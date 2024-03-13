https://ukraina.ru/20240313/1053867777.html

Россия не примет участие в швейцарской конференции по Украине

Россия не примет участие в швейцарской конференции по Украине - 13.03.2024 Украина.ру

Россия не примет участие в швейцарской конференции по Украине

Россия не намерена принимать участие Международной конференции по вопросу мира на Украине в Швейцарии, потому как на ней планируется обсуждение только так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Об этом 13 марта сообщили в МИД РФ

2024-03-13T18:36

2024-03-13T18:36

2024-03-13T18:37

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Она напомнила, что авторы "формулы мира" предлагают только ультиматумы: вывод российских войск на границы 1991 года, привлечение Москвы к ответственности и выплате репараций. Всё это дополнили "привлекательными для стран Глобального Юга" положениями о продовольствии, ядерной безопасности, энергетике, экологии, гуманитарных проблемах. Но самое важное, что три ультиматума, приведённых выше, остаются неизменными, а законные российские интересы игнорируются. Кроме этого, Швейцария сама по себе не может быть миротворческой площадкой, потому как утратила нейтральный статус и занимает проукраинскую позицию, голосует за антироссийские резолюции, рассматривает изъятие замороженных активов РФ, присоединяется к незаконным антироссийским санкциям. Захарова вспомнила и опыт Минских соглашений, которые заключались только для того, чтобы усилить украинскую армию. Швейцарские договорённости – это то же самое. Вместе с тем, российская сторона остаётся открытой к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но язык ультиматумов для РФ неприемлем. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что весной в Швейцарии может пройти первый саммит, посвященный предложенному Украиной плану мирного урегулирования конфликта с Россией. В МИД Швейцарии заявили, что готовы обсудить с Россией пункты "формулы мира", однако представители Москвы скорее всего от участия откажутся.

https://ukraina.ru/20231030/1050624406.html

https://ukraina.ru/20240312/1053848767.html

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новости, россия, украина, швейцария, мария захарова, мид, владимир зеленский, сво, переговоры