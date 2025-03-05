Политическая сепарация Европы и США: Ищенко о том, может ли ЕС выстроить единый фронт против Америки
© Фото : Офіс Президента / Telegramсаммит в Лондоне 2 марта
© Фото : Офіс Президента / Telegram
Для США экономическое взаимодействие с ЕС это не только и не столько способ зарабатывать деньги, сколько один из методов политического господства, не только по обоим берегам Атлантики, но и в мире. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Нешуточные волнения в Евросоюзе вызвало решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из Европы. И Еврокомиссия уже пообещала Америке жёсткий ответ.
ЕС может ответить США и Трампу, но не в экономической сфере, указал Ищенко, отметив, что Евросоюз намного больше заинтересован в американском рынке, где у него льготные условия для торговли, чем Америка в рынке Европейского Союза.
Нельзя сказать, чтобы США вообще не были в нем заинтересованы. Но Евросоюз от двусторонней торговли с Соединенными Штатами получает больше, отметил политолог.
"У Европейского Союза в торговле с США профицитный баланс, но экономическое взаимодействие с ЕС для Штатов это не только и не столько способ зарабатывать деньги, сколько один из методов политического господства, не только по обоим берегам Атлантики, но и в мире", — подчеркнул Ищенко.
Поэтому угроза политической переориентации Европейского Союза или угроза политической сепарации Европы и Соединённых Штатов — это угроза серьёзная для Америки, потому что ей придётся перестраивать всю схему своей внешней политики.
ЕС выстроить единый фронт против США очень сложно. Но у Европейского Союза есть преимущество. Потому что в Соединенных Штатах леволиберальная оппозиция Трампа значительно мощнее, чем правоконсервативная поддержка Трампа в Европе, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе" на сайте Украина.ру.
О том, как усилия Трампа стали давать первые результаты — в материале Ростислава Ищенко "Первые "успехи" Трампа. Фанфары дудят, но надолго ли?" на сайте Украина.ру.
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