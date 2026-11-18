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В Раде забили тревогу из-за испытаний новейшей российской "Герани-6"

В Раде забили тревогу из-за испытаний новейшей российской "Герани-6" - 18.11.2026 Украина.ру

В Раде забили тревогу из-за испытаний новейшей российской "Герани-6"

Украинские власти обеспокоены испытаниями новейшего российского реактивного беспилотника "Герань-6", перехват которого станет для сил ПВО Украины крайне сложной задачей, посетовал в беседе с изданием "РБК-Украина" депутат Верховной рады Федор Вениславский

2026-11-18T11:20

2026-11-18T11:20

2026-11-18T11:26

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федор вениславский

сергей бескрестнов ("флэш")

верховная рада

украина.ру

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Опираясь на сведения украинской разведки, парламентарий отметил, что новый аппарат сможет разгоняться до 1000 километров в час и нести мощную боевую часть.По оценке нардепа, по своим техническим параметрам современные российские беспилотники вплотную приблизились к крылатым ракетам, а их высокая скорость делает работу украинских дронов-перехватчиков малоэффективной.Недавно о смене тактики применения реактивных аппаратов семейства "Герань" также заявлял советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов. Он обращал внимание на то, что российские беспилотники стали выходить на цели бесшумно и на предельно малых высотах, из-за чего для украинской стороны они буквально возникают "из ниоткуда".Подробнее о проблемах Киева - в материале Тысяча поршневых "Гераней" в тумане: военный эксперт про удар, который сломал ПВО на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, федор вениславский, сергей бескрестнов ("флэш"), верховная рада, украина.ру