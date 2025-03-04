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Трамп может подписать сделку с Зеленским до выступления в Конгрессе

Трамп может подписать сделку с Зеленским до выступления в Конгрессе - 04.03.2025 Украина.ру

Трамп может подписать сделку с Зеленским до выступления в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп может подписать сделку о редкоземельных металлах Украины с Владимиром Зеленским до выступления в Конгрессе вечером 4 марта. Об этом сообщили журналисты ABC News, ссылаясь на осведомленные с ходом переговоров источники

2025-03-04T23:01

2025-03-04T23:01

2025-03-04T23:01

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"По словам двух источников, осведомленных о ходе переговоров, Соединенные Штаты и Украина могут подписать соглашение о поставках полезных ископаемых уже во вторник", - сообщили журналисты. Изначально планировалось, что сделку подпишут после встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете. Однако визит Зеленского завершился дипломатическим провалом, и после Вашингтона он сразу отправился в Лондон. Окружение Трампа рекомендовало Зеленскому извиниться за поведение, выразить благодарность Соединенным Штатам за поддержку и все-таки подписать рамочное соглашение. Источники американских журналистов предупреждают, что по вопросам вокруг сделки "ничто не является окончательным". Однако Дональд Трамп дал понять своим главным советникам, что хотел бы заключить договор до своего выступления в Конгрессе США. Представители Республиканской партии в Палате представителей США провели пресс-конференцию за несколько часов до выступления Трампа. В основном, они перечисляли достижения хозяина Овального кабинета, но и затронули тему Украины в ответах на вопросы журналистов. Спикер Палаты Майк Джонсон заявил, что считает приостановку военной помощи Украине "стратегическим ходом" и временной мерой. По его словам, "сегодня вечером и в ближайшие дни появится больше информации" о развитии ситуации. Джонсон предложил Зеленскому "исправить то, что произошло на прошлой неделе" в Овальном кабинете и подписать сделку о редкоземельных металлах. По его словам, это лучшая сделка, которую можно было предложить, чтобы помочь украинскому народу. Если Зеленский согласится и подпишет документы, это будет "беспроигрышный сценарий для всех участников" будущих переговоров. Вице-президент США Джей Ди Венс призвал Киев к конкретным делам вместо пустых заявлений. По его словам, Зеленский должен подписать соглашение, а Украина - сесть за стол переговоров. Владимир Зеленский незамедлительно ответил в американской соцсети X. Он пообещал подписать сделку по редкоземельным металлам в любое время и в любом формате, предложил свой поэтапный план развития мирного процесса. Подробнее об этом - в материале Алексея Туманова "К переговорам готов, сделку подпишу". Зеленского подготовили к речи Трампа в Конгрессе

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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новости, украина, владимир зеленский, дональд трамп, борис джонсон, республиканская партия, сша, вашингтон