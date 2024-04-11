В МИД вновь подтвердили отказ России от швейцарских переговоров по Украине - 11.04.2024 Украина.ру
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В МИД вновь подтвердили отказ России от швейцарских переговоров по Украине
В МИД вновь подтвердили отказ России от швейцарских переговоров по Украине - 11.04.2024 Украина.ру
В МИД вновь подтвердили отказ России от швейцарских переговоров по Украине
Россия не будет и не собиралась участвовать в так называемом мирном саммите, который запланирован на лето этого года в Швейцарии. Это вновь озвучили в Министерстве иностранных дел РФ 11 апреля
2024-04-11T17:45
2024-04-11T17:45
новости
россия
украина
швейцария
владимир зеленский
мария захарова
мид
"формула мира"
сво
переговоры
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О том, что российская сторона не будет участвовать в переговорах такого формата в МИД РФ сообщали еще 13 марта. Там подчеркнули, что швейцарская конференция – это те же Минские соглашения, которые провалил Киев. Отмечалось, что Швейцария не может быть миротворческой площадкой, потому как утратила нейтральный статус и занимает проукраинскую позицию, голосует за антироссийские резолюции, рассматривает изъятие замороженных активов РФ, присоединяется к незаконным антироссийским санкциям. Напомним, мирная конференция по Украине пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток 15 и 16 июня этого года. Точное количество её участников пока неизвестно.
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новости, россия, украина, швейцария, владимир зеленский, мария захарова, мид, "формула мира", сво, переговоры
Новости, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, Мария Захарова, МИД, "формула мира", СВО, переговоры

В МИД вновь подтвердили отказ России от швейцарских переговоров по Украине

17:45 11.04.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Россия не будет и не собиралась участвовать в так называемом мирном саммите, который запланирован на лето этого года в Швейцарии. Это вновь озвучили в Министерстве иностранных дел РФ 11 апреля

"Хочется пресечь очередную волну спекуляций относительно якобы вариативности российского участия в очередной сходке по "формуле Зеленского": Россия участвовать не будет и не собиралась. Об этом неоднократно заявляли", – написала в телеграм-канале официальный представитель российского министерства Мария Захарова.

О том, что российская сторона не будет участвовать в переговорах такого формата в МИД РФ сообщали еще 13 марта. Там подчеркнули, что швейцарская конференция – это те же Минские соглашения, которые провалил Киев.
Отмечалось, что Швейцария не может быть миротворческой площадкой, потому как утратила нейтральный статус и занимает проукраинскую позицию, голосует за антироссийские резолюции, рассматривает изъятие замороженных активов РФ, присоединяется к незаконным антироссийским санкциям.
Напомним, мирная конференция по Украине пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток 15 и 16 июня этого года. Точное количество её участников пока неизвестно.
Заседание совета министров иностранных дел G 20
9 апреля, 00:08
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НовостиРоссияУкраинаШвейцарияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваМИД"формула мира"СВОпереговоры
 
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