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Андроид без "папиных денег". Чем занимается украинская элита после ссоры Зеленского с Трампом

Андроид без "папиных денег". Чем занимается украинская элита после ссоры Зеленского с Трампом - 05.03.2025 Украина.ру

Андроид без "папиных денег". Чем занимается украинская элита после ссоры Зеленского с Трампом

Представители украинской политической элиты сейчас крайне встревожены ссорой Зеленского с новой администрацией США, что в перспективе может лишить ее основных источников доходов.

2025-03-05T02:41

2025-03-05T02:41

2025-03-05T02:41

эксклюзив

украина

вашингтон

сша

владимир зеленский

дональд трамп

алексей кущ

рада

верховная рада

слуга народа

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С начала 1990-х на Украине сформировался целый класс чиновников и политиков, монетизировавших русофобию. Для них достаточно было лишь время от времени клеймить Советский Союз и современную РФ и продвигаться вверх по карьерной лестнице. Десятилетиями эта схема безошибочно работала.Однако с возвращением в Белый дом Дональда Трампа прикрылись многие фонды и гранты, украинская элита оказалась у разбитого корыта и сейчас судорожно мечется в поисках новых спонсоров русофобии, поскольку ничего иного она производить не умеет.Итальянское издание "La Republica" сообщало на этой неделе, что украинские элиты всё больше расходятся во мнениях относительно будущего своей страны: часть из них считает Зеленского "героем сопротивления", в то время как другие называют его политику тупиковой. Итальянцы также отмечают, что политический кризис усугубляется на фоне дискуссий о возможных переговорах с Россией.Политический кризис заметно нарастает и в Раде, хотя формально у Зеленского там имеется большинство депутатов. На сайте Верховной Рады 3 марта появилось обращение руководства парламента, поддерживающее мирные инициативы Дональда Трампа. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны фракции "Слуга народа", представители которой продолжают настаивать на необходимости сохранять жёсткую линию в переговорах с Вашингтоном.Однако бывший спикер Рады Дмитрий Разумков выступил с инициативой срочно создать парламентскую группу для переговоров с США. По его словам, без постоянного диалога с Вашингтоном Украина рискует не только потерять поддержку на фронте, но и ослабить свои позиции на международной арене.Часть депутатов уже осознаёт, что резкие выпады Зеленского и конфронтация с Трампом могут дорого обойтись стране, тогда как другая часть продолжает делать ставку на агрессивную риторику, ориентируясь на Великобританию. И западные партнеры Киева прекрасно видят, как углубляется кризис в системе украинской власти.Тем не менее, и вероятный сменщик Зеленского, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявляет о намерениях продолжать конфликт с РФ, несмотря на ухудшающуюся ситуацию на фронте и сокращение западной помощи.Политолог Руслан Бортник отмечает, что одним из следствий провального визита Зеленского в Вашингтон стал удар по его репутации в консервативных кругах США и Европы. "Происходит процесс деглорификации образа Украины и украинского лидера среди западных консервативных элит", - говорит политолог.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* отмечает определенную закономерность – на Украине элиты всегда ставят на тех, кто проигрывает, систематически опаздывая не несколько лет. Сейчас же, по его словам, формируется новый мировой порядок, но украинское руководство упорно ставит на представителей старого мира."Контуры Нового мира сформированы и согласованы. Эти соглашения подразумевают остановку войны в Украине. Трамп прямо заявляет, что Зеленский является единственным препятствием к миру в Украине. Исходя из этого, Зеленский работают против американской политики – основного партнера Украины", - пишет Арестович.По его словам, "непослушание" Зеленского базируется исключительно на желании выбить гарантии безопасности для себя и своего окружения, но для Белого дома "дать личные гарантии ворам – означает подставиться навсегда перед американским правосудием".Украинский Telegram-канал "ЗеРада" пишет, что украинская элита уже навострила лыжи и фактически сидит на чемоданах. "Когда все окончательно рухнет, элита сбежит, как это уже было не раз. Те, кто громче всех говорил о борьбе, окажутся в Лондоне, Женеве, Вашингтоне. Они оставят страну в хаосе, передав управление тем, кто готов будет добить остатки некогда целостного государства", - пишет "ЗеРада".В тоже время украинский экономист Алексей Кущ пишет, что для украинской элиты заканчивается целая эпоха, когда она могла в положении условного "ребенка" требовать от "взрослых дядей" на западе денег. На западе к этому настолько привыкли, что нынешний бунт Зеленского против администрации США воспринимается в Вашингтоне с недоумением, как некий "бунт против создателя". Украину и ее элиту Кущ считает неким андроидом, в который искусственно вдохнули жизнь. Однако теперь ее ждет тест на реальную самостоятельность, который она может и не пройти."Как "подросток", у которого "неожиданно" родился ребенок и вся ответственность теперь только на нем - "папа" угрожает перестать помогать за "непослушание", а "мама" [Европа] обещала давать деньги, но не долго", - резюмирует Кущ положение Украины после ссоры Зеленского с Трампом.Жить на свои и самостоятельно зарабатывать украинская элита, развращенная годами щедрых подаяний Запада, не умеет и не хочет. Поэтому, если какой-то Зеленский становится препятствием к "папиным" деньгам, тем хуже для Зеленского.О том, что в ближайшее время может произойти со сделкой по редкоземельным материалам - в статье Алексея Туманова ""К переговорам готов, сделку подпишу". Зеленского подготовили к речи Трампа в Конгрессе"*Признан в РФ террористом и экстремистом

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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