https://ukraina.ru/20240311/1053797146.html

Украина за неделю. Основания для денацификации, замена для Зеленского и Запад предлагает сдаться

Украина за неделю. Основания для денацификации, замена для Зеленского и Запад предлагает сдаться - 11.03.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Основания для денацификации, замена для Зеленского и Запад предлагает сдаться

Прошедшая неделя на Украине ознаменовалась развертыванием политического кризиса: на фоне очень слабой военно-финансовой поддержки Запада, больших рейтингов Залужного и его отправки в Лондон, а также сомнений в легитимности Зеленского после 20 мая, президентская партия начинает разбегаться. А "глобальный Юг" снова предлагает переговоры.

2024-03-11T06:30

2024-03-11T06:30

2024-03-11T07:01

украина

ес

сша

россия

война

владимир зеленский

эммануэль макрон

джо байден

китай

переговоры

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Украина зигует, а ее денацификацию начала КанадаНовости прошедшей недели лучше всяких слов показали, что задача денацификации Украины является не пустым пропагандистским лозунгом, а насущным вопросом будущего мирного сосуществования разных народов и разных культур на территории Украины.Как известно, в Никополе Днепропетровской области улицу Павлоградскую переименовали в честь некоего Петра Дьяченко. Оказалось, что пан Дьяченко — матерый нацист, который служил полицаем в гитлеровской оккупационной администрации, с 1944 Дьяченко командовал 31-м батальоном СД, который подавлял Варшавское восстание и участвовал в Холокосте, а потом вошел в состав дивизии СС "Галичина" (запрещена в РФ) и получил от фюрера Железный Крест за заслуги перед нацистской Германией. Удивительно, что массовые переименования в честь Бандеры и Шухевича в том же Киеве совершенно не обсуждали, а мелкий нацист Дьяченко в небольшом областном городке вызвал общественный интерес. Мэр Никополя Александр Саюк даже вынужден был оправдываться — переименовала комиссия после публичного обсуждения, я не историк, ничего про Железный Крест от Гитлера не знаю. Однако осуждения от него не последовало, а сам факт "общественных обсуждений", в результате которых улицу переименовали в честь нациста, требует особого внимания в рамках денацификации.И конечно это не эксцесс. Так в Кременчуге Полтавской области местные власти утвердили демонтаж памятных табличек четырем советским военнослужащим, двое из которых погибли, сражаясь против нацизма (герои Советского Союза Илья Ткаченко и Петр Приходько).Выработанная целенаправленной госполитикой за постмайданные годы общественная толерантность к разжиганию национальной ненависти привела к тому, что украинская певица Христина Соловей в эфире заявила, что ее с детства учили ненавидеть все русское и "кровь на руках" у всех, кто "строил мосты и размывал границы между Украиной и Россией", к таким людям относятся слишком толерантно и они должны быть наказаны.Впрочем, далеко не все на Украине отнеслись к ее словам с пониманием. Особенно русскоязычная аудитория певицы. А поскольку аудитория — это деньги, Соловей была вынуждена пояснить, что она имела в виду только медийных людей, а не вообще всех, кто разговаривает на русском языке. Насколько такое объяснение удовлетворила аудиторию, неизвестно. Также не известно, нужно ли считать одной из таких медийных личностей, у которых "кровь на руках", президента Зеленского, игравшего в российский КВН и снимавшего в России фильмы.Зато считается, что никакой крови нет на руках у тех, кто научил детей зиговать. Во львовском лицее троих учеников поймали на зигах и выкриках "Зиг хайль!" В полицию об этом сообщили, потому что закон о декоммунизации формально запрещает и нацистскую символику. В результате родители малолетних зигометов заплатили штраф на сумму примерно 20 евро. За возглас "Служу Советскому Союзу!" или публичное исполнение гимна СССР запросто могли бы дать 5 лет.