https://ukraina.ru/20261118/budet-polnaya-katastrofa-eksperty-i-politiki-o-tom-chto-zhdt-ukrainu--1084557151.html

"Будет полная катастрофа". Эксперты и политики о том, что ждёт Украину

"Будет полная катастрофа". Эксперты и политики о том, что ждёт Украину - 18.11.2026 Украина.ру

"Будет полная катастрофа". Эксперты и политики о том, что ждёт Украину

На Украине до сих пор обсуждают интервью "Мексиканца" и думают, почему молчит украинская пресса. Строят предположения, станет ли Киев полностью непригодным для жизни, если конфликт продолжится, и гадают, чем может обернуться для для киевского режима трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина

2026-11-18T06:03

2026-11-18T06:03

2026-11-18T06:03

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Такого и в Латинской Америке нетГлаварь ОПГ "Химпром" Егор Буркин в интервью украинскому блогеру Василию Тимошенко ранее рассказал много интересного о коррупции в украинской правоохранительной системе (об этом мы сообщали в одном из предыдущих обзоров). По его словам, "Украина тотально погрязла в коррупции".Политик, лидер запрещенной на Украине партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб в своем видеоблоге отметил "тишину" по поводу интервью в украинском информационном сегменте."Тишина! Это же нельзя рассказывать, нельзя показывать, это же подорвет так называемую государственность, ту самую государственность, которую эсбэушники защищают, получая несколькомиллионные откаты от мошенников каждый месяц", — сказал политик, добавив, что украинские СМИ по этому поводу "как воды в рот набрали".А глава "Химпрома" прямо говорит, что вся верхушка СБУ, полиции, прокуратуры – "все они являются членами огромного организованного преступного сообщества", отметил Гольдарб. Он напомнил о заявлении Буркина-"Мексиканца" о том, что обнародованная информация НАБУ – это не более 5% от того, что происходит в стране."Все под корень надо будет сносить"Таким образом, получается, что Зеленский построил мафиозную структуру, все руководство МВД, прокуратуры, СБУ "повязаны". И депутаты Верховной Рады собирались (а может, еще и соберутся) рассматривать вопрос о легализации марихуаны с подачи "Химпрома" (кстати, и в интервью "Мексиканец" говорил о том, что это способ пополнить бюджет).Один из фигурантов дела генерал-майор СБУ Сергей Дука уже не в СИЗО, он вышел под залог в размере 65 млн гривен. Но вряд ли эти деньги собирали сотрудники спецслужбы, как об этом пишут СМИ, предположил политик. А если и на самом деле собирали сотрудники СБУ, то получается, что все они считают вполне нормальным, что их генерал крышевал наркоторговлю и колл-центры."Задумайтесь, какая страна построена", — сказал Гольдарб. Он предположил, что и в странах Латинской Америки такого нет, когда "первые лица государства, первые лица систем являются высшими иерархами организованного преступного сообщества".Но именно такая государственность создана на Украине."Кого вы защищаете?"Гольдарб предположил, что в украинских СМИ и в блогах украинских ЛОМов будет антикриз в виде — "это Путин виноват", что РФ специально изобрела такую сеть и вовлекла в нее "наивных" украинских правоохранителей, которые, впрочем, собирались ее разоблачить, да вот не успели.А на самом деле… Каждый день украинцы погибают вот за такую государственность, отметил политик, подчеркнув, что это все никакому ремонту не подлежит, "все под корень надо будет сносить (…), это необходимо для выживания Украины".Он призвал солдат и офицеров ВСУ задуматься над тем, кого и что они защищают."Государственность, державнiсть? Они ее продали давно вместе с вами", — заявил политик, добавив, что коррупционеры в украинской власти очень не хотят, чтобы солдаты вернулись с фронта домой, для них отправить людей в утиль – самый оптимальный вариант. Желательно, чтобы и тел не нашли, "нет тела – нет дела"."Это будет полная катастрофа"Тем временем боевые действия продолжаются, удары ВС РФ по объектам в Киеве становятся все более интенсивными. Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин отметил в своем видеоблоге, что российскую баллистику нечем сбивать, власти Украины скрывают истинные масштабы уже нанесенного ущерба.А масштабы могут и кратно возрасти. Например, если ударят по очистной системе в Бортничах, то все отходы Киева потекут в Днепр, а ведь ниже по течению находятся другие города… По словам политолога, "это будет полная катастрофа".Да уже и сейчас ситуация близка к катастрофической. Наносятся удары по подстанциям, уничтожается энергетическая сфера во многих регионах подконтрольной Киеву части Украины, города частично остаются без света и без воды, отметил экс-советник.Он подчеркнул, что "все идет к тому, что Киев станет абсолютно непригодным для житья". И в очередной раз удивился тому, что "люди на это не реагируют… они абсолютно как овцы". А должны бы подумать, что будет при более массированных ударах, что будет, если БПЛА попадут в скопление машин (после повреждения мостов Киев стоит в пробках).Соскин выразил уверенность в том, что таких ударов следует ожидать, если не будет мирного договора."Ситуация отвратительная, просто отвратительная, но самое паршивое, что люди себя ведут просто совершенно бездумно", — заявил политолог, не пояснив, впрочем, что же людям делать в сложившейся ситуации. Вместо этого добавил: "В общем, картина черная…"Большая сделкаЧто касается намеченной на 19 ноября трехсторонней встречи, то британская The Telegraph предполагает, что есть вероятность заключения масштабной сделки, точнее, соблазна заключить такую сделку за счет Киева. В рамках такой гипотетической сделки Москва и Пекин могут попробовать убедить руководство Ирана обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе, заключив мирное соглашение с США.А США, в свою очередь, могут попробовать оказать давление на Киев с целью завершения конфликта на условиях РФ. Во всяком случае, такое мнение высказывает старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Тим Уилласи-Уилси, предположивший, что "лидеры трех стран могут попытаться "обменять" договоренность по Ормузскому проливу на сделку по Украине".При этом The Telegraph отмечает, что способность трех лидеров навязать свою волю Украине или любой другой стране, быть может, ниже, чем им, возможно, кажется. Во всяком случае, положение Трампа после поражения республиканцев на выборах таково, что в Москве и в Пекине могут усомниться в его способности выполнить гипотетические договоренности или хотя бы их часть.Впрочем, все это, как говорится, гадания на кофейной гуще. Ранее сообщалось, что украинский конфликт в ходе трехсторонней как будто бы не собираются обсуждать.

https://ukraina.ru/20261116/kapriznyy-zelenskiy-prognivshaya-sistema-bayden-zhestko-proshelsya-po-ukraine-v-svoikh-memuarakh-1084532341.html

https://ukraina.ru/20261117/energeticheskie-voyny-evropa-khochet-perezhit-zimu-za-schet-ukrainy-1084544623.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, максим гольдарб, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский