https://ukraina.ru/20240411/1054432055.html

Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку"

Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" - 11.04.2024 Украина.ру

Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку"

Мы провели мобилизацию, чтобы выровняться по численности с противником. Наша группировка примерно такая же, как и у ВСУ

2024-04-11T05:07

2024-04-11T05:07

2024-04-11T05:07

интервью

россия

харьков

вооруженные силы украины

авдеевка

дроны

сво

артиллерия

авиация

артемовск

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А если мы будем применять больше технических средств, то вторая волна мобилизации не потребуется. Потому что противодействовать нашим авиабомбам и артиллерии противнику крайне тяжело, считает военный корреспондент Евгений ЛининОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Евгений, вы не так давно побывали на Донецком направлении, где после небольшой оперативной паузы началось продвижение наших войск в разные стороны от Авдеевки, которое вылилось в освобождение конкретных населенных пунктов, например, Первомайское. Можно ли уже сказать, в чем состоит замысел нашего командования там?- Насчет общего замысла командования я сказать не могу. Я могу давать оценки относительно того, что видел сам.То, что сейчас делает российская армия в Бердычах и Новомихайловке, напоминает сценарий Авдеевки. Мы заманиваем значительные силы Украины и помещаем их в полукотел, где по ним работает артиллерия и авиация. В результате уничтожаются передовые позиции и укрепленные пункты противника, а потом наши штурмовики зачищают от противника оставшуюся территорию. Все повторяется по тем же лекалам, что в Артемовске и в Авдеевке. Эта схема работает. Зачем ее менять?- Учитывая, сколько населенных пунктов сейчас попадают в сводки, таких полукотлов сейчас много?- Да.Интенсивные боестолкновения сейчас происходят по всей линии фронта. Давление ВС РФ идет везде одновременно, начиная от Купянска и заканчивая Херсонской областью. У Украины не хватает сил и резервов, чтобы поддерживать свои передовые подразделения в надлежащем виде.Мы применяем ФАБ-500 и ФАБ-1500 с корректируемыми модулями планирования. Они сносят любую укрепленную позицию, где находятся наши враги.Я лично видел, как наша штурмовая авиация сбрасывает ФАБ-500. Я находился в 500 метрах от места ее падения. Это очень близко. Ты уже оттуда чувствуешь ударную волну и колыхание почвы под ногами. ВСУшники, которые находятся в эпицентре ее попадания, становятся полностью дезориентированными.Это очень мощная и эффективная штука. Ни Украина, ни Запад сейчас не могут ей ничего противопоставить.- Мы также запустили в массовое производство ФАБ-3000. Но эксперты предполагают, что мы нескоро увидим его массовое применение, поскольку к нему не хватает планирующих модулей и самолетов-носителей. Когда эти проблемы будут решены?- ФАБ-3000 – это уникальное оружие. Оно появилось еще в конце Великой Отечественной войны, на складах у нас их очень много. Эти бомбы уже применялись в Сирии. А если добавить к ним планирующий модуль, они станут непревзойденным боеприпасом по воздействию на укрепления.В том же Угледаре масса шахтных стволов, которые служат в качестве пунктов временной дислокации и складов для ВСУ. ФАБ-3000 может легко решить такую проблему.Не применяем мы их потому, что наше политическое руководство без крайней необходимости старается не использовать такие тяжелые виды вооружений, чтобы избежать каких-то провокаций со стороны Украины. Но они бы нам очень помогли.- А вы видели артиллерийские системы, которые сейчас мы широко рекламируем? Или пока мы используем что-то попроще?- Мы сейчас активно применяем самоходную артиллерию. Я видел и саму работу гаубицы "Мста-С", и результат ее работы.Мы используем крупнокалиберную артиллерию. Например, "Гиацинт". Как на самоходном шасси, так и буксируемые орудия. Они наносят колоссальный ущерб ВСУ. Максимальная дальность их стрельбы составляет 33 километра. Оптимальная дальность 18-25 километров. Мы поражаем цели в тактической глубине у противника (пункты временной дислокации и места скопления живой силы).Мы используем более легкую артиллерию. Например, Д-20. Это 120-мм "десантная гаубица", которая вращается на 360 градусов. Они стреляют крайне успешно.РСЗО тоже вносит свой огромный вклад. Мы высыпаем на ВСУ целый пакет "Града". Под Донецком я сам видел его стрельбу куда-то за Авдеевку, где противник пытается организовать хоть какое-то сопротивление. "Смерч" - тоже одна из эффективных систем нашего огня.Еще есть информация, что мы якобы применяем северокорейские РСЗО, но лично я их не видел.Короче говоря, вся наша артиллерия приносит колоссальную помощь нашим ребятам, которые занимаются непосредственным штурмом вражеских позиций.- "Пион" видели (крупнокалиберный самоходный миномет, который якобы должен все разнести)?- Конечно. Это одно из наших мощнейших вооружений, которое взламывает любой объект долговременной фортификации. Как бы глубоко он ни находился и с какой бы ни была толщина стен и перекрытий. Даже если он не попадает прямо в этот объект, он вызывает смещение почвы, из-за чего рвутся кабеля и воздуховоды. Вы не можете там находиться без света и воды, да еще и с осыпающимся потолком.