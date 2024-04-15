"Поток добровольцев не иссякает": военкор о том, нужно ли в России объявлять вторую волну мобилизации - 15.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240415/1054500299.html
"Поток добровольцев не иссякает": военкор о том, нужно ли в России объявлять вторую волну мобилизации
"Поток добровольцев не иссякает": военкор о том, нужно ли в России объявлять вторую волну мобилизации - 15.04.2024 Украина.ру
"Поток добровольцев не иссякает": военкор о том, нужно ли в России объявлять вторую волну мобилизации
Если российские военные будут применять больше технических средств, то вторая волна мобилизации не потребуется. Добровольцы активно вступают в ряды ВС РФ, их поток не иссякает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-04-15T04:50
2024-04-15T04:50
новости
россия
авдеевка
вс рф
мобилизация
всу
армия
артиллерия
бойцы
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/33/1033373301_0:52:3357:1940_1920x0_80_0_0_49ce1d8511a3b0c491e5909c94087be7.jpg
Операция в Авдеевка показала, что если наладить координацию между различными родами войск и подразделениями, то любая задача по взятию укрепленных населенных пунктов становится выполнимой, рассказал журналист.Он отметил, что никогда не наблюдал среди российских бойцов пессимистичных настроений. Армия РФ - это профессионалы, которые воюют уже два года и обладают всеми необходимыми боевыми навыками, добавил военкор.ВС России провели мобилизацию, чтобы выровняться по численности с украинской армией. По количеству личного состава российская группировка сейчас примерно такая же, как и ВСУ, сообщил он.Если российские военные будут применять больше технических средств, то вторая волна мобилизации в России не потребуется. Потому что противодействовать мощным авиабомбам и артиллерии ВС РФ противнику очень тяжело, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240413/1054473547.html
россия
авдеевка
армия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/33/1033373301_352:0:3007:1991_1920x0_80_0_0_3b41a1a61b055b22e52f4afae34994c0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, авдеевка, вс рф, мобилизация, всу, армия, артиллерия, бойцы, спецоперация, украина
Новости, Россия, Авдеевка, ВС РФ, мобилизация, ВСУ, Армия, артиллерия, бойцы, Спецоперация, Украина

"Поток добровольцев не иссякает": военкор о том, нужно ли в России объявлять вторую волну мобилизации

04:50 15.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Если российские военные будут применять больше технических средств, то вторая волна мобилизации не потребуется. Добровольцы активно вступают в ряды ВС РФ, их поток не иссякает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Операция в Авдеевка показала, что если наладить координацию между различными родами войск и подразделениями, то любая задача по взятию укрепленных населенных пунктов становится выполнимой, рассказал журналист.
Он отметил, что никогда не наблюдал среди российских бойцов пессимистичных настроений. Армия РФ - это профессионалы, которые воюют уже два года и обладают всеми необходимыми боевыми навыками, добавил военкор.
"Более того, некоторое время назад я побывал на одном из пунктов по призыву в Москве. Поток добровольцев там не иссякает. Люди вступают в ряды наших вооруженных сил. Они понимают, куда идут и зачем это надо", - отметил Линин.
ВС России провели мобилизацию, чтобы выровняться по численности с украинской армией. По количеству личного состава российская группировка сейчас примерно такая же, как и ВСУ, сообщил он.
Если российские военные будут применять больше технических средств, то вторая волна мобилизации в России не потребуется. Потому что противодействовать мощным авиабомбам и артиллерии ВС РФ противнику очень тяжело, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
Тризуб
13 апреля, 10:24
Патриотизм как высшая форма украинского лицемерия. Зеленый кардинал Украины и мама с татуировкой тризубаМама Андрея Ермака, главы Офиса президента Зеленского, сделала себе татуировку. Она наколола на плече тризуб, который на Украине считается государственным символом, в жёлто-голубых тонах, в цветах флага Украины.
 
НовостиРоссияАвдеевкаВС РФмобилизацияВСУАрмияартиллериябойцыСпецоперацияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:20Ростислав Ищенко: Россия не ведет себя как жандарм или бюро добрых услуг на международной арене
05:20Рвутся кабели, осыпается потолок: военкор рассказал, как мощнейшие минометы "Пион" разносят позиции ВСУ
05:10"Приезжают в цинковых гробах": полковник запаса о том, почему на Украине уже некому хоронить односельчан
05:00"Женщину, калеку или психа": полковник запаса рассказал, кого теперь могут отправить на фронт на Украине
04:50"Поток добровольцев не иссякает": военкор о том, нужно ли в России объявлять вторую волну мобилизации
04:40"3-я штурмовая бежала на коксохим": военкор о том, почему для ФАБов неважно, кто еще полезет на Украину
04:30Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона
04:20ВСУ будут удерживать Харьков: военкор рассказал, зачем "подлый людоед" Сырский имитирует отступление
04:10Без надежды на демобилизацию: полковник запаса объяснил, что изменит новый скандальный закон на Украине
04:00ВСУ теряют ориентацию: военкор рассказал, как штурмовая авиация забрасывает ФАБами позиции врага
03:50"Угнетение, геноцид и этнические чистки": Шкурлатов о том, что ждет русскоязычных в "большой Румынии"
03:40Гонка между щитом и мечом: Евгений Линин о том, как ВСУ меняют частоты дронов, но ВС РФ ищут противоядие
03:30На складах их очень много: военкор рассказал про уникальное советское оружие, созданное в конце ВОВ
03:20Танковые тралы и детонирующий шнур: Евгений Линин сообщил, как саперы ВС РФ уничтожают вражеские мины
03:10Высыпаем на ВСУ целый пакет "Града": военкор рассказал, какую артиллерию применяет армия РФ в зоне СВО
03:00"Приднестровье могут взять в клещи": Шкурлатов о том, где Запад может открыть второй фронт против России
19:59Те же грабли - только в профиль. Как санкции против цветмета России бьют по Лондонской бирже металлов
18:46Запасайтесь буржуйками. Украинские эксперты с негодованием готовятся к десятилетиям войны с Россией
18:33Генштаб пророчит атаку на ЗАЭС, провокация в Харькове. Итоги 14 апреля на Украине
18:25Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский в Черновцах, Аваков в Закарпатье, и "зрадный" Тик-ток
Лента новостейМолния