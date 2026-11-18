https://ukraina.ru/20261118/na-ukraine-reshili-zarabotat-na-pugachevoy-pevitse-sdelali-interesnoe-predlozhenie-1084571538.html
На Украине решили заработать на Пугачевой. Певице сделали интересное предложение
На Украине решили заработать на Пугачевой. Певице сделали интересное предложение - 18.11.2026 Украина.ру
На Украине решили заработать на Пугачевой. Певице сделали интересное предложение
Украинский продюсер Маргарита Сичкарь отправила российской певице Алле Пугачевой на Кипр письмо с предложением написать книгу о ее жизни. Поклонница артистки уверена, что той есть чем поделиться с читателями
2026-11-18T10:49
2026-11-18T10:49
2026-11-18T10:49
новости
россия
кипр
израиль
алла пугачева
максим галкин
сергей кириенко
артист
российские артисты
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Продюсер решила, что жизнь бывшей примадонны российской эстрады вполне заслуживает отдельной книги. Причем ограничиваться воспоминаниями о концертах, поклонниках и многолетней славе она не намерена. Украинка желает превратить всю биографию Пугачевой в литературное произведение.Сичкарь призналась, что увлекается творчеством певицы еще с детства. На одном из дней рождения женщины сидели рядом, однако познакомиться с кумиром у нее так и не вышло. Теперь, спустя годы, смелости прибавилось. В интервью блогеру Маричке Довбенко продюсер рассказала, что хочет создать вместе с артисткой художественное произведение, основанное на реальных событиях.Задавшись вопросом, как же ей теперь связаться с некогда самой востребованной артисткой России, продюсер обратилась к своим знакомым. Выяснилось, что одна из приятельниц Сичкарь живет по соседству с певицей на Кипре, а другая периодически пересекается в самолетах с ее мужем Максимом Галкиным*.Этой возможности Сичкарь решила не упускать. Она разработала целую концепцию будущего произведения, придумала название "Алла: продолжение следует…", а оформление доверила искусственному интеллекту. С названием, как уже успели сыронизировать в комментариях, украинка попала в самое яблочко: продолжение у истории Пугачевой действительно получилось занятное.Десятилетиями она была одной из главных звезд отечественной эстрады. Огромные концертные залы, миллионы поклонников, телевизионные эфиры, государственные награды и статус певицы, без которой трудно было представить российский шоу-бизнес. Казалось, такое положение невозможно потерять даже при большом желании.Однако в 2022 году Пугачева решила начать совершенно другую жизнь. После начала СВО артистка вместе с мужем и детьми отправилась в Израиль. Первоначально она объясняла отъезд лечением и отпуском, обещая вернуться к началу учебного года. И действительно, в августе приехала в Москву.Но задержалась ненадолго. В сентябре Минюст России внес Галкина в реестр иностранных агентов. Пугачева публично поддержала супруга, раскритиковала проведение СВО и даже сама попросила признать ее иноагентом. Последнее желание, кстати говоря, осталось без исполнения. Певицу в реестр так и не внесли.В октябре 2022 года семья вновь уехала из России. С тех пор ее жизнь проходит в постоянных переездах. Сначала Израиль, затем поездки в Латвию, позднее Кипр, куда Пугачева с близкими перебралась после обострения палестино-израильского конфликта.В Россию артистка после этого приезжала лишь ненадолго. В мае 2023 года она появилась в Москве на похоронах модельера Валентина Юдашкина, а осенью посетила звукозаписывающую студию в Твери. Каждый такой визит сопровождался вопросами: зачем приехала, надолго ли и не собирается ли вернуться окончательно?Сама Пугачева тем временем продолжала отвечать критикам через социальные сети. Ее высказывания вызывали новые споры, а общественники и отдельные депутаты требовали проверить артистку на предмет дискредитации российской армии и признать иностранным агентом.Особенно много поводов для разговоров певица дала в сентябре 2025 года, когда согласилась на большое интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. В почти четырехчасовой беседе Пугачева решила объяснить, почему покинула страну.По ее словам, причиной стали давление на семью и неприятности, с которыми столкнулись дети после признания их отца иноагентом. Артистка рассказала о встрече с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, вспомнила обстоятельства отъезда и отвергла обвинения в предательстве родины.