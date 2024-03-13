Россия не примет участие в швейцарской конференции по Украине - 13.03.2024 Украина.ру
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Россия не примет участие в швейцарской конференции по Украине
Россия не примет участие в швейцарской конференции по Украине - 13.03.2024 Украина.ру
Россия не примет участие в швейцарской конференции по Украине
Россия не намерена принимать участие Международной конференции по вопросу мира на Украине в Швейцарии, потому как на ней планируется обсуждение только так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Об этом 13 марта сообщили в МИД РФ
2024-03-13T18:36
2024-03-13T18:37
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мария захарова
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сво
переговоры
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Она напомнила, что авторы "формулы мира" предлагают только ультиматумы: вывод российских войск на границы 1991 года, привлечение Москвы к ответственности и выплате репараций. Всё это дополнили "привлекательными для стран Глобального Юга" положениями о продовольствии, ядерной безопасности, энергетике, экологии, гуманитарных проблемах. Но самое важное, что три ультиматума, приведённых выше, остаются неизменными, а законные российские интересы игнорируются. Кроме этого, Швейцария сама по себе не может быть миротворческой площадкой, потому как утратила нейтральный статус и занимает проукраинскую позицию, голосует за антироссийские резолюции, рассматривает изъятие замороженных активов РФ, присоединяется к незаконным антироссийским санкциям. Захарова вспомнила и опыт Минских соглашений, которые заключались только для того, чтобы усилить украинскую армию. Швейцарские договорённости – это то же самое. Вместе с тем, российская сторона остаётся открытой к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но язык ультиматумов для РФ неприемлем. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что весной в Швейцарии может пройти первый саммит, посвященный предложенному Украиной плану мирного урегулирования конфликта с Россией. В МИД Швейцарии заявили, что готовы обсудить с Россией пункты "формулы мира", однако представители Москвы скорее всего от участия откажутся.
https://ukraina.ru/20231030/1050624406.html
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новости, россия, украина, швейцария, мария захарова, мид, владимир зеленский, сво, переговоры
Новости, Россия, Украина, Швейцария, Мария Захарова, МИД, Владимир Зеленский, СВО, переговоры

Россия не примет участие в швейцарской конференции по Украине

18:36 13.03.2024 (обновлено: 18:37 13.03.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Россия не намерена принимать участие Международной конференции по вопросу мира на Украине в Швейцарии, потому как на ней планируется обсуждение только так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Об этом 13 марта сообщили в МИД РФ
"Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально. Объясню почему. (...) Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран", – заявила официальный представитель российского министерства Мария Захарова.
Она напомнила, что авторы "формулы мира" предлагают только ультиматумы: вывод российских войск на границы 1991 года, привлечение Москвы к ответственности и выплате репараций. Всё это дополнили "привлекательными для стран Глобального Юга" положениями о продовольствии, ядерной безопасности, энергетике, экологии, гуманитарных проблемах. Но самое важное, что три ультиматума, приведённых выше, остаются неизменными, а законные российские интересы игнорируются.
"Готовящаяся конференция – это продолжение встреч в "копенгагенском формате", которые изначально себя дискредитировали, а теперь зашли в тупик", – подчеркнули в российском МИДе.
Кроме этого, Швейцария сама по себе не может быть миротворческой площадкой, потому как утратила нейтральный статус и занимает проукраинскую позицию, голосует за антироссийские резолюции, рассматривает изъятие замороженных активов РФ, присоединяется к незаконным антироссийским санкциям.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с президентом Швейцарии И. Кассисом
30 октября 2023, 20:23
МИД Швейцарии заявил, что готов обсудить с Россией пункты "формулы мира"Продовольственную и ядерную безопасность, а также пункт "подтверждения окончания войны" из "формулы мира", с Россией готова обсудить Швейцария. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер в интервью РИА Новости
Захарова вспомнила и опыт Минских соглашений, которые заключались только для того, чтобы усилить украинскую армию. Швейцарские договорённости – это то же самое.
Вместе с тем, российская сторона остаётся открытой к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но язык ультиматумов для РФ неприемлем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что весной в Швейцарии может пройти первый саммит, посвященный предложенному Украиной плану мирного урегулирования конфликта с Россией. В МИД Швейцарии заявили, что готовы обсудить с Россией пункты "формулы мира", однако представители Москвы скорее всего от участия откажутся.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Вчера, 21:45
Переговоры по урегулированию ситуации на Украине невозможны без РФ – Эрдоган Намерения завершить украинский конфликт обречены на провал, если они игнорируют позицию России. Такие планы не приведут к мирному урегулированию, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 
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