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Трёхсторонняя встреча в Шэньчжэне: Украиной с Европой отвечают, как умеют

Трёхсторонняя встреча в Шэньчжэне: Украиной с Европой отвечают, как умеют - 18.11.2026 Украина.ру

Трёхсторонняя встреча в Шэньчжэне: Украиной с Европой отвечают, как умеют

До трёхсторонней российско-китайско-американской встречи в Шэньчжэне ещё больше суток. Пока что состоялись короткие протокольные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина при встрече перед началом саммита АТЭС. Возможно, подобное мероприятие у китайского лидера пройдёт и с Дональдом Трампом.

2026-11-18T12:47

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Китайцам, как хозяевам, необходимо заранее понять, с чем приехали гости, чтобы обеспечить мероприятию правильный информационный фон, а также постараться обойти возможные острые углы. В конце концов, все участники, каждый по-своему, заинтересованы в успехе встречи.Зато не заинтересована в нём Европа, вновь объединившаяся по формуле Е5+ЕС2, использованной для формирования делегации на переговоры с Россией, которые Москва пока не планирует вести. При этом Евросоюз не просто требует переговоров, но исключительно на тему, интересующую Европу, и исключительно для международно-правового оформления европейских пожеланий.Именно такой подход в очередной раз обозначил в своём заявлении министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. По сути, он ещё раз повторил позицию, неоднократно озвученную Урсулой фон дер Ляйен, Каей Каллас и представителями "коалиции желающих". Заявление можно свести к двум словам: "Россия должна…" (нужное вписать).По Вадефулю, Россия должна всё, что уже успела придумать Европа, и ещё чуть-чуть сверху. И это уже не смешно, потому что в этом вопросе ЕС смог консолидироваться и объединиться с Великобританией, полностью поддержав наиболее русофобскую из всех европейских позицию островной монархии.Давно не слышны оппозиционные заявления, которыми раньше радовали венгерские и словацкие политики. В Будапеште сменившаяся власть старается сохранить выгодные связи с Россией, но при этом не раздражать Европу фрондой в стиле Орбана. Фицо периодически пытается воззвать к разуму коллег, но голос Словакии в масштабах ЕС слаб, и европолитики предпочитают не замечать Братиславу, просто ожидая смены там власти.Призывы же к переговорам политиков вроде Стубба и Макрона не выходят за пределы подхода Вадефуля: переговоры необходимы, но по европейской повестке, на европейских условиях и с нужным Европе результатом, а для этого на Россию надо оказывать давление.Европейский "хороший полицейский" отличается от европейского "плохого полицейского" только тем, что "плохой" говорит: "На Россию надо давить", – а "хороший" добавляет: "Для того, чтобы она приняла европейскую формулу урегулирования". Прагматикам временно заткнули рты, и сбор Европы на переговоры с Россией ничем не отличается от подготовки Европы к войне с Россией. В какой-то степени он даже хуже."Большая тройка" ещё не собралась в Шэньчжэне, ещё до конца не ясно, реализуется ли идея трёхстороннего партнёрства ради урегулирования глобального кризиса, а европейцы с украинцами уже организовали серию массированных ракетных и беспилотных ударов по глубокому российскому тылу, включая системные налёты на Крымский мост.Ни в Киеве, ни в Брюсселе не скрывают, что эти удары напрямую связаны с декларированным намерением "показать России, что она должна принять европейские условия мира". Одновременные попытки нанесения массированного беспилотного удара по Москве свидетельствуют о том, что и эту провокацию укроевропейцы продолжают держать в рукаве. Более того, именно идея удара по столице не даёт спокойно спать евростратегам, как наиболее выигрышная с их точки зрения.Недавно Зеленский разглагольствовал о том, что Украина уже создала баллистические ракеты дальностью свыше 500 км (что позволяет ударить из Черниговской или Сумской области по Москве) и собирается уже в следующем году поставить на вооружение баллистику, способную поражать цели на дальностях свыше 2000 км, а в дальнейшем довести дальность до 5000 км. Напомню, что дальность 500–5000 км для баллистики – это характеристики ракет средней дальности, которые относятся к классу стратегических вооружений.Никто не заблуждается относительно способности Украины самостоятельно создать соответствующие ракеты. Возможно, создать топливный бак с двигателем, способный пролететь 500–1000 км, страна, не способная запустить в серию обычные БТР, как-то сможет, но ни о какой точности в данном случае речь идти не может.Но у нас есть пример крылатой ракеты "Фламинго" – фактически британской разработки, которая вдруг начала выпускаться на Украине. Судя по объёмам применения, выпуск идёт мелкими сериями (либо Киев накапливает эти ракеты для какой-то очередной провокации). Но не факт, что все ракеты производятся на Украине. Достаточно обеспечить отвёрточную сборку на её территории нескольких экземпляров, а всё остальное можно завозить из-за рубежа, организовав производство на европейских заводах. Европейцы всё меньше скрывают, что именно таким образом "работает украинский ВПК".Своим заявлением Зеленский наличие у Украины достающих Москву баллистических ракет уже легализовал. Осталось только завезти на Украину готовые экземпляры, покрасить их в нужный цвет, показать журналистам, и можно запускать. Кстати, европейцы подсуетились и утверждают, что уже создали альтернативную американской систему разведки целей и наведения на них ракет, позволяющую добиться для украинских ракет высокой точности без помощи США.В этом плане последние атаки на Крымский мост представляют интерес именно с точки зрения технического обеспечения: кто конкретно обеспечивал наведение британских и французских ракет на цели – американцы в рамках НАТО или европейцы собственными силами?Причём важно это не с точки зрения "кто хотел подставить Трампа накануне трёхсторонней встречи". Это тоже интересно, но мы знаем, что в США достаточно генералов и политиков, которые не меньше европейцев хотели бы сорвать намечающийся трёхсторонний диалог. В первую очередь, идентификация обеспечения атаки на Крымский мост нужна, чтобы понимать, насколько Европа технически готова к самостоятельным масштабным провокациям.Европейцы всегда были готовы пойти дальше американцев в организации провокаций. Взять хотя бы попытки организовать блокаду российских портов на Балтике или установить контроль над акваторией Чёрного моря с целью беспрепятственной доставки военных грузов в украинские порты. Обе попытки провалились, хоть мероприятия окончательно не свёрнуты, просто переведены в режим ожидания, но идея массированных ракетных ударов украинскими руками вглубь России, включая атаки на Москву, родилась у европейцев тогда же, когда и идея блокады балтийских портов.До сих пор она не реализована, поскольку не получается достаточно эффективно перегрузить беспилотниками московскую зону ПВО, чтобы обеспечить прорыв к столице крылатых ракет (тех же "Фламинго"), которых, к тому же, явно не хватает для уверенного преодоления ПВО и прорыва к Москве. Если "украинская баллистика" будет окончательно легализована, опасность провокационного обстрела столицы значительно возрастёт.Но даже если у укроевропейцев ничего не выйдет с ракетной атакой Москвы, новые провокации они будут готовить в любом случае. Для них важно сорвать любой формат переговоров, не предполагающий жёсткого продавливания европейской позиции. Так что как бы ни развивались отношения с США, а ответ Европе надо готовить.

https://ukraina.ru/20261116/na-troikh-chego-zhdat-ot-sammita-ates-i-vstrechi-liderov-rossii-ssha-i-kitaya-1084534448.html

https://ukraina.ru/20261114/yastreby-diplomaty-i-veto-moskvy-kto-predstavit-evropu-na-peregovorakh-po-ukraine-1084486164.html

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мнения, весь ищенко, европа, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, ес, атэс, впк, си цзиньпин