https://ukraina.ru/20240409/1054404729.html

Зеленский готов получать помощь США в долг. Он уже знает, как его не отдавать

Зеленский готов получать помощь США в долг. Он уже знает, как его не отдавать - 09.04.2024 Украина.ру

Зеленский готов получать помощь США в долг. Он уже знает, как его не отдавать

Председатель палаты представителей Майк Джонсон обещал, наконец, вынести на голосование вопрос о финансовой помощи Украине сразу же по окончании двухнедельных пасхальных каникул. И вот 9 апреля наступило, конгрессмены возвращаются к работе, но с украинским вопросом придётся повременить

2024-04-09T17:57

2024-04-09T17:57

2024-04-09T18:20

эксклюзив

сша

украина

палата представителей когресса сша

джонсон

владимир зеленский

кредит

военная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/16/1042036877_0:29:1585:921_1920x0_80_0_0_7ac86b0ba243584c162ae33ac5a7948f.jpg.webp

На нынешней неделе нижняя палата конгресса к обсуждению законопроекта не приступит, заявили источники интернет-издания Punchbowl в Капитолии. Документ ещё не готов, и в ближайшие дни Майк Джонсон собирается провести серию встреч со своими однопартийцами для обсуждения инициативы, которая, по имеющейся информации, будет включать предложения по конфискации суверенных активов России (акт REPO) и отмену введённого Белым домом запрета на выдачу лицензий на экспорт СПГ. Впрочем, последний пункт администрация уже публично отвергла.В свою очередь, агентство Bloomberg 3 апреля сообщило, что Джонсон всё ещё искал способы смягчить сопротивление со стороны республиканцев ─ сторонников жёсткой линии, в связи с чем голосование по вопросу помощи Украине маловероятно, по крайней мере, до середины апреля, а, возможно, и позже.Украина или должность – незавидный выборДжонсон подвергается давлению со всех сторон. Белый дом требует провести через Палату представителей тот законопроект, который в феврале принял сенат (предусматривающий выделение $ 60 млрд Украине, а ещё $ 35 Израилю и Тайваню), одни конгрессмены-республиканцы – незамедлительно разблокировать помощь Киеву, чтобы не допустить его проигрыш в конфликте с Россией, другие конгрессмены-республиканцы – не давать Киеву ни цента."Я не думаю, что у нас есть несколько недель. Мы хотим быть на правильной стороне истории в этом вопросе", - заявил член палаты представителей от Республиканской партии Дон Бэкон, известный своей русофобской позицией.Марджори Тейлор Грин, одна из главных ястребов конгресса, не просто грозит свергнуть Джонсона в случае проведения голосования по украинскому вопросу ─ она уже подала ходатайство о его увольнении, таким образом дав спикеру предупредительный сигнал."Майк Джонсон не работает на республиканцев. Он не помогает республиканцам. Майк Джонсон выполняет грязную работу глубинного государства. Нам нужен новый спикер палаты представителей", - заявила конгрессвумен.Джонсон же стремится не обострять ситуацию: он сказал, что уважает Марджори и разделяет с ней консервативные убеждения, хотя между ними иногда возникают серьёзные разногласия. При этом он сетует на то, что республиканцы вынуждены идти на компромиссы с демократами и Белым домом, поскольку не имеют большинства в сенате. В палате же представителей их перевес минимальный. А ещё, стоит добавить, это-то и позволяет небольшой группе ястребов-республиканцев держать в напряжении всю партию и лично Джонсона, поскольку они с лёгкостью могут блокировать неугодные им инициативы.Зато к демократам, по крайней мере, к некоторым из них, похоже, Джонсон сумел найти подход. Так, конгрессмена Адама Смита в эфире программы The Hill Sunday на телеканале NewsNation спросили, готов ли он спасти Джонсона. Он ответил: "Да, беспорядки в палате представителей вредны для страны во многих отношениях. И отправлять в отставку ещё одного спикера было бы серьёзной ошибкой.