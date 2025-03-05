https://ukraina.ru/20250305/1061523937.html

"Стамбул плюс что-то": Полетаев раскрыл, сможет ли Трамп заставить Зеленского выполнять договоренности

"Стамбул плюс что-то": Полетаев раскрыл, сможет ли Трамп заставить Зеленского выполнять договоренности - 05.03.2025 Украина.ру

"Стамбул плюс что-то": Полетаев раскрыл, сможет ли Трамп заставить Зеленского выполнять договоренности

Если Путин и Трамп решат принудить Киев заключить договор в формате "Стамбул плюс что-то", то мяч будет на стороне президента США. Именно Трамп должен будет обеспечить, чтобы Украина и Европа выполнили эти договоренности. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-03-05T03:30

2025-03-05T03:30

2025-03-05T03:30

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Давайте предположим, что может воплотиться сценарий, при котором Путин встретится с Трампом и они решат принудить Украину заключить договор в формате "Стамбул плюс что-то" (за это "что-то" сейчас идет торговля), сообщил эксперт.Допустим, такая встреча произошла и тут уже мяч будет на стороне президента США. Именно Трамп должен будет обеспечить, чтобы эти договоренности выполнили Украина и Европа, указал Полетаев.По мнению Полетаева, возможно, в первом телефонном разговоре Путин и Трамп обсудили общую схему. Об этом можно сделать вывод, исходя из их последующих заявлений, добавил он."Они договорились, что на Украине должна произойти смена власти Зеленского на какую-то другую и что условия мира должны будут зафиксировать новый президент и новая Верховная Рада. Сейчас идет речь о том, что Путин и Трамп договариваются об условиях мира (записывают на бумаге или пожимают руки) и после этого можно останавливать боевые действия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Россия должна договориться с Трампом о судьбе Украины за пять минут до ее капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров Росси и США — в интервью Дмитрия Бавырина: После перепалки Зеленского и Трампа дела России вокруг Украины пойдут просто идеально на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250304/1061516776.html

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новости, украина, сша, европа, дональд трамп, сергей полетаев , владимир зеленский, верховная рада, власти украины, владимир путин, договор