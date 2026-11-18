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В Раде забили тревогу из-за испытаний новейшей российской "Герани-6"
В Раде забили тревогу из-за испытаний новейшей российской "Герани-6" - 18.11.2026 Украина.ру
В Раде забили тревогу из-за испытаний новейшей российской "Герани-6"
Украинские власти обеспокоены испытаниями новейшего российского реактивного беспилотника "Герань-6", перехват которого станет для сил ПВО Украины крайне сложной задачей, посетовал в беседе с изданием "РБК-Украина" депутат Верховной рады Федор Вениславский
2026-11-18T11:20
2026-11-18T11:20
2026-11-18T11:26
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украина
киев
федор вениславский
сергей бескрестнов ("флэш")
верховная рада
украина.ру
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Опираясь на сведения украинской разведки, парламентарий отметил, что новый аппарат сможет разгоняться до 1000 километров в час и нести мощную боевую часть.По оценке нардепа, по своим техническим параметрам современные российские беспилотники вплотную приблизились к крылатым ракетам, а их высокая скорость делает работу украинских дронов-перехватчиков малоэффективной.Недавно о смене тактики применения реактивных аппаратов семейства "Герань" также заявлял советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов. Он обращал внимание на то, что российские беспилотники стали выходить на цели бесшумно и на предельно малых высотах, из-за чего для украинской стороны они буквально возникают "из ниоткуда".Подробнее о проблемах Киева - в материале Тысяча поршневых "Гераней" в тумане: военный эксперт про удар, который сломал ПВО на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, федор вениславский, сергей бескрестнов ("флэш"), верховная рада, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Федор Вениславский, Сергей Бескрестнов ("Флэш"), Верховная Рада, Украина.ру
В Раде забили тревогу из-за испытаний новейшей российской "Герани-6"
11:20 18.11.2026 (обновлено: 11:26 18.11.2026)
Украинские власти обеспокоены испытаниями новейшего российского реактивного беспилотника "Герань-6", перехват которого станет для сил ПВО Украины крайне сложной задачей, посетовал в беседе с изданием "РБК-Украина" депутат Верховной рады Федор Вениславский
Опираясь на сведения украинской разведки, парламентарий отметил, что новый аппарат сможет разгоняться до 1000 километров в час и нести мощную боевую часть.
По оценке нардепа, по своим техническим параметрам современные российские беспилотники вплотную приблизились к крылатым ракетам, а их высокая скорость делает работу украинских дронов-перехватчиков малоэффективной.
Недавно о смене тактики применения реактивных аппаратов семейства "Герань" также заявлял советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов. Он обращал внимание на то, что российские беспилотники стали выходить на цели бесшумно и на предельно малых высотах, из-за чего для украинской стороны они буквально возникают "из ниоткуда".