Я какое-то время работал со спикером Джонсоном в комитете по вооружённым силам, когда я был его председателем. Он порядочный, умный человек, и у меня с ним хорошие, рабочие отношения. Многие упускают из виду то, что с [бывшим спикером] Кевином Маккарти было очень трудно работать. Он не сдержал своего слова, он с нами не работал. Я доверяю спикеру. Он сказал, что не оставит Украину, и я верю, что он сдержит своё слово. А если он это сделает, то я не вижу причин, по которым демократы хотели бы отстранить его от должности".Решат ли конгрессмены отправить Джонсона в отставку, или демократы возьмутся спасать его, Белый дом вмешиваться не будет, заверила пресс-секретарь действующей администрации Карин Жан-Пьер, оставив свободу принятия решений по этому вопросу лидеру демократического меньшинства в палате представителей Хакиму Джеффрису.Киев хочет денег незамедлительно и уже придумал, как их не отдаватьДля Джонсона наступает момент истины. Уже сегодня ему предстоит пережить один из важнейших моментов в карьере - придётся, наконец, определиться, как решать вопрос с Украиной, пишет издание The Hill.Белый дом уговаривает председателя палаты представителей дать дальнейший ход законопроекту, одобренному сенатом, который тот отказывается обсуждать из-за отсутствия пункта об ужесточении границы с Мексикой, откуда в США прибывают нелегальные мигранты, и заверяет, что этот документ гарантированно получит поддержку большинства. И всё, на этом эпопея длиною в полгода закончится, и военная помощь Украине, прерванная с декабря 2023-го, будет разблокирована.Но нет же. Джонсон объявил, что выносить на голосование собирается собственную версию законопроекта. Опять же, что именно она включает в себя, доподлинно неизвестно, но, если верить источникам The Hill, на встрече с сенаторами-республиканцами 13 марта Джонсон выдвинул идею выдавать Киеву помощь не безвозмездно, а в виде кредитов (что ещё раньше предлагал бывший президент США Дональд Трамп, борющийся за переизбрание на второй срок).Пару недель назад украинские чиновники на условиях анонимности поделились с изданием Politico мнением на этот счёт. Идею перехода на кредитную основу в Киеве считают оскорбительной. Президент Украины Владимир Зеленский от такой перспективы тоже не в восторге, подход американских законодателей к выделению финансирования он назвал "невзрослым". Тем не менее положение ВСУ в отсутствие западной помощи осложнилось настолько, что глава государства уже готов согласиться на любые условия, лишь бы деньги и оружие начали поступать вновь.Накануне возвращения американских конгрессменов с пасхальных каникул и потенциального голосования Зеленский в эфире телемарафона 6 апреля заявил: "Один сенатор недавно был и говорит: „Ты согласишься на кредитные деньги?“ — „А какие есть варианты?“ Он говорит: „Ну, если тебе скажут, что деньги кредитные, или ты не получишь ничего“. Я говорю: „А для чего эти выборы, если нет никакого выбора“. Поэтому мы примем любой вариант".Судя по всему, речь о сенаторе-республиканце Линдси Грэме*, не так давно побывавшем в Киеве, где 18 марта он сказал Зеленскому лично, что наиболее вероятный вариант предоставления новой помощи от Вашингтона — это беспроцентный кредит. Политик раньше был ярым сторонником поддержки Украины, но теперь он голосует против её финансирования, поскольку у самих США накопился огромный госдолг."Если бы сегодня Украине предложили дать в кредит сегодня или бесплатно всё через год, то мы бы сказали: "Только сегодня". Наш выбор один – выжить и победить. Мы это пробуем делать разными путями. Важно – чем быстрее, тем лучше", - продолжил Зеленский.Ситуация для украинских войск такова, что боеприпасы и оружие действительно нужны им прямо сейчас. Один из бойцов рассказал корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal, что командование отправляет личный состав на поиски неразорвавшихся снарядов на поле боя, преодолевая по несколько километров заминированной территории, а больше всего шансов найти их в болотах. При этом есть риск, что снаряды могут сдетонировать в любой момент.