Так что "Пион" - это страшное орудие.Вообще вся тяжелая артиллерия, которую разрабатывали в Советском Союзе, неприхотлива и эффективна. Мы ее широко применяем в СВО. Спасибо за это нашим предкам.- Если говорить о возможностях ВСУ, насколько удается справляться с их FPV-дронами и минными полями (якобы поэтому мы не можем продвинуться на Запорожском направлении)?- Я не могу сказать насчет "получается/не получается", потому что не знаю, что наше командование планирует на том же Запорожском направлении и какие силы/средства на него выделяются. Но то, что FPV-дроны представляют для нас серьезную проблему – это факт. Они летают довольно далеко и несут тяжелые боеприпасы (3,5 килограммов на 20 километров). Двигаются они быстро, подавить их тяжело.Это большой вызов и для наших комплексов РЭБ, и для ребят на передовой.Но через какое-то время мы эти проблемы решим. Когда мы поняли, что ВСУ сменили частоты для своих дронов, мы начали искать к ним противоядие. Эта гонка между щитом и мечом продолжится.А пока надо уничтожать места, где Украина производит и хранит эти дроны. Это уже вопрос работы наших ВКС.Теперь насчет минных полей. У нас есть средства для их преодоления. Есть специальные машины, которые выбрасывают шнуры, а они потом взрываются. Есть саперы. Есть тралы, за которыми идут танки.Конечно, ВСУ занимаются массовым минированием. Но у этих мин истекает срок годности. На 100% они не срабатывают. Рано или поздно вы эту проблему решим. ВС РФ – армия 21 века.Та же Авдеевка показала, что если наладить координацию между различными родами войск и подразделениями, то задача по взятию укрепленных населенных пунктов становится выполнимой.- Каковы настроения бойцов?- Я ни разу не видел на позициях пессимистичных настроений. Это профессионалы, которые воюют два года и обладают необходимыми навыками. Более того, некоторое время назад я побывал на одном из пунктов по призыву в Москве. Поток добровольцев там не иссякает. Люди вступают в ряды наших вооруженных сил. Они понимают, куда идут и зачем это надо.- Мобилизация нужна? Например, для ротации.- Мы провели мобилизацию, чтобы выровняться по численности с противником. Наша группировка примерно такая же, как и у ВСУ. А если мы будем применять больше технических средств, то вторая волна мобилизации не потребуется. Потому что противодействовать нашим авиабомбам и артиллерии противнику крайне тяжело.- Обсуждают ли бойцы слухи о том, что на Украину могут попасть целые подразделения из французов, поляков или представителей наркокартелей?- Даже если они полезут на Украину, интенсивность боев от этого не изменится.Возьмем те же Запорожские степи. Пройти незамеченным по такому пространству невозможно. Невозможно сосредоточить большое количество войск в одном месте, чтобы создать ударный кулак. До наших позиций может дойти какой-нибудь небольшой штурмовой отряд. А бойцам неважно, кто это будет: украинец, поляк, француз или колумбиец.Да, можно загнать большое количество войск в ту же Славянско-Краматорскую агломерацию. Но тот же пример Авдеевки показал, что Украине это никак не помогло. Мы нанесли им огромные потери убитыми и ранеными. Даже 3-я штурмовая бригада, которая должна была служить заградотрядом, чтобы предотвратить выход строевых частей из Авдеевки, не справилась. Она бежала на Коксохим, пыталась там отсидеться, но даже суток не продержалась под ударами ФАБов.Повторюсь, в условиях СВО концентрация войск неважна. Если применяются тяжелые виды вооружений, это несущественно.- Вы уверены, что мы уже точно не уступим противнику в технических средствах?- Пока у ВСУ с нами паритет по FPV-дронам и бомбардировочным БПЛА вроде "Бабы-Яги". Это для нас проблема. Но по артиллерии, РСЗО, танкам и авиации мы преимущество точно не упустим.Да, у Украины еще остаются разрозненные очаги ПВО, которые она пытается создать за счет классных западных комплексов. Но они не справляются с нашей фронтовой, штурмовой авиацией и ВКС. Эта тенденция продолжится.- Вы сказали про авиацию. Смогут ли наши дистанционные удары по Харькову привести к тому, что город будет непригоден для ВСУ и они сами оттуда уйдут?- Этого не будет. Наш противник – мерзкий и подлый. Сырский тоже проявляет себя как людоед. Он не умеет организовывать отступления. Он может только оставить людей на передовых позициях, запретив им отход.Как это происходит? Наша армия уничтожает их передовые позиции. У ВСУ появляется много убитых и раненых, а потом они заявляют, что якобы отвели войска. Никакого отвода войск на самом деле не было. Это или незапланированное бегство, или полное уничтожение обороняющейся группировки.Конечно, ВСУ будут удерживать Харьков, прикрываясь горожанами как живым щитом. Они это делали не только в Мариуполь. Они пытались это делать в Авдеевке, который так и не покинули 1500 человек.Но в целом у противника нет сил удерживать все крупные и средние населенные пункты. У их мобилизованных нет на это боевого духа, а заградотрядов для них уже не хватает. Побег 3-й штурмовой бригады из Авдеевки тоже это подтверждает.Так что крупные населенные пункты не дадут противнику никакого преимущества. С ними там будет то же самое, что в Артемовске и в Авдеевке.

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