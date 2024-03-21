Запад пугает Пекин. Всё больше китайских банков отказывается от ведения дел с Россией - 21.03.2024 Украина.ру
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Запад пугает Пекин. Всё больше китайских банков отказывается от ведения дел с Россией
Запад пугает Пекин. Всё больше китайских банков отказывается от ведения дел с Россией - 21.03.2024 Украина.ру
Запад пугает Пекин. Всё больше китайских банков отказывается от ведения дел с Россией
Два крупных китайских банка - Ping An Bank и Bank of Ningbo с середины января 2024 года перестали принимать платежи из России в юанях. Источники в банковском секторе сообщают, что на этот шаг две финансовые организации, входящие в топ-15 крупнейших в Китае, решились из-за давления США и боязни попасть под вторичные санкции
2024-03-21T17:47
2024-03-21T17:47
эксклюзив
китай
россия
турция
дмитрий песков
банки
антироссийские санкции
алексей зубец
ес
министерство финансов
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Сотрудничество с клиентами из России китайские государственные банки начали пересматривать после того, как министерство финансов США в декабре 2023 года заявило о намерении вводить вторичные санкции против организаций, помогающих России закупать оборудование для военной промышленности.С этого момента банки Китая перестали проводить любые платежи в долларах с контрагентами из России. Позднее ряд банков ограничил транзакции и в китайской валюте. Платежи от российских кредитных организаций перестали принимать Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Теперь к ним присоединились Ping An Bank и Bank of Ningbo. Платежи из РФ стали возвращать также China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank и другие.Аналогичные проблемы с расчетами в конце декабря 2023 года начались и с Турцией. Там сначала почти полностью перестали принимать деньги из российских банков. В феврале местные финансовые организации возобновили расчеты с Россией по ограниченному перечню товаров.Кремль обещает: это нас не остановит!Информацию о прекращении транзакций в юанях со стороны некоторых китайских банков прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, это последствие беспрецедентного давления США и Евросоюза на Китайскую Народную Республику, в том числе в контексте ее взаимоотношений с Россией.Песков признал, что это создаст определенные проблемы, но не станет преградой для дальнейшего развития торгово-экономических отношений России и Китая."Благодаря высочайшему уровню наших взаимоотношений, благодаря особому характеру наших взаимоотношений мы имеем необходимый потенциал для того, чтобы эти затруднения преодолевать", — заявил Песков журналистам 21 марта.Задача ─ придумать более тонкую системуДиректор Центра социально-экономических исследований при Финансовом университете при Правительстве России Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру отметил, что проблемы с переводом денег из России в Китай и из Китая в Россию действительно существуют.Это происходит потому, что китайские банки боятся, что информация об их сотрудничестве с Россией дойдет до американцев, например, через инструменты рейтингования, и они попадут под вторичные санкции, рассказал эксперт. При этом с денежными переводами из России в Китай возникает больше трудностей, чем с переводами из Китая в Россию, добавил он."Если американцы хотят чего-то узнать, они узнают. Это всем известно. Чтобы перестраховаться, китайские банки сокращают операции с Россией. То же самое касается турецких банков. Да, такая проблема существует", - сказал Зубец.При этом эксперт отметил, что те структуры, с которыми Россия работает в Китае, по-прежнему заинтересованы в продолжении операций. Поэтому оптимальным вариантом как для Пекина, так и для Москвы, является поиск так называемых прокладок – промежуточных банков, которым не нужны американские рейтинги."Это банки, работающие на внутреннем китайском рынке и не зависящие от международных финансовых институтов", - уточнил эксперт.По словам Зубца, на сегодняшний день нет оснований считать, что эта проблема не будет решена.Эксперт считает, что с Турцией такую схему наладить сложнее, так как там действует единая с Евросоюзом система таможни."У Анкары есть специальное торговое соглашение с ЕС, в соответствии с которым Турция для Евросоюза открывает свою таможенную статистику. Таким образом даже если расчеты ведутся в рублях или в турецких лирах, эти потоки видны европейцам, а значит и американцам", - рассказал Зубец.Поэтому торговые потоки с Турции придется переориентировать на республики Средней Азии, такие, как Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Они гораздо менее подконтрольны американцам и европейцам, чем турки, добавил эксперт.По его мнению, проблема с банками повлияет на систему обхода санкций в том смысле, что она станет более сложной и тонкой. Тем не менее денежные операции не прекратятся, полагает Алексей Зубец.
https://ukraina.ru/20240222/1053467069.html
https://ukraina.ru/20240224/1053420710.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, китай, россия, турция, дмитрий песков, банки, антироссийские санкции, алексей зубец, ес, министерство финансов, украина.ру
Эксклюзив, Китай, Россия, Турция, Дмитрий Песков, банки, антироссийские санкции, Алексей Зубец, ЕС, Министерство финансов, Украина.ру

Запад пугает Пекин. Всё больше китайских банков отказывается от ведения дел с Россией

