https://ukraina.ru/20250305/1061529122.html

Политическая сепарация Европы и США: Ищенко о том, может ли ЕС выстроить единый фронт против Америки

Политическая сепарация Европы и США: Ищенко о том, может ли ЕС выстроить единый фронт против Америки - 05.03.2025 Украина.ру

Политическая сепарация Европы и США: Ищенко о том, может ли ЕС выстроить единый фронт против Америки

Для США экономическое взаимодействие с ЕС это не только и не столько способ зарабатывать деньги, сколько один из методов политического господства, не только по обоим берегам Атлантики, но и в мире. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-05T04:00

2025-03-05T04:00

2025-03-05T04:00

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Нешуточные волнения в Евросоюзе вызвало решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Европы. И Еврокомиссия уже пообещала Америке жёсткий ответ.ЕС может ответить США и Трампу, но не в экономической сфере, указал Ищенко, отметив, что Евросоюз намного больше заинтересован в американском рынке, где у него льготные условия для торговли, чем Америка в рынке Европейского Союза.Нельзя сказать, чтобы США вообще не были в нем заинтересованы. Но Евросоюз от двусторонней торговли с Соединенными Штатами получает больше, отметил политолог.Поэтому угроза политической переориентации Европейского Союза или угроза политической сепарации Европы и Соединённых Штатов — это угроза серьёзная для Америки, потому что ей придётся перестраивать всю схему своей внешней политики. ЕС выстроить единый фронт против США очень сложно. Но у Европейского Союза есть преимущество. Потому что в Соединенных Штатах леволиберальная оппозиция Трампа значительно мощнее, чем правоконсервативная поддержка Трампа в Европе, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.О том, как усилия Трампа стали давать первые результаты — в материале Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250303/1061491843.html

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