И никакой национальной дискриминации. О каких правах русских на Украине можно говорить, если даже члены ЕС и НАТО — венгры — не могут добиться от Киева равных прав для венгерского населения Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на ужгородской встрече с Кулебой и Ермаком передал документ из 11 пунктов по возвращению венгерскому меньшинству прав, которые у него были до 2015 года, однако конструктивного ответа не получил.Зато денацификацией Украины занялись в неожиданном месте — в Канаде. Это в канадском парламенте могут чествовать старого нациста Ярослава Гунько (и то, пока не начался скандал), а местным властям и общественности города Оквилл стоявший там с 1988 года памятник СС "Галичина" (запрещено в РФ) совсем не нравился. Мэр города Роб Бертон говорил, что ему "противно" осознавать, что такой памятник есть в его городе. В итоге его снесли.Как Польша уничтожила украинскую евроассоциацию Польские власти, несмотря на их подчеркнуто антироссийскую позицию, продолжают свой демарш в отношении бандеровской Украины. В Варшаве фермеры жгли шины перед офисом премьера Дональда Туска с требованием ограничить импорт из Украины. Протест перешел в драки с полицией, забрасыванием ее файерами и брусчаткой, а также штурмом здания Сейма и закончился несколькими раненными и несколькими десятками задержанных. Но договориться с фермерами о прекращении блокировки импорта украинского зерна Туск так и не смог. Максимум на что пошли протестующие — пообещали больше не захватывать Сейм.Зато застрявших в Польше украинских водителей, которые в отместку за блокаду сами решили перекрыть догори возле КПП Ягодин — Дорогуск, гуляя кругами по пешеходным переходам, полиция задержала. А польские фермеры передали им, что в случае продолжения таких мелких пакостей, перестанут пропускать украинские фуры вообще (сейчас пропускают по две машины в час). Также польские фермеры готовятся блокировать границу со Словакией, через которую тоже идет украинская продукция.Причем позиция Польши лишь в крайней форме отражает общие настроения в ЕС. В Евросоюзе обеспокоены наводнением их рынков украинским молоком и зерном и соответственно снижением конкурентоспособности местных фермеров, что связывают с разрешением на свободный ввоз украинских товаров в Европу с 2022 года. Поэтому начинается обсуждение целесообразности продления льготного режима для импорта из Украины. Кроме того, Еврокомиссия предлагает ужесточить соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, усилив контроль и введя ряд новых документов, подтверждающих право осуществлять международные перевозки.В попытке хоть как-то спасти положение замминистра экономики Украины Тарас Качка перестал слать угрозы и заявил, что Киев готов поддержать ограничительные меры на импорт яиц, птицы и сахара с июня и позволить отдельным странам закрыть свои рынки для украинского зерна, за исключением дальнейшего транзита в другие страны. Правда, в обмен за запрет импорта в ЕС российского зерна, который с 2022 года возрос более чем на 50%. Туск, конечно, согласился, что российское зерно — это очень плохо, однако Польша получает прибыль от его транзита, а многие страны ЕС считают, что запрет российского зерна усугубит кризис в развивающихся странах. Поэтому мы всей душой за вас, но деньги нас интересуют больше.Таков результат одной из немногочисленных побед Майдана — подписания Евроассоциации. По факту она больше не работает.Повышение налогов и рост зарплат в госпропагандеКрах экономики Украины и судорожный поиск властями хоть каких-то решений привел к трагикомичному скандалу. Так премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к продолжению транзита российского газа (и это во время вековечной экзистенциальной войны), если сделку подпишет европейский посредник. Эти слова вызвали эмоциональный взрыв в "патриотической" среде, поэтому глава "Оператора ГТС Украины" Дмитрий Липпа бы вынужден смягчить. "Мы говорим, что если наши партнеры не успеют переформатировать свои источники поставок и будут вынуждены обращаться к России еще и в следующем году, то это будет их решение", — сказал он. Таких объяснений тоже не хватило. В итоге отдуваться пришлось министру энергетики Герману Галущенко, который разъяснил "патриотам", что продление газового контракта исключено. И хотя, конечно, это вопрос надежности поставок в Европу и выживания зимой, он не видит ситуации, когда проблему необходимо было бы решать исключительно с помощью договора в РФ. Но вопрос в том, видят ли альтернативные варианты европейские потребители, прежде всего из Словакии и Австрии. Если нет, то, возможно, скоро мы увидит переобувание Галущенко в воздухе. Или тему просто замолчат, потому что деньги очень нужны.