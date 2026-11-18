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Михаил Воронцов. 170 лет со дня смерти благодетеля Новороссии

Михаил Воронцов. 170 лет со дня смерти благодетеля Новороссии - 18.11.2026 Украина.ру

Михаил Воронцов. 170 лет со дня смерти благодетеля Новороссии

18 ноября 1856 года скончался пожалуй самый знаменитый администратор новых территорий Российской империи Михаил Семёнович Воронцов. Граф, затем князь и фельдмаршал, герой нескольких войн, новороссийский и бессарабский генерал-губернатор в течение 31 года, создатель одесского порто-франко и прочее, прочее, прочее

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Этот человек, возможно, остался бы в истории России как эталон благородства и усердия на своем посту, если бы не Пушкин, написавший злую эпиграмму."Полу-милорд, полу-купец,Полу-мудрец, полу-невежда,Полу-подлец, но есть надежда,Что будет полным наконец".За каждым пассажем поэта стоит факт родословной этого незаурядного человека*. А она реально выдающаяся. Сами Воронцовы вели её от легендарного Шимона Африкановича, выехавшего из варяжской земли в Киев в 1027 году. Однако точная поколенческая роспись рода существует лишь с тех времен, когда Протасий прибыл в Москву вместе с князем Даниилом Александровичем и стал одним из первых местных бояр, а впоследствии — тысяцким при Иване Калите. У Пушкина роспись была длиннее.Предков Михаила Семёновича мы видим на службе всем московским правителям и участниками почти всех славных битв, начиная с Куликовской. Его полный тёзка выполнял деликатные поручения Василия III, прапрадед Гаврила Никитич, сотник стрелецкого войска, погиб при осаде Чигирина в 1678 году. О них в Москве напоминают Воронцовские пруды и Воронцово поле.Но истинное возвышение началось с двоюродного деда, канцлера и первого графа Михаила Илларионовича, одного из самых ярких деятелей времен Елизаветы Петровны. Это был выдающийся интриган, но не отличавшийся образованностью (отсюда "полу-невежда").Его брат и дед нашего героя Роман Илларионович, по словам князя Михаила Щербатова, "во все время своей жизни признанный мздоимцем, был определён в наместники во Владимир и не преставал обыкновенные свои мздоимствы производить". "Полу-подлец" именно в честь него — человека, начавшего свою карьеру с вывоза несчастного Брауншвейгского семейства в Шлиссельбург и Холмогоры. Современники знали его под прозвищем "Роман — большой карман". Его супруга, рано скончавшаяся Марфа Ивановна, была из купцов, откуда и "полу-купец".Семейство Воронцовых раскололось по вопросу признания законности восхождения на престол Екатерины II.Елизавета Романовна чуть не сменила государыню в качестве супруги Петра III и была срочно выдана замуж за некоего Полянского. Многие другие подверглись опале. А вот Екатерина Романовна, по мужу — княгиня Дашкова, находилась в первых рядах сторонников своей августейшей тёзки. Она и стала одной из самых ярких фигур екатерининской эпохи, первой в мире женщиной — президентом Академии наук (оттуда и "полу-мудрец").Семён Романович пошел, как и брат, по дипломатической части и возвращался в Россию для того, чтобы сражаться с турками. Он рано овдовел. Сына Михаила, родившегося 30 мая 1782 года, воспитывал сам, подбирал учителей, составлял программы по разным предметам. В программу обучения будущего фельдмаршала входили несколько языков, математика, политические и естественные науки, литература, рисование, архитектура, музыка, военное дело. Михаил Семёнович же с 12 лет записывал депеши и письма под диктовку слабого глазами отца, тем самым приобщаясь к политике.Семён Романович, наблюдавший тяжелую участь французских аристократов, оказавшихся после революции в эмиграции без средств к существованию, заставил сына выучиться сапожному и столярному делу — им Михаил Семёнович впоследствии любил заниматься на досуге всю жизнь. Бессменный посол в Лондоне, Воронцов (отсюда "полу-милорд") в 18-летнем возрасте отправил сына в Россию без слуг и компаньонов.Юноша попросил дать ему возможность начать службу в армии с низших чинов. В 1803 году был прикомандирован к кавказским войскам, во главе которых стоял князь Цицианов. 3 января 1804 года участвовал в штурме Гянджи. 15 января того же года едва не погиб во время неудачной экспедиции Гулякова в Закатальское ущелье. Начал воевать с персами, а продолжил — с французами и турками. Был ранен при Бородино, отказался от эвакуации имущества из своего дома на Немецкой улице в Москве, приказав вывезти на подводах раненых.Во время заграничного похода генерал Воронцов отметился во всех крупных сражениях, а 1815-18 годах он командовал оккупационным корпусом во Франции. Перед выводом войск Воронцов собрал сведения о долгах офицеров и солдат местным жителям и заплатил все долги, сумма которых составляла около 1,5 миллиона рублей, из собственных средств.В 1818 году в Париже Воронцов познакомился с княжной Елизаветой Ксаверьевной Браницкой. "Я вернулся в Париж в январе месяце 1819 года. Там я познакомился с графиней Лизой Браницкой и попросил её руки у матери. Получив согласие, в феврале я отправился в Лондон к отцу, чтобы получить его благословение на брак", — вспоминал он. Венчание состоялось 20 апреля (2 мая) 1819 года в Париже, в православной церкви.Он попытался организовать "Общество добрых помещиков", целью которого должно было стать освобождение крестьян от крепостной зависимости. Когда император запретил организацию этого общества, Михаил Семёнович создал условия безбедного существования и хозяйственного развития для крестьян своих имений.19 мая 1823 года М.С. Воронцов был назначен новороссийским генерал-губернатором и полномочным наместником Бессарабской области. В состав Новороссийского края входили Херсонская, