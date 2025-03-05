https://ukraina.ru/20250305/1061539639.html

Демократы бьют по Трампу: американцам дали минуту славы, Зеленскому намекнули на выборы

Демократы бьют по Трампу: американцам дали минуту славы, Зеленскому намекнули на выборы - 05.03.2025 Украина.ру

Демократы бьют по Трампу: американцам дали минуту славы, Зеленскому намекнули на выборы

Представители Демократической партии США разыгрывают достаточно агрессивную главе государства повестку, пытаясь противодействовать быстрым реформам тем, что называют "демократическими ценностями"

2025-03-05T03:18

2025-03-05T03:18

2025-03-05T03:18

эксклюзив

сша

украина

киев

дональд трамп

грэйси голд

владимир зеленский

демократическая партия

республиканская партия

минздрав

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Американская политика сильно отличается от российской, британской или какой-либо еще другой. В Вашингтоне любое политическое противостояние превращают в телевизионное шоу - и в этом утверждении нет негативной коннотации, просто факт, просто они так работают. Представители Демократической партии США разыгрывают достаточно агрессивную главе государства повестку, пытаясь противодействовать быстрым реформам тем, что называют "демократическими ценностями".За несколько часов до выступления президента Дональда Трампа в Конгрессе демократы провели пресс-конференцию, на которой трибуну предоставляли, казалось бы, обычным американцам буквально с улицы. Пожилые сенаторы подводили к микрофону приглашенных, предоставляли им минуту славы, аплодировали. Каждый выходил и делился своим печальным опытом - или увольнением с работы по каким-то недосказанным причинам, или жаловался на медицину.Смысл понятен. Раз назвались демократами, значит вот вам для шоу выборочная свобода слова. Впрочем представители Республиканской партии, которые провели настоящую пресс-конференцию с вопросами от журналистов, заранее предупредили: действия Трампа ввергли демократов в полнейший хаос, и теперь они мечутся.Одна 41-летняя девушка пожаловалась на увольнение. Она поступила на службу в армию в 2001 году, когда ей было 17 лет. С 2003 по 2008 годы служила в Афганистане, а с 2013 - преподавала в школе. В 2018 году ей диагностировали рак надпочечников и установили инвалидность. Несколько лет она потратила на лечение, потом устроилась на работу в американский Минздрав. Теперь безработная - виноват (а вслух-то это не произносят), конечно, Трамп.Похлопали девушке.Семейная пара привела для конференции демократов свою несовершеннолетнюю дочь. С ней пофотографировались, а мама рассказала, как с самого младенчества дочка страдает мышечной атрофией, и как помог чудодейственный лекарственный препарат. "Мы здесь только для того, чтобы показать, насколько важно финансирование национальных учреждений здравоохранения", сказала она.Похлопали семейной паре. Сфотографировали. Сфотографировали красиво - с главой семейства, с улыбкой.Другая дама, эпатажная блондинка принесла с собой шляпу лесника, на которую наклеила фотографии коллег по работе. Когда-то она была учителем, потом лесничим, а теперь…"Спасибо вам большое, очень большое спасибо за предоставленную возможность поговорить, рассказать вам о моем прекрасном городе, который также находится в стадии строительства", - широко улыбнулась она. - "Я так благодарна сенатору Марку Уорнеру*, который сразу же стал чрезвычайно добрым человеком и потянулся ко мне, и заставил почувствовать себя личностью. У этих 1000 других людей сейчас нет права голоса. Я стала кем-то, потому что Уорнер протянул руку помощи и сделал меня личностью.Похлопали. Сфотографировали блондинку, шляпу и сенатора.Брюнетка с белоснежными зубами работала пожарным, надо понимать, инспектором при лесничестве. Ее уволили незамедлительно, сославшись на плохие показатели работы."Но у меня были безупречные показатели", - сказала она. - "Некоторые мои коллеги недавно переехали через всю страну ради работы мечты. Одного уволили вскоре после возвращения из декретного отпуска. Этих реальных людей сейчас убеждают, что их труд "не служит общественным интересам" и "недостаточно эффективен".Опять аплодисменты. Сенаторы-то улыбаются - многие из них десятилетиями ходят на работу в сенат, как рекордсмен Джо Байден, и никто не увольняет по показателям эффективности.Подождите, а как же Украина?И такой пункт, разумеется, есть в этой программе. Возможно, на фоне деятельности Трампа внутри страны он отошел на десятый план, но есть. Член Палаты представителей Джаред Голден, соавтор альтернативного законопроекта о военной помощи Украине и Израилю, предложил Зеленскому…… провести выборы."Если мир стоит на повестке дня, как только что заявил президент Зеленский, то он должен сделать все возможное, чтобы усилить свою позицию на переговорах о [мирном] соглашении, которое примет его народ", - заявил Голден. "Один из способов - назначить и выиграть новые выборы, чтобы продемонстрировать миру, что у него есть мандат вести переговоры от имени своего народа".Голден похвалил ВСУ за ведение боевых действий против России, заявил о худшем итоге для Киева в случае продолжения конфликта на истощение. И в то же время фактически призвал к бойкоту мирного соглашения, если оно не нравится украинским властям."Если у украинцев все еще есть воля к борьбе, никто не сможет навязать им мирное соглашение, которое им не нравится", - сказал он.Еще, по меньшей мере, пять сенаторов объявили бойкот Дональду Трампу и решили прогулять его выступление в соцсетях. За час до начала мероприятия они анонсировали стрим, на котором будут "проверять факты в режиме реального времени", пытаясь уличить Трампа во лжи. Лидер этой группы - Бекка Балинт - обвиняет президента в "пренебрежении Конституцией".Еще один удар направлен по карманам и Илону Маску, в частности. Ведущие демократы выступают против инициативы нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона (а из негатива на него удалось только накопать то, что в начале 2000-х годов он предлагал отправлять на лечение представителей сексуальных меньшинств) о продлении финансирования правительства на полгода. Если законодатели провалят этот законопроект, работа правительства может быть приостановлена в течение первых ста дней президентства Трампа.Инициатива предполагает помимо финансирования сокращение нецелевых расходов вместе с неэффективными сотрудниками. Так что если временное финансирование примут, Трамп и Маск продолжат сокращать государственные программы.Накануне американские журналисты предполагали о возможной попытке срыва выступления Трампа в Конгрессе. Если это все-таки произойдет, один человек в Киеве порадуется тому, что не придется извиняться. 4 марта президент США Дональд Трамп выступит в Конгрессе США с речью о положении страны. Трамп делает ставку на эффект неожиданности, так что журналисты в предвкушении шоу. Этим объясняется выбор времени для выступления - 21:00 по восточному времени (5 утра по Москве), прайм-тайм в США. Речь Трампа может стать продолжением объяснений внезапных перемен внутри Штатов за его первые 44 дня у власти. Причем американские чиновники предполагают, что в основном Трамп будет придерживаться внутренней повестки.Члены Республиканской партии представлены в Конгрессе незначительным большинством, так что Трамп, вероятно, рассчитывает на безукоснительную поддержку любых его инициатив. Хотя последнее публичное решение о резкой приостановке военных поставок на Украину, изгнание из Овального кабинета украинского гостя Владимира Зеленского, падение акций из-за ввода торговых пошлин против Канады, Китая и Мексики - все это вызывает тревогу у части сенаторов.Американские журналисты называют несколько основных тем, больше всего волнующих общество:Видеотрансляцию будут вести по меньшей мере восемь американских телекомпаний, не считая печатные СМИ.*американский сенатор Марк Уорнер призывал разрешить Киеву наносить удары вглубь по территории России; был соавтором инициативы по высылке из США 300 российских дипломатов;

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эксклюзив, сша, украина, киев, дональд трамп, грэйси голд, владимир зеленский, демократическая партия, республиканская партия, минздрав