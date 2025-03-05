Политическая сепарация Европы и США: Ищенко о том, может ли ЕС выстроить единый фронт против Америки - 05.03.2025 Украина.ру
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Политическая сепарация Европы и США: Ищенко о том, может ли ЕС выстроить единый фронт против Америки
Политическая сепарация Европы и США: Ищенко о том, может ли ЕС выстроить единый фронт против Америки - 05.03.2025 Украина.ру
Политическая сепарация Европы и США: Ищенко о том, может ли ЕС выстроить единый фронт против Америки
Для США экономическое взаимодействие с ЕС это не только и не столько способ зарабатывать деньги, сколько один из методов политического господства, не только по обоим берегам Атлантики, но и в мире. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-05T04:00
2025-03-05T04:00
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Нешуточные волнения в Евросоюзе вызвало решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Европы. И Еврокомиссия уже пообещала Америке жёсткий ответ.ЕС может ответить США и Трампу, но не в экономической сфере, указал Ищенко, отметив, что Евросоюз намного больше заинтересован в американском рынке, где у него льготные условия для торговли, чем Америка в рынке Европейского Союза.Нельзя сказать, чтобы США вообще не были в нем заинтересованы. Но Евросоюз от двусторонней торговли с Соединенными Штатами получает больше, отметил политолог.Поэтому угроза политической переориентации Европейского Союза или угроза политической сепарации Европы и Соединённых Штатов — это угроза серьёзная для Америки, потому что ей придётся перестраивать всю схему своей внешней политики. ЕС выстроить единый фронт против США очень сложно. Но у Европейского Союза есть преимущество. Потому что в Соединенных Штатах леволиберальная оппозиция Трампа значительно мощнее, чем правоконсервативная поддержка Трампа в Европе, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.О том, как усилия Трампа стали давать первые результаты — в материале Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, европа, америка, дональд трамп, ростислав ищенко, ес, торговля, пошлина, оппозиция, международные отношения, международная политика
Новости, США, Европа, Америка, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, ЕС, торговля, пошлина, оппозиция, международные отношения, Международная политика

Политическая сепарация Европы и США: Ищенко о том, может ли ЕС выстроить единый фронт против Америки

04:00 05.03.2025
 
© Фото : Офіс Президента / Telegramсаммит в Лондоне 2 марта
саммит в Лондоне 2 марта - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Офіс Президента / Telegram
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Для США экономическое взаимодействие с ЕС это не только и не столько способ зарабатывать деньги, сколько один из методов политического господства, не только по обоим берегам Атлантики, но и в мире. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Нешуточные волнения в Евросоюзе вызвало решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Европы. И Еврокомиссия уже пообещала Америке жёсткий ответ.
ЕС может ответить США и Трампу, но не в экономической сфере, указал Ищенко, отметив, что Евросоюз намного больше заинтересован в американском рынке, где у него льготные условия для торговли, чем Америка в рынке Европейского Союза.
Нельзя сказать, чтобы США вообще не были в нем заинтересованы. Но Евросоюз от двусторонней торговли с Соединенными Штатами получает больше, отметил политолог.
"У Европейского Союза в торговле с США профицитный баланс, но экономическое взаимодействие с ЕС для Штатов это не только и не столько способ зарабатывать деньги, сколько один из методов политического господства, не только по обоим берегам Атлантики, но и в мире", — подчеркнул Ищенко.
Поэтому угроза политической переориентации Европейского Союза или угроза политической сепарации Европы и Соединённых Штатов — это угроза серьёзная для Америки, потому что ей придётся перестраивать всю схему своей внешней политики.
ЕС выстроить единый фронт против США очень сложно. Но у Европейского Союза есть преимущество. Потому что в Соединенных Штатах леволиберальная оппозиция Трампа значительно мощнее, чем правоконсервативная поддержка Трампа в Европе, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.
О том, как усилия Трампа стали давать первые результаты — в материале Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?" на сайте Украина.ру.
саммит в Лондоне 2 марта - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
3 марта, 12:07
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04:00Политическая сепарация Европы и США: Ищенко о том, может ли ЕС выстроить единый фронт против Америки
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