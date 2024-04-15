"Поток добровольцев не иссякает": военкор о том, нужно ли в России объявлять вторую волну мобилизации
Если российские военные будут применять больше технических средств, то вторая волна мобилизации не потребуется. Добровольцы активно вступают в ряды ВС РФ, их поток не иссякает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Операция в Авдеевка показала, что если наладить координацию между различными родами войск и подразделениями, то любая задача по взятию укрепленных населенных пунктов становится выполнимой, рассказал журналист.
Он отметил, что никогда не наблюдал среди российских бойцов пессимистичных настроений. Армия РФ - это профессионалы, которые воюют уже два года и обладают всеми необходимыми боевыми навыками, добавил военкор.
"Более того, некоторое время назад я побывал на одном из пунктов по призыву в Москве. Поток добровольцев там не иссякает. Люди вступают в ряды наших вооруженных сил. Они понимают, куда идут и зачем это надо", - отметил Линин.
ВС России провели мобилизацию, чтобы выровняться по численности с украинской армией. По количеству личного состава российская группировка сейчас примерно такая же, как и ВСУ, сообщил он.
Если российские военные будут применять больше технических средств, то вторая волна мобилизации в России не потребуется. Потому что противодействовать мощным авиабомбам и артиллерии ВС РФ противнику очень тяжело, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
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