"Стамбул плюс что-то": Полетаев раскрыл, сможет ли Трамп заставить Зеленского выполнять договоренности
© Reuters
© Reuters
Если Путин и Трамп решат принудить Киев заключить договор в формате "Стамбул плюс что-то", то мяч будет на стороне президента США. Именно Трамп должен будет обеспечить, чтобы Украина и Европа выполнили эти договоренности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Давайте предположим, что может воплотиться сценарий, при котором Путин встретится с Трампом и они решат принудить Украину заключить договор в формате "Стамбул плюс что-то" (за это "что-то" сейчас идет торговля), сообщил эксперт.
Допустим, такая встреча произошла и тут уже мяч будет на стороне президента США. Именно Трамп должен будет обеспечить, чтобы эти договоренности выполнили Украина и Европа, указал Полетаев.
"Сможет он это сделать? Вопрос. Мы же с вами неоднократно обсуждали, что Зеленский оказался не таким уж управляемым, как о нем говорили. Трамп его попытался нагнуть, а он не нагибается", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
По мнению Полетаева, возможно, в первом телефонном разговоре Путин и Трамп обсудили общую схему. Об этом можно сделать вывод, исходя из их последующих заявлений, добавил он.
"Они договорились, что на Украине должна произойти смена власти Зеленского на какую-то другую и что условия мира должны будут зафиксировать новый президент и новая Верховная Рада. Сейчас идет речь о том, что Путин и Трамп договариваются об условиях мира (записывают на бумаге или пожимают руки) и после этого можно останавливать боевые действия", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров Росси и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.
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