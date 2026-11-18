https://ukraina.ru/20261118/na-ukraine-reshili-zarabotat-na-pugachevoy-pevitse-sdelali-interesnoe-predlozhenie-1084571538.html

На Украине решили заработать на Пугачевой. Певице сделали интересное предложение

На Украине решили заработать на Пугачевой. Певице сделали интересное предложение - 18.11.2026 Украина.ру

На Украине решили заработать на Пугачевой. Певице сделали интересное предложение

Украинский продюсер Маргарита Сичкарь отправила российской певице Алле Пугачевой на Кипр письмо с предложением написать книгу о ее жизни. Поклонница артистки уверена, что той есть чем поделиться с читателями

2026-11-18T10:49

2026-11-18T10:49

2026-11-18T10:49

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Продюсер решила, что жизнь бывшей примадонны российской эстрады вполне заслуживает отдельной книги. Причем ограничиваться воспоминаниями о концертах, поклонниках и многолетней славе она не намерена. Украинка желает превратить всю биографию Пугачевой в литературное произведение.Сичкарь призналась, что увлекается творчеством певицы еще с детства. На одном из дней рождения женщины сидели рядом, однако познакомиться с кумиром у нее так и не вышло. Теперь, спустя годы, смелости прибавилось. В интервью блогеру Маричке Довбенко продюсер рассказала, что хочет создать вместе с артисткой художественное произведение, основанное на реальных событиях.Задавшись вопросом, как же ей теперь связаться с некогда самой востребованной артисткой России, продюсер обратилась к своим знакомым. Выяснилось, что одна из приятельниц Сичкарь живет по соседству с певицей на Кипре, а другая периодически пересекается в самолетах с ее мужем Максимом Галкиным*.Этой возможности Сичкарь решила не упускать. Она разработала целую концепцию будущего произведения, придумала название "Алла: продолжение следует…", а оформление доверила искусственному интеллекту. С названием, как уже успели сыронизировать в комментариях, украинка попала в самое яблочко: продолжение у истории Пугачевой действительно получилось занятное.Десятилетиями она была одной из главных звезд отечественной эстрады. Огромные концертные залы, миллионы поклонников, телевизионные эфиры, государственные награды и статус певицы, без которой трудно было представить российский шоу-бизнес. Казалось, такое положение невозможно потерять даже при большом желании.Однако в 2022 году Пугачева решила начать совершенно другую жизнь. После начала СВО артистка вместе с мужем и детьми отправилась в Израиль. Первоначально она объясняла отъезд лечением и отпуском, обещая вернуться к началу учебного года. И действительно, в августе приехала в Москву.Но задержалась ненадолго. В сентябре Минюст России внес Галкина в реестр иностранных агентов. Пугачева публично поддержала супруга, раскритиковала проведение СВО и даже сама попросила признать ее иноагентом. Последнее желание, кстати говоря, осталось без исполнения. Певицу в реестр так и не внесли.В октябре 2022 года семья вновь уехала из России. С тех пор ее жизнь проходит в постоянных переездах. Сначала Израиль, затем поездки в Латвию, позднее Кипр, куда Пугачева с близкими перебралась после обострения палестино-израильского конфликта.В Россию артистка после этого приезжала лишь ненадолго. В мае 2023 года она появилась в Москве на похоронах модельера Валентина Юдашкина, а осенью посетила звукозаписывающую студию в Твери. Каждый такой визит сопровождался вопросами: зачем приехала, надолго ли и не собирается ли вернуться окончательно?Сама Пугачева тем временем продолжала отвечать критикам через социальные сети. Ее высказывания вызывали новые споры, а общественники и отдельные депутаты требовали проверить артистку на предмет дискредитации российской армии и признать иностранным агентом.Особенно много поводов для разговоров певица дала в сентябре 2025 года, когда согласилась на большое интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. В почти четырехчасовой беседе Пугачева решила объяснить, почему покинула страну.По ее словам, причиной стали давление на семью и неприятности, с которыми столкнулись дети после признания их отца иноагентом. Артистка рассказала о встрече с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, вспомнила обстоятельства отъезда и отвергла обвинения в предательстве родины.Пугачева заявила, что по-прежнему любит Россию, но считает, что стране не хватает великодушия. Заодно певица подчеркнула, что собственная совесть для нее важнее прежней славы и роскоши. Однако одним объяснением отъезда интервью не ограничилось. Артистка посоветовала зрителям дожить до 2027 года и запомнить его, не уточнив, какие именно события имеет в виду.После этого в прессе еще долго обсуждали загадочное "предсказание" Пугачевой. А вот с возвращением на большую сцену определенности так и не появилось. Летом 2026 года певица вновь напомнила о себе на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Там она заявила украинским журналистам, что не против выступить в Киеве, если ее пригласят и наступит мир.В России подобная готовность вызвала очередную волну критики. Некоторые общественники вновь заговорили о необходимости лишить Пугачеву прежнего положения в отечественной культуре. Однако советник президента РФ Елена Ямпольская в конце июля подчеркнула, что государство не занимается отменой творчества артистов только из-за их политических взглядов, если те не нарушают закон.Теперь предложение украинки о книге начинает играть новыми красками: раз творчество певицы еще может оставаться на слуху, однако выступлений в ближайшее время не предвидится, то почему бы не попробовать заработать на воспоминаниях о временах, когда публика сама просила Пугачеву выходить на сцену?Тем более что разговоры о деньгах уехавшей артистки в последние месяцы появляются все чаще. Еще в августе "Комсомольская правда" со ссылкой на источники из окружения певицы сообщила, что та задумалась о возвращении к частным выступлениям из-за финансовых трудностей. По данным издания, Пугачевой предложили спеть на закрытом корпоративе за 500 тысяч долларов. Артистка заинтересовалась суммой, но пока не была готова выступать."Деньги у Пугачевой заканчиваются, а ей хочется жить красиво, как она жила в России", — утверждал собеседник издания.О том, в какие скандалы тем временем влипает супруг российской певицы, — в публикации "Пацифист" с оружием: в Турции концерт Галкина* отменили за поддержку войны.* Внесены на территории России в реестр иноагентов.

https://ukraina.ru/20261019/pochemu-pugachva-khamatova-i-meladze-do-sikh-por-ne-inoagenty-nazvany-glavnye-prichiny-1083920341.html

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новости, россия, кипр, израиль, алла пугачева, максим галкин, сергей кириенко, артист, российские артисты