Пугачева заявила, что по-прежнему любит Россию, но считает, что стране не хватает великодушия. Заодно певица подчеркнула, что собственная совесть для нее важнее прежней славы и роскоши. Однако одним объяснением отъезда интервью не ограничилось. Артистка посоветовала зрителям дожить до 2027 года и запомнить его, не уточнив, какие именно события имеет в виду.После этого в прессе еще долго обсуждали загадочное "предсказание" Пугачевой. А вот с возвращением на большую сцену определенности так и не появилось. Летом 2026 года певица вновь напомнила о себе на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Там она заявила украинским журналистам, что не против выступить в Киеве, если ее пригласят и наступит мир.В России подобная готовность вызвала очередную волну критики. Некоторые общественники вновь заговорили о необходимости лишить Пугачеву прежнего положения в отечественной культуре. Однако советник президента РФ Елена Ямпольская в конце июля подчеркнула, что государство не занимается отменой творчества артистов только из-за их политических взглядов, если те не нарушают закон.Теперь предложение украинки о книге начинает играть новыми красками: раз творчество певицы еще может оставаться на слуху, однако выступлений в ближайшее время не предвидится, то почему бы не попробовать заработать на воспоминаниях о временах, когда публика сама просила Пугачеву выходить на сцену?Тем более что разговоры о деньгах уехавшей артистки в последние месяцы появляются все чаще. Еще в августе "Комсомольская правда" со ссылкой на источники из окружения певицы сообщила, что та задумалась о возвращении к частным выступлениям из-за финансовых трудностей. По данным издания, Пугачевой предложили спеть на закрытом корпоративе за 500 тысяч долларов. Артистка заинтересовалась суммой, но пока не была готова выступать."Деньги у Пугачевой заканчиваются, а ей хочется жить красиво, как она жила в России", — утверждал собеседник издания.О том, в какие скандалы тем временем влипает супруг российской певицы, — в публикации "Пацифист" с оружием: в Турции концерт Галкина* отменили за поддержку войны.* Внесены на территории России в реестр иноагентов.
https://ukraina.ru/20261019/pochemu-pugachva-khamatova-i-meladze-do-sikh-por-ne-inoagenty-nazvany-glavnye-prichiny-1083920341.html
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новости, россия, кипр, израиль, алла пугачева, максим галкин, сергей кириенко, артист, российские артисты
На Украине решили заработать на Пугачевой. Певице сделали интересное предложение
Украинский продюсер Маргарита Сичкарь отправила российской певице Алле Пугачевой на Кипр письмо с предложением написать книгу о ее жизни. Поклонница артистки уверена, что той есть чем поделиться с читателями
Продюсер решила, что жизнь бывшей примадонны российской эстрады вполне заслуживает отдельной книги. Причем ограничиваться воспоминаниями о концертах, поклонниках и многолетней славе она не намерена. Украинка желает превратить всю биографию Пугачевой в литературное произведение.
Сичкарь призналась, что увлекается творчеством певицы еще с детства. На одном из дней рождения женщины сидели рядом, однако познакомиться с кумиром у нее так и не вышло. Теперь, спустя годы, смелости прибавилось. В интервью блогеру Маричке Довбенко продюсер рассказала, что хочет создать вместе с артисткой художественное произведение, основанное на реальных событиях.
"Я понимаю, что она не написала ни одной книги, а ведь это ходячая энциклопедия событий. И я мечтаю поработать с ней именно над таким художественным произведением, основанным на реальных событиях", — объяснила Сичкарь.
Задавшись вопросом, как же ей теперь связаться с некогда самой востребованной артисткой России, продюсер обратилась к своим знакомым. Выяснилось, что одна из приятельниц Сичкарь живет по соседству с певицей на Кипре, а другая периодически пересекается в самолетах с ее мужем Максимом Галкиным*.
Этой возможности Сичкарь решила не упускать. Она разработала целую концепцию будущего произведения, придумала название "Алла: продолжение следует…", а оформление доверила искусственному интеллекту. С названием, как уже успели сыронизировать в комментариях, украинка попала в самое яблочко: продолжение у истории Пугачевой действительно получилось занятное.
