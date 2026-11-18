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Был не один: новый поворот в деле об убийстве Парубия

Был не один: новый поворот в деле об убийстве Парубия - 18.11.2026 Украина.ру

Был не один: новый поворот в деле об убийстве Парубия

Экспертиза оружия, из которого убили украинского националиста, одного из вождей Майдана и экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, показала, что к его убийству могут причастны два неустановленных человека

2026-11-18T10:55

2026-11-18T10:55

2026-11-18T10:55

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Адвокат Юрий Зоший в интервью "Новини.LIVE" рассказал о заседании во Франковском районном суде Львова по делу об убийстве бывшего спикера Рады, одного из украинских националистических лидеров и вожаков Майдана Андрея Парубия. По словам Зошия, на заседании зачитали данные экспертизы оружия, из которого убили политика.Экспертиза показала: на оружии обнаружили ДНК трёх человек. Один из этих человек — обвиняемый в убийстве Михаил Сцельников. Что до остальных двоих, то их личности установить пока не удалось."Согласно экспертизе, на оружии были обнаружены биологические образцы трех человек. В частности, и обвиняемого Сцельникова. То есть можно констатировать, что оружие держали три человека. В дальнейшем мы будем изучать доказательства, чтобы установить, кто из этих трех человек именно стрелял", — заявил адвокат.Следующее заседание должно состояться в четверг, 19 ноября. По ходатайству прокурора Тараса Ковальчука на этом заседании должны рассмотреть видеозаписи допросов свидетелей, которые видели обвиняемого или общались с ним.Парубий был застрелен 30 августа 2025 года во Львове. Через два дня задержали подозреваемого в убийстве — 52-летнего местного жителя Михаила Сцельникова. На суде тот заявил журналистам, что убил Парубия из личной мести украинским властям. До экс-спикера Рады было легче добраться, т.к. тот жил во Львове. Позднее выяснилось, что сын Сцельникова — Виктор-Михаил — погиб в 2023 году во время боёв за Артёмовск (Бахмут).Владимир Зеленский 1 октября присвоил Парубию звание "Герой Украины" посмертно. Позднее Служба безопасности Украины заявила, что якобы добыла "безоговорочные доказательства", что Сцельников якобы сотрудничал с российскими спецслужбами. По версии СБУ "сотрудничество" началось в 2024 году, когда львовянин начал передавать информацию о подразделениях ВСУ и передвижении поездов с военными грузами. Затем Сцельников якобы получил задание ликвидировать Парубия.В итоге Сцельникову сообщили о новом подозрении — в госизмене.В версию СБУ не поверили даже некоторые украинские националисты. Так, бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* заявил, что если бы Сцельников действительно работал бы на Россию, уголовное дело по убийству Парубия не было бы засекречено.Парубий — один из знаковых лидеров украинских националистов. Он начал свою деятельность ещё в Советской Украине — в Галичине, где занимался подготовкой молодёжи к радикальным действиям. В девяностые был одним из лидеров Социал-националистической партии Украины, позднее превратившейся в ВО "Свобода". Принимал активнейшее участие в двух Майданах — 2004 и 2013-2014 годов, был спикером Верховной Рады и яростным сторонником борьбы с русским языком и культурой.* — внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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новости, львов, украина, артемовск, андрей парубий, михаил сцельников, владимир зеленский, верховная рада, сбу, рада