17:47 21.03.2024
 
© РИА Новости . Артур Александров / Перейти в фотобанкЭлектронные информационные табло
Электронные информационные табло - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Артур Александров
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Два крупных китайских банка - Ping An Bank и Bank of Ningbo с середины января 2024 года перестали принимать платежи из России в юанях. Источники в банковском секторе сообщают, что на этот шаг две финансовые организации, входящие в топ-15 крупнейших в Китае, решились из-за давления США и боязни попасть под вторичные санкции
Сотрудничество с клиентами из России китайские государственные банки начали пересматривать после того, как министерство финансов США в декабре 2023 года заявило о намерении вводить вторичные санкции против организаций, помогающих России закупать оборудование для военной промышленности.
С этого момента банки Китая перестали проводить любые платежи в долларах с контрагентами из России. Позднее ряд банков ограничил транзакции и в китайской валюте. Платежи от российских кредитных организаций перестали принимать Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Теперь к ним присоединились Ping An Bank и Bank of Ningbo. Платежи из РФ стали возвращать также China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank и другие.
Аналогичные проблемы с расчетами в конце декабря 2023 года начались и с Турцией. Там сначала почти полностью перестали принимать деньги из российских банков. В феврале местные финансовые организации возобновили расчеты с Россией по ограниченному перечню товаров.
Кремль обещает: это нас не остановит!
Информацию о прекращении транзакций в юанях со стороны некоторых китайских банков прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, это последствие беспрецедентного давления США и Евросоюза на Китайскую Народную Республику, в том числе в контексте ее взаимоотношений с Россией.
Песков признал, что это создаст определенные проблемы, но не станет преградой для дальнейшего развития торгово-экономических отношений России и Китая.
"Благодаря высочайшему уровню наших взаимоотношений, благодаря особому характеру наших взаимоотношений мы имеем необходимый потенциал для того, чтобы эти затруднения преодолевать", — заявил Песков журналистам 21 марта.
- РИА Новости, 1920, 22.02.2024
22 февраля, 12:23
Страх санкций рождает чудовищ. Как китайцы торгуют выгодой не в ущерб дружбе Уже в день провозглашения 13 пакета санкций Евросоюза против России Китай в очередной раз продемонстрировал высший пилотаж политико-экономического прагматизма -- там, где надо, среагировал, где не надо, -- проигнорировал, а в ситуации, которая сулит выгоды, получил свой профит.
Задача придумать более тонкую систему
Директор Центра социально-экономических исследований при Финансовом университете при Правительстве России Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру отметил, что проблемы с переводом денег из России в Китай и из Китая в Россию действительно существуют.
Это происходит потому, что китайские банки боятся, что информация об их сотрудничестве с Россией дойдет до американцев, например, через инструменты рейтингования, и они попадут под вторичные санкции, рассказал эксперт. При этом с денежными переводами из России в Китай возникает больше трудностей, чем с переводами из Китая в Россию, добавил он.
"Если американцы хотят чего-то узнать, они узнают. Это всем известно. Чтобы перестраховаться, китайские банки сокращают операции с Россией. То же самое касается турецких банков. Да, такая проблема существует", - сказал Зубец.
При этом эксперт отметил, что те структуры, с которыми Россия работает в Китае, по-прежнему заинтересованы в продолжении операций. Поэтому оптимальным вариантом как для Пекина, так и для Москвы, является поиск так называемых прокладок – промежуточных банков, которым не нужны американские рейтинги.
"Это банки, работающие на внутреннем китайском рынке и не зависящие от международных финансовых институтов", - уточнил эксперт.
По словам Зубца, на сегодняшний день нет оснований считать, что эта проблема не будет решена.
"Китайские банки, через которые сегодня идут деньги – это банки с международным участием. Поэтому они "видны" из Америки. Для проведения операций будут нужны банки, которые из Америки не видны – мелкие и работающие исключительно на территории Китая", - сказал экономист.
Эксперт считает, что с Турцией такую схему наладить сложнее, так как там действует единая с Евросоюзом система таможни.
"У Анкары есть специальное торговое соглашение с ЕС, в соответствии с которым Турция для Евросоюза открывает свою таможенную статистику. Таким образом даже если расчеты ведутся в рублях или в турецких лирах, эти потоки видны европейцам, а значит и американцам", - рассказал Зубец.
Поэтому торговые потоки с Турции придется переориентировать на республики Средней Азии, такие, как Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Они гораздо менее подконтрольны американцам и европейцам, чем турки, добавил эксперт.
По его мнению, проблема с банками повлияет на систему обхода санкций в том смысле, что она станет более сложной и тонкой. Тем не менее денежные операции не прекратятся, полагает Алексей Зубец.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
24 февраля, 04:00
Кто слушается США, должен быть наказан. Эксперт о сотрудничестве России с другими государствамиРоссия должна пересмотреть свое взаимодействие с другими странами в зависимости от того, какой тип отношений эти страны выстраивают с Западом. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал российский экономист, аналитик Михаил Хазин
 
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