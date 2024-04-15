https://ukraina.ru/20240415/1054500299.html

"Поток добровольцев не иссякает": военкор о том, нужно ли в России объявлять вторую волну мобилизации

"Поток добровольцев не иссякает": военкор о том, нужно ли в России объявлять вторую волну мобилизации - 15.04.2024 Украина.ру

"Поток добровольцев не иссякает": военкор о том, нужно ли в России объявлять вторую волну мобилизации

Если российские военные будут применять больше технических средств, то вторая волна мобилизации не потребуется. Добровольцы активно вступают в ряды ВС РФ, их поток не иссякает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-04-15T04:50

2024-04-15T04:50

2024-04-15T04:50

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спецоперация

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Операция в Авдеевка показала, что если наладить координацию между различными родами войск и подразделениями, то любая задача по взятию укрепленных населенных пунктов становится выполнимой, рассказал журналист.Он отметил, что никогда не наблюдал среди российских бойцов пессимистичных настроений. Армия РФ - это профессионалы, которые воюют уже два года и обладают всеми необходимыми боевыми навыками, добавил военкор.ВС России провели мобилизацию, чтобы выровняться по численности с украинской армией. По количеству личного состава российская группировка сейчас примерно такая же, как и ВСУ, сообщил он.Если российские военные будут применять больше технических средств, то вторая волна мобилизации в России не потребуется. Потому что противодействовать мощным авиабомбам и артиллерии ВС РФ противнику очень тяжело, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240413/1054473547.html

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новости, россия, авдеевка, вс рф, мобилизация, всу, армия, артиллерия, бойцы, спецоперация, украина