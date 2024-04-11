В МИД вновь подтвердили отказ России от швейцарских переговоров по Украине
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Россия не будет и не собиралась участвовать в так называемом мирном саммите, который запланирован на лето этого года в Швейцарии. Это вновь озвучили в Министерстве иностранных дел РФ 11 апреля
"Хочется пресечь очередную волну спекуляций относительно якобы вариативности российского участия в очередной сходке по "формуле Зеленского": Россия участвовать не будет и не собиралась. Об этом неоднократно заявляли", – написала в телеграм-канале официальный представитель российского министерства Мария Захарова.
О том, что российская сторона не будет участвовать в переговорах такого формата в МИД РФ сообщали еще 13 марта. Там подчеркнули, что швейцарская конференция – это те же Минские соглашения, которые провалил Киев.
Отмечалось, что Швейцария не может быть миротворческой площадкой, потому как утратила нейтральный статус и занимает проукраинскую позицию, голосует за антироссийские резолюции, рассматривает изъятие замороженных активов РФ, присоединяется к незаконным антироссийским санкциям.
Напомним, мирная конференция по Украине пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток 15 и 16 июня этого года. Точное количество её участников пока неизвестно.
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