Каждый день промедления конгресса с решением о финансировании Украины усложняет положение ВСУ и снижает шансы на положительный для неё исход конфликта, даже если помощь от США в конце концов поступит, предупреждает The Washington Post. Для противостояния российской авиации ВСУ "отчаянно нуждаются" в артиллерийских снарядах и ракетах для зенитных комплексов Patriot. Однако вот уже полгода США не могут оказать столько необходимую помощь, пишет издание. ВС РФ тем временем применяют такие методы, от которых Украине трудно защититься, например, планирующие бомбы (содержащие до полутонны взрывчатки, оснащённые крыльями и системами наведения, позволяющими совершать полёты на большие расстояния с высокой точностью), благодаря которым российские самолёты могут вести огонь вне зоны досягаемости украинских зенитных систем.Если речь идёт о кредитах, то в конце концов их придётся вернуть, и главный вопрос заключается в том, как Украина, экономика которой не способна даже обеспечить функционирование государственных органов и выплату пенсий, сделает это. Грэм* утверждает, что Украина сможет расплатиться, как только "встанет на ноги" благодаря экономическому потенциалу и полезным ископаемым в стране, но в это практически никто не верит. Управляющий редактор американского журнала American Conservative Джуд Руссо, комментируя слова сенатора, вполне обоснованно отмечает, что при наличии такого потенциала украинская экономика показала бы результаты и до конфликта. Но этого не происходило, а необходимость выплаты американских кредитов сделает Украину ещё более слабой. Эти кредиты станут существенным бременем для бюджета Украины, как и все военные кредиты и контрибуции в истории, отмечает он.Но на Банковой же тоже не дураки сидят – они всё прекрасно понимают и всё уже просчитали."Нам обязательно нужно знать условия, при которых Украине не придётся его (кредит – ред.) возвращать", - заявил источник издания Politico в Офисе президента Украины.В таком случае хоть как можно назвать предоставленные средства – хоть грант, хоть кредит, - раз деньги украинские власти отдавать Вашингтону всё равно не собираются.Так когда же конгресс приступит к вопросу о помощи Украине? По этому поводу остаётся только гадать. В американской пресс в разных контекстах фигурирует срок в "несколько недель". Например, сенатор-республиканка Джони Эрнст считает, что в течение нескольких следующих недель Палата представителей внесёт правки в одобренный сенатом законопроект, после чего документ вновь вернётся в сенат. А там-то препятствий не будет, и политик считает, что идея о кредитах может сработать. Это мнение не одной Эрнст – по информации The Hill, сенаторы, поначалу скептически настроенные по отношению к плану Джонсона, теперь на фоне тяжелой ситуации для ВСУ на фронте готовы принять любое предложение от нижней палаты конгресса по помощи Киеву.Как бы то ни было, прежде всего Джонсону нужно урегулировать разногласия со своими однопартийцами-конгрессменами. А законодателям, прежде чем одобрить дополнительную помощь Киеву, бывший сотрудник Госдепартамента США Джон Завалес в колонке для издания Responsible Statecraft предлагает задать чиновникам из Белого дома ряд важных вопросов, а именно:· может ли администрация определить, что для Украины является победой в конфликте?· насколько реалистична цель Киева вернуть утерянные территории?"Поскольку ответ, скорее всего, отрицательный, продолжать разбрасываться жизнями в качестве жеста аморально и бессмысленно", — отвечает сам же Завалес.Не пора ли призвать Украину начать переговоры, а не стремиться к достижению нереалистичных целей, пока она не потеряла ещё больше территории и её позиции на переговорах ещё больше не ослабли, задаётся вопросом экс-сотрудник Госдепа.Задержка американской военной помощи Украине может позволить Конгрессу подтолкнуть администрацию президента Джо Байдена к более прозрачному определению своей стратегии в отношении украинского конфликта, полагает Завалес.* Внесён в перечень экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240404/1054315063.html

https://ukraina.ru/20240408/1054354591.html

https://ukraina.ru/20240405/1054335536.html

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, палата представителей когресса сша, джонсон, владимир зеленский, кредит, военная помощь