которые являются многовековыми геополитическими соперниками и даже врагами армянского народа.По какой-то причине армянский народ продолжает смотреть в рот этому болтуну, политическому авантюристу и предателю и поддерживать его. Я лично не понимаю, почему так происходит. Видимо, Пашинян магически воздействует на армянский народ.Запад продолжает шаг за шагом, государство за государством поджигать периметр России: полыхнёт то здесь, то там. То в одном месте случаются антироссийские выпады, начиная от внешнеполитического фронта и заканчивая военным. Вы справедливо задали вопрос о Приднестровье. На границе с Белоруссией со стороны Польши происходит нагнетание милитаристской истерии.— Это значит, что коллективный Запад, в частности, его англосаксонская часть, морально готовы к прямой войне с Россией?— Конечно. Все свидетельствует об этом. Вопрос лишь в том, выльется ли желание и такая готовность в нечто большее, например, в непосредственный конфликт с Россией.Пока вопрос остаётся открытым. Даже на примере воинственного Макрона, который играет мускулами и желваками на камеру (правда, как казалось, посредством фотошопа) — за болтовнёй никаких реальных действий не последовало.То есть вся эта риторика скорее была направлена на внутреннего потребителя, на среднестатистического француза, который должен был воодушевиться милитаризмом своего президента и быть готовым воевать за все и вся. И пойти за Макрона проголосовать на предстоящих выборах.Кроме западных специалистов, наёмников и инструкторов, которые уже присутствуют на Украине, никаких глобальных воинских контингентов там мы пока не увидели. Но это на данный момент. Каким образом дела будут обстоять завтра, время покажет.В целом, повторюсь, дела Украины настолько плохи, а киевский режим настолько находится на грани военного поражения, что Запад, видимо, готов достать последний козырь из шельмовского, шулерского рукава, и кинуть его на стол. Других вариантов у них не остаётся.— Будут ли французы или другие представители Запада воевать за Одессу?— Тоже вопрос открытый. Конечно, потеря побережья и выхода к Чёрному морю для Украины и Запада станет катастрофой. Поэтому, да, они будут предпринимать [для сохранения этих территорий] беспрецедентные меры. Нам же говорить про освобождение Одессы пока рано. К сожалению, предпосылок для того, что мы можем её в ближайшее время взять, я не вижу.Там операция осложнена многими стратегическими оперативными факторами, которые складываются на земле. А вот о Харьковской наступательной операции, повторюсь, мы можем говорить отчётливо и предметно. Она назрела, исходя из всего, что мы видим в информационном и военном поле.— Власти США разрешили американским частным военным компаниям (ЧВК) проводить для отправки на Украину вербовку в тюрьмах из числа заключённых из мафии мексиканских и колумбийских наркокартелей. С чем это связано?— В этом ничего нового нет. Такая практика, когда ЧВК рекрутируют "сидельцев", находящихся в местах принудительного содержания, себя зарекомендовала и оправдала с военной точки зрения — в том числе в России.Тут можно, конечно, говорить о каких-то моральных аспектах вопроса. Но, к сожалению, большая военная политика на такие мелочи не обращает внимания. Стороны конфликта считают, что для каждой из них эта война является экзистенциальной и судьбоносной. Даже Запад это уже понял и открыто стал транслировать — на карту поставлено существование западного мира.Разумеется, в этой ситуации все средства хороши, и США решили обратиться к зарекомендованной практике вербовки заключённых.Единственный нюанс в этом — представители мексиканских и колумбийских наркокартелей, которых хотят вербовать и отправлять воевать за киевский режим, эту войну как свою точно не воспримут. При первой возможности находящиеся вне заключения преступники, естественно, попытаются хоть чучелом, хоть тушкой с украинского фронта убежать. А возможно — до линии фронта не доехать.В случае наших участников ЧВК — эти люди, пусть и преступники, все же остаются русскими, россиянами, которые воспитывались в нашей системе координат. Для них этот конфликт не чужой. Многие идут на фронт, мотивированные не только свободой и освобождением от уголовной ответственности, которую им обещают в случае выполнения контракта — они руководствуются моральными устоями и идеологическими воззрениями, что воюют за правое дело.В случае с колумбийскими и мексиканскими наркоторговцами, которых из далёких американских тюрем пришлют умирать под Часов Яр или под Работино — мотивация, мягко говоря, не выдерживает никакой критики. Её просто не будет. Поэтому я и говорю, что, с военной точки зрения, эти силы не способны переломить ход боевых действий.Безусловно, каждый новый штык, каждая единица живой силы у противника не идёт на пользу нам. Но, повторюсь, никаких переломов в связи с нововведением по набору в американские ЧВК не будет.

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Анна Черкасова

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