По свежим данным НБУ (Национального банка Украины), дефицит бюджета Украины увеличивается из-за проблем с поступлениями зарубежной помощи, а украинский бизнес сталкивается с острой нехваткой рабочей силы из-за массового бегства населения (сначала от войны, а теперь от принудительной мобилизации). За два первых месяца 2024 года Украина получила внешнего финансирования только на 1,2 млрд долларов, из которых почти все кредиты, а не гранты. В тот же период 2023 года эта сумма составляла 6,3 млрд. Колоссальная разница очевидна. Поэтому в сложившейся ситуации все, кроме военной сферы, будет недофинансировано. Растут долги пенсионерам, особенно военным пенсионерам и чернобыльцам, которые добились в судах перерасчета своих пенсий. Сумма задолженности выросла до 66 млрд гривен.На этом фоне сообщение Госстата о повышении средней зарплаты на Украина на 17,3% (до 17 тысяч 442 грн) выглядит сомнительным. Хотя, учитывая выплаты военным и отмеченные сферы с самыми высокими зарплатами (информационка, т.е. пропаганда, финансы и страховка, авиатранспорт, который никуда сейчас не летает, и госуправление), средняя по палате сумма, возможно, такой и выходит. Но какой процент населения Украины получает эти 17 тысяч и какова их покупательная способность — об этом не сообщают.В то же время Кабмин готовит законопроект о военном сборе для частных предпринимателей, чтобы пополнить бюджет на 44 млрд грн, а Государственная налоговая служба требует данные об электронных кошельках граждан. С февраля 2024 года банки, небанковские финучреждения и эмитенты электронных денег обязаны отчитываться перед налоговиками об открытии всех электронных кошельков в любое время суток и даже в выходные дни.Все это связано с обновленным меморандумом с МВФ, в котором требуется найти для военной мобилизации не менее 0,5% ВВП, т.е. как раз около 40 млрд грн. Минфин предложил семь источников: допналог на покупку банковских металлов; допсбор с первой регистрации авто; допсбор с продажи недвижимости; допсбор с продажи ювелирных изделий; акциз на сладкие и минеральные воды; допсбор с операторов мобильной связи и повышение акцизов на топливо. Эти налоги неизбежно вызовут повышение цен на все.Много шума из французского ничего и почему Байден лучше для России, чем ТрампКонечно, помощь Запада могла бы решить проблему, но Запад сегодня вовсю обсуждает целесообразность введения на Украину военных контингентов для контроля стратегических объектов, а не выделение денег.Начальник штаба обороны Франции Тьерри Буркхард обратился к коллегам по НАТО с вопросом о возможности введения войск, но получил категорическое "нет". В ответ на это президент Макрон заявил, что союзникам Украины нужно перестать "быть трусами", никаких "красных линий" для поддержки Украины не существует, если фронт двинется в сторону Киева или Одессы, Франция может ввести войска. Впрочем, французские "не трусы" пока что помогли Украине на порядок меньше, чем те же немецкие "трусы", представитель которых министр обороны ФРГ Писториус говорит, что такие бравурные заявления никак не помогают решить проблемы с военной поддержкой Украины и являются не более чем популизмом.Для Германии же "красные линии" все еще существуют. Немцы упорно не хотят передавать Украине ракеты Taurus. Но хитроумные и предприимчивые британцы в лице главы МИД Джеймса Кэмерона предложили передать Taurus Лондону, а Лондон тогда сможет передать Киеву свои Storm Shadow. Кроме того, Кэмерон придумал схему, которая позволит передать Украина хранящиеся в Британии 25 млрд фунтов замороженных российских активов, но все это пока только на уровне разговоров. Самые воинственные в риторике реальной военной помощи оказывают не так уж и много. Хотя, конечно, Лондон, по словам министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, даст денег на 10 тысяч дронов для Украины на общую сумму более 325 миллионов фунтов.Также из реального — Болгария передает Украине советские САУ "Гвоздика" и 110 БРДМ-2, снятые с консервации.Что касается заявления президента Чехии Петра Павела о завершении сбора необходимой суммы для покупки 800 тысяч снарядов для Украины в "третьих" странах и о том, что боеприпасы прибудут "в ближайшие недели", советник по нацбезопасности Томаш Пояр, уточнил, что деньги собраны только на первую партию и промолчал о том, сколько в этой партии будет снарядов.В главном оплоте украинской борьбы с "российской агрессией" — США — помощь "молодой демократии" на паузе еще в большей степени, чем в Европе. Республиканцы в Конгрессе пишут закон о выделении помощи Украине в пакете с законом о мигрантах из Мексики (до получения ответа о предоставлении убежища в США, они должны будут оставаться в своей стране). В таком виде закон не пройдет ни Сенат, ни Байдена. Кроме того, республиканцы хотят, чтобы деньги Украине выделяли только в виде кредита. В любом случае, раньше апреля никто ни за что голосовать не будет.А самое парадоксальное в том, что помощь блокирует и Байден. У него есть полномочия выделить Украине немаленькую сумму личным указом без одобрения Конгресса, но он этого не делает. Максимальные действия его администрации — это оценка (только оценка) возможности передать Киеву 200 млн долларов из средств, предназначенных для армии США. В послании же, с которым Байден обратился к Конгрессу, вопрос Украины хотя и был первым, оказался менее важным, чем выборы, Газа, мигранты, рабочие места в США, и даже аборты.В ожидании 20 маяОтсутствие денег и странное поведение западных союзников неизбежно ведет ко внутреннему кризису на Украине. Около 20 депутатов от правящей партии "Слуга народа" написали заявление о досрочном прекращении их мандатов, чтобы "вовремя" отстраниться от принятия решений и не нести ни за что ответственность. Да и сама эта ответственность непонятна в условиях, когда парламент в стране номинален, ничего не решает, а лишь выполняет указания Офиса президента.Кризис приобрел такие масштабы, что Верховная Рада отказалась от всех запланированных на неделе заседаний. "Слуги", связанные не с ОП, а с западными грантовыми структурами фрондируют уже давно. Поскольку они представляют интересы Запада непосредственно, им не нравится ряд решений Зеленского, которые он принимал в пику указаниям извне. Это же касается и т.н. оппозиции, прежде всего, связанной с Петром Порошенко.Претензии к Зеленскому касаются, например, отставки главкома Залужного, после которой (не факт, кто из-за, действительно после) Россия начала успешное продвижение вперед на фронте. Нынешняя отправка Залужного послом в Лондон только увеличивает раздражение. Порошенковский нардеп Владимир Арьев назвал эту ситуацию "устранением политического конкурента", а тоже с недавних пор "оппозиционный" мэр Киева Кличко назвал увольнение Залужного большой ошибкой, которая вызвала "шок, растерянность и отчаяние" и которая не была Зеленским никак объяснена.Впрочем, для самого Залужного поездка в Лондон выглядит как идеальное решение. Теперь он не связанный известными обязательствами экс-главком воюющей армии и не отставной генерал на пенсии, а полноценный политик, хоть сам Залужный подобных заявлений ни разу и не делал. Правильно, что не делал. Когда США отстранились от помощи Украине, а Британия перехватывает ключевую роль в военных вопросах, позиция посла в Лондоне — это позиция человека, который будет реально решать вопросы. Причем не в пользу Зеленского.Согласно свежим опросам "Социса", Залужный побеждает Зеленского во втором туре выборов с отрывом (67,5% против 32,5%), близким к тому, с каким в 2019 году Зеленский победил Порошенко, а гипотетическая партия Залужного берет в два раза больше голосов, чем партия нынешнего президента. Естественно, "слуги" сомневаются, стоит ли оставаться на тонущем корабле.Ведь несмотря на то, что выборы пока что запрещены, вопрос легитимности Зеленского после 20 мая остается открытым.ЦИК Украины, конечно, рассказывает всем, что во время военного положения президентские выборы запрещены, но запрещены они только Избирательным кодеком и законом о военном положении. В Конституции ничего подобного нет. Разрешить спор мог бы Конституционный суд, но, во-первых, он не имеет кворума (там недостаточное количество судей), а, во-вторых, в Офисе президента решили не отправлять туда запрос, поскольку большинство из наличествующих судей были назначены еще при Порошенко и их ответ может оказаться неудовлетворительным.Поэтому остается только через подконтрольные СМИ, силовиков и странных персонажей вроде Христо Грозева* пугать народ тем, что всех, кто после 20 мая будет публично сомневаться в легитимности Зеленского, объявят "агентами Кремля" с соответствующими последствиями.Тем не менее, целый ряд украинских юристов пока что прямо говорит — Конституция не предусматривает продления срока полномочий президента дольше пяти лет ни при каких обстоятельствах. Если согласиться со сторонниками Зеленского в том, что полномочия президента длятся до вступления в должность нового главы государства, то выходит, что любой президент может создавать условиях (в частности, военное положение) для бесконечного нахождения на должности. Есть, правда, один законный вариант для ОП, как удержать власть — назначить доверенное лицо спикером парламента, к которому после 20 мая должны перейти полномочия президента, а тот назначит Ермака или Зеленского премьер-министром. Иначе будет плохо.Как бы ни были политтехнологически разыграны выборы 2019 года, формально они прошли без нарушений. Теперь же Зеленского обязательно обвинят в узурпации власти. И ладно бы на фоне побед на фронте, но ведь нет. Все больше людей считают цензурой стремление государства контролировать интернет. Все больше людей против ужесточения мер, связанных с мобилизацией, да и против мобилизации как таковой. Все больше людей выступает за переговоры и заморозку военных действий. А в Лондоне тем временем будет сидеть популярный генерал.Проблемы индейцев шерифа не волнуютТем временем Китайский спецпосланник по Украине Ли Хуэй курсирует по России, Европе и Украине с целью склонить всех к переговорам и снять санкции с китайских компаний. Министр иностранных дел КНР Ван И предлагает провести международную конференцию в Швейцарии "на которую согласятся и Украина, и Россия, в которой все стороны будут участвовать на равных правах и будут иметь возможность беспристрастно и честно обсудить все мирные планы". Китай и Швейцария настаивают на том, чтобы Россию пригласили на конференцию, поскольку формат без России рискует стать дипломатическим эквивалентом "потемкинской деревни".В свою очередь себя в качестве посредника снова предлагает Турция, а папа римский Франциск призывает Украину найти в себе "смелость поднять белый флаг и вести переговоры".Канцлер Германии Шольц не говорит об этом прямо, но все его поведение в преддверие будущих выборов в ФРГ, на которых с нынешним рейтингом ему ничего не светит, говорит о желании побыстрее склонить Украину к переговорам.Макрон, несмотря на его воинственную риторику, по факту Украине ничем особенно не помогает, но зато ломает стратегию НАТО, заключающуюся в давлении на Россию санкциями и финансовой помощи Украине, которая только и привела к общезападному консенсусу. Если реально стоит вопрос отправки на Украину воинских контингентов (а значит перспектива прямого столкновения с РФ, а значит перспектива ядерной войны), консенсус рушится на глазах и на Западе появляется все больше сторонников прекращения войны. Риторика Макрона усиливает миротворческую позицию "глобального Юга" — если угроза прямого столкновения перестает быть призрачной, давайте скорее садиться за стол переговоров и останавливать войну по линии фронта.Зеленский против? А так ли важно это будет после 20 мая?* Признан в РФ иноагентом

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украина, ес, сша, россия, война, владимир зеленский, эммануэль макрон, джо байден, китай, переговоры, валерий залужный, денацификация, эксклюзив