Десятилетиями она была одной из главных звезд отечественной эстрады. Огромные концертные залы, миллионы поклонников, телевизионные эфиры, государственные награды и статус певицы, без которой трудно было представить российский шоу-бизнес. Казалось, такое положение невозможно потерять даже при большом желании.
Однако в 2022 году Пугачева решила начать совершенно другую жизнь. После начала СВО артистка вместе с мужем и детьми отправилась в Израиль. Первоначально она объясняла отъезд лечением и отпуском, обещая вернуться к началу учебного года. И действительно, в августе приехала в Москву.
Но задержалась ненадолго. В сентябре Минюст России внес Галкина в реестр иностранных агентов. Пугачева публично поддержала супруга, раскритиковала проведение СВО и даже сама попросила признать ее иноагентом. Последнее желание, кстати говоря, осталось без исполнения. Певицу в реестр так и не внесли.
В октябре 2022 года семья вновь уехала из России. С тех пор ее жизнь проходит в постоянных переездах. Сначала Израиль, затем поездки в Латвию, позднее Кипр, куда Пугачева с близкими перебралась после обострения палестино-израильского конфликта.
В Россию артистка после этого приезжала лишь ненадолго. В мае 2023 года она появилась в Москве на похоронах модельера Валентина Юдашкина, а осенью посетила звукозаписывающую студию в Твери. Каждый такой визит сопровождался вопросами: зачем приехала, надолго ли и не собирается ли вернуться окончательно?
Сама Пугачева тем временем продолжала отвечать критикам через социальные сети. Ее высказывания вызывали новые споры, а общественники и отдельные депутаты требовали проверить артистку на предмет дискредитации российской армии и признать иностранным агентом.
Особенно много поводов для разговоров певица дала в сентябре 2025 года, когда согласилась на большое интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. В почти четырехчасовой беседе Пугачева решила объяснить, почему покинула страну.
По ее словам, причиной стали давление на семью и неприятности, с которыми столкнулись дети после признания их отца иноагентом. Артистка рассказала о встрече с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, вспомнила обстоятельства отъезда и отвергла обвинения в предательстве родины.
Пугачева заявила, что по-прежнему любит Россию, но считает, что стране не хватает великодушия. Заодно певица подчеркнула, что собственная совесть для нее важнее прежней славы и роскоши. Однако одним объяснением отъезда интервью не ограничилось. Артистка посоветовала зрителям дожить до 2027 года и запомнить его, не уточнив, какие именно события имеет в виду.
После этого в прессе еще долго обсуждали загадочное "предсказание" Пугачевой. А вот с возвращением на большую сцену определенности так и не появилось. Летом 2026 года певица вновь напомнила о себе на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Там она заявила украинским журналистам, что не против выступить в Киеве, если ее пригласят и наступит мир.
В России подобная готовность вызвала очередную волну критики. Некоторые общественники вновь заговорили о необходимости лишить Пугачеву прежнего положения в отечественной культуре. Однако советник президента РФ Елена Ямпольская в конце июля подчеркнула, что государство не занимается отменой творчества артистов только из-за их политических взглядов, если те не нарушают закон.
Теперь предложение украинки о книге начинает играть новыми красками: раз творчество певицы еще может оставаться на слуху, однако выступлений в ближайшее время не предвидится, то почему бы не попробовать заработать на воспоминаниях о временах, когда публика сама просила Пугачеву выходить на сцену?
Тем более что разговоры о деньгах уехавшей артистки в последние месяцы появляются все чаще. Еще в августе "Комсомольская правда" со ссылкой на источники из окружения певицы сообщила, что та задумалась о возвращении к частным выступлениям из-за финансовых трудностей. По данным издания, Пугачевой предложили спеть на закрытом корпоративе за 500 тысяч долларов. Артистка заинтересовалась суммой, но пока не была готова выступать.
"Деньги у Пугачевой заканчиваются, а ей хочется жить красиво, как она жила в России", — утверждал собеседник издания.
О том, в какие скандалы тем временем влипает супруг российской певицы, — в публикации "Пацифист" с оружием: в Турции концерт Галкина* отменили за поддержку войны.
* Внесены на территории России в реестр иноагентов.