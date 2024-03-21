Запад пугает Пекин. Всё больше китайских банков отказывается от ведения дел с Россией
Два крупных китайских банка - Ping An Bank и Bank of Ningbo с середины января 2024 года перестали принимать платежи из России в юанях. Источники в банковском секторе сообщают, что на этот шаг две финансовые организации, входящие в топ-15 крупнейших в Китае, решились из-за давления США и боязни попасть под вторичные санкции
Сотрудничество с клиентами из России китайские государственные банки начали пересматривать после того, как министерство финансов США в декабре 2023 года заявило о намерении вводить вторичные санкции против организаций, помогающих России закупать оборудование для военной промышленности.
С этого момента банки Китая перестали проводить любые платежи в долларах с контрагентами из России. Позднее ряд банков ограничил транзакции и в китайской валюте. Платежи от российских кредитных организаций перестали принимать Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Теперь к ним присоединились Ping An Bank и Bank of Ningbo. Платежи из РФ стали возвращать также China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank и другие.
Аналогичные проблемы с расчетами в конце декабря 2023 года начались и с Турцией. Там сначала почти полностью перестали принимать деньги из российских банков. В феврале местные финансовые организации возобновили расчеты с Россией по ограниченному перечню товаров.
Кремль обещает: это нас не остановит!
Информацию о прекращении транзакций в юанях со стороны некоторых китайских банков прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, это последствие беспрецедентного давления США и Евросоюза на Китайскую Народную Республику, в том числе в контексте ее взаимоотношений с Россией.
Песков признал, что это создаст определенные проблемы, но не станет преградой для дальнейшего развития торгово-экономических отношений России и Китая.
"Благодаря высочайшему уровню наших взаимоотношений, благодаря особому характеру наших взаимоотношений мы имеем необходимый потенциал для того, чтобы эти затруднения преодолевать", — заявил Песков журналистам 21 марта.
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Задача ─ придумать более тонкую систему
Директор Центра социально-экономических исследований при Финансовом университете при Правительстве России Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру отметил, что проблемы с переводом денег из России в Китай и из Китая в Россию действительно существуют.
Это происходит потому, что китайские банки боятся, что информация об их сотрудничестве с Россией дойдет до американцев, например, через инструменты рейтингования, и они попадут под вторичные санкции, рассказал эксперт. При этом с денежными переводами из России в Китай возникает больше трудностей, чем с переводами из Китая в Россию, добавил он.
"Если американцы хотят чего-то узнать, они узнают. Это всем известно. Чтобы перестраховаться, китайские банки сокращают операции с Россией. То же самое касается турецких банков. Да, такая проблема существует", - сказал Зубец.
При этом эксперт отметил, что те структуры, с которыми Россия работает в Китае, по-прежнему заинтересованы в продолжении операций. Поэтому оптимальным вариантом как для Пекина, так и для Москвы, является поиск так называемых прокладок – промежуточных банков, которым не нужны американские рейтинги.
"Это банки, работающие на внутреннем китайском рынке и не зависящие от международных финансовых институтов", - уточнил эксперт.
По словам Зубца, на сегодняшний день нет оснований считать, что эта проблема не будет решена.
"Китайские банки, через которые сегодня идут деньги – это банки с международным участием. Поэтому они "видны" из Америки. Для проведения операций будут нужны банки, которые из Америки не видны – мелкие и работающие исключительно на территории Китая", - сказал экономист.
Эксперт считает, что с Турцией такую схему наладить сложнее, так как там действует единая с Евросоюзом система таможни.
"У Анкары есть специальное торговое соглашение с ЕС, в соответствии с которым Турция для Евросоюза открывает свою таможенную статистику. Таким образом даже если расчеты ведутся в рублях или в турецких лирах, эти потоки видны европейцам, а значит и американцам", - рассказал Зубец.
Поэтому торговые потоки с Турции придется переориентировать на республики Средней Азии, такие, как Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Они гораздо менее подконтрольны американцам и европейцам, чем турки, добавил эксперт.
По его мнению, проблема с банками повлияет на систему обхода санкций в том смысле, что она станет более сложной и тонкой. Тем не менее денежные операции не прекратятся, полагает Алексей Зубец.
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