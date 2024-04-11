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В МИД вновь подтвердили отказ России от швейцарских переговоров по Украине

В МИД вновь подтвердили отказ России от швейцарских переговоров по Украине - 11.04.2024 Украина.ру

В МИД вновь подтвердили отказ России от швейцарских переговоров по Украине

Россия не будет и не собиралась участвовать в так называемом мирном саммите, который запланирован на лето этого года в Швейцарии. Это вновь озвучили в Министерстве иностранных дел РФ 11 апреля

2024-04-11T17:45

2024-04-11T17:45

2024-04-11T17:45

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О том, что российская сторона не будет участвовать в переговорах такого формата в МИД РФ сообщали еще 13 марта. Там подчеркнули, что швейцарская конференция – это те же Минские соглашения, которые провалил Киев. Отмечалось, что Швейцария не может быть миротворческой площадкой, потому как утратила нейтральный статус и занимает проукраинскую позицию, голосует за антироссийские резолюции, рассматривает изъятие замороженных активов РФ, присоединяется к незаконным антироссийским санкциям. Напомним, мирная конференция по Украине пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток 15 и 16 июня этого года. Точное количество её участников пока неизвестно.

https://ukraina.ru/20240409/1054391282.html

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новости, россия, украина, швейцария, владимир зеленский, мария захарова, мид, "формула мира", сво, переговоры