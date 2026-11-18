https://ukraina.ru/20261118/byl-ne-odin-novyy-povorot-v-dele-ob-ubiystve-parubiya-1084571795.html
Был не один: новый поворот в деле об убийстве Парубия
Был не один: новый поворот в деле об убийстве Парубия - 18.11.2026 Украина.ру
Был не один: новый поворот в деле об убийстве Парубия
Экспертиза оружия, из которого убили украинского националиста, одного из вождей Майдана и экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, показала, что к его убийству могут причастны два неустановленных человека
2026-11-18T10:55
2026-11-18T10:55
2026-11-18T10:55
новости
львов
украина
артемовск
андрей парубий
михаил сцельников
владимир зеленский
верховная рада
сбу
рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052302157_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_513bbbb054733737b27f12ef76259549.jpg
Адвокат Юрий Зоший в интервью "Новини.LIVE" рассказал о заседании во Франковском районном суде Львова по делу об убийстве бывшего спикера Рады, одного из украинских националистических лидеров и вожаков Майдана Андрея Парубия. По словам Зошия, на заседании зачитали данные экспертизы оружия, из которого убили политика.Экспертиза показала: на оружии обнаружили ДНК трёх человек. Один из этих человек — обвиняемый в убийстве Михаил Сцельников. Что до остальных двоих, то их личности установить пока не удалось."Согласно экспертизе, на оружии были обнаружены биологические образцы трех человек. В частности, и обвиняемого Сцельникова. То есть можно констатировать, что оружие держали три человека. В дальнейшем мы будем изучать доказательства, чтобы установить, кто из этих трех человек именно стрелял", — заявил адвокат.Следующее заседание должно состояться в четверг, 19 ноября. По ходатайству прокурора Тараса Ковальчука на этом заседании должны рассмотреть видеозаписи допросов свидетелей, которые видели обвиняемого или общались с ним.Парубий был застрелен 30 августа 2025 года во Львове. Через два дня задержали подозреваемого в убийстве — 52-летнего местного жителя Михаила Сцельникова. На суде тот заявил журналистам, что убил Парубия из личной мести украинским властям. До экс-спикера Рады было легче добраться, т.к. тот жил во Львове. Позднее выяснилось, что сын Сцельникова — Виктор-Михаил — погиб в 2023 году во время боёв за Артёмовск (Бахмут).Владимир Зеленский 1 октября присвоил Парубию звание "Герой Украины" посмертно. Позднее Служба безопасности Украины заявила, что якобы добыла "безоговорочные доказательства", что Сцельников якобы сотрудничал с российскими спецслужбами. По версии СБУ "сотрудничество" началось в 2024 году, когда львовянин начал передавать информацию о подразделениях ВСУ и передвижении поездов с военными грузами. Затем Сцельников якобы получил задание ликвидировать Парубия.В итоге Сцельникову сообщили о новом подозрении — в госизмене.В версию СБУ не поверили даже некоторые украинские националисты. Так, бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* заявил, что если бы Сцельников действительно работал бы на Россию, уголовное дело по убийству Парубия не было бы засекречено.Парубий — один из знаковых лидеров украинских националистов. Он начал свою деятельность ещё в Советской Украине — в Галичине, где занимался подготовкой молодёжи к радикальным действиям. В девяностые был одним из лидеров Социал-националистической партии Украины, позднее превратившейся в ВО "Свобода". Принимал активнейшее участие в двух Майданах — 2004 и 2013-2014 годов, был спикером Верховной Рады и яростным сторонником борьбы с русским языком и культурой.* — внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
львов
украина
артемовск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052302157_37:0:1765:1296_1920x0_80_0_0_f4e24faa91105df2acb6dedf074d8939.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, львов, украина, артемовск, андрей парубий, михаил сцельников, владимир зеленский, верховная рада, сбу, рада
Новости, Львов, Украина, Артемовск, Андрей Парубий, Михаил Сцельников, Владимир Зеленский, Верховная Рада, СБУ, Рада
Был не один: новый поворот в деле об убийстве Парубия
Экспертиза оружия, из которого убили украинского националиста, одного из вождей Майдана и экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, показала, что к его убийству могут причастны два неустановленных человека
Адвокат Юрий Зоший в интервью "Новини.LIVE" рассказал о заседании во Франковском районном суде Львова по делу об убийстве бывшего спикера Рады, одного из украинских националистических лидеров и вожаков Майдана Андрея Парубия. По словам Зошия, на заседании зачитали данные экспертизы оружия, из которого убили политика.
Экспертиза показала: на оружии обнаружили ДНК трёх человек. Один из этих человек — обвиняемый в убийстве Михаил Сцельников. Что до остальных двоих, то их личности установить пока не удалось.
"Согласно экспертизе, на оружии были обнаружены биологические образцы трех человек. В частности, и обвиняемого Сцельникова. То есть можно констатировать, что оружие держали три человека. В дальнейшем мы будем изучать доказательства, чтобы установить, кто из этих трех человек именно стрелял", — заявил адвокат.
Следующее заседание должно состояться в четверг, 19 ноября. По ходатайству прокурора Тараса Ковальчука на этом заседании должны рассмотреть видеозаписи допросов свидетелей, которые видели обвиняемого или общались с ним.
Парубий был застрелен 30 августа 2025 года во Львове. Через два дня задержали подозреваемого в убийстве — 52-летнего местного жителя Михаила Сцельникова. На суде тот заявил журналистам, что убил Парубия из личной мести украинским властям. До экс-спикера Рады было легче добраться, т.к. тот жил во Львове. Позднее выяснилось, что сын Сцельникова — Виктор-Михаил — погиб в 2023 году во время боёв за Артёмовск (Бахмут).
Владимир Зеленский 1 октября присвоил Парубию звание "Герой Украины" посмертно. Позднее Служба безопасности Украины заявила, что якобы добыла "безоговорочные доказательства", что Сцельников якобы сотрудничал с российскими спецслужбами. По версии СБУ "сотрудничество" началось в 2024 году, когда львовянин начал передавать информацию о подразделениях ВСУ и передвижении поездов с военными грузами. Затем Сцельников якобы получил задание ликвидировать Парубия.
В итоге Сцельникову сообщили о новом подозрении — в госизмене.
В версию СБУ не поверили даже некоторые украинские националисты. Так, бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* заявил, что если бы Сцельников действительно работал бы на Россию, уголовное дело по убийству Парубия не было бы засекречено.
Парубий — один из знаковых лидеров украинских националистов. Он начал свою деятельность ещё в Советской Украине — в Галичине, где занимался подготовкой молодёжи к радикальным действиям. В девяностые был одним из лидеров Социал-националистической партии Украины, позднее превратившейся в ВО "Свобода". Принимал активнейшее участие в двух Майданах — 2004 и 2013-2014 годов, был спикером Верховной Рады и яростным сторонником борьбы с русским языком и культурой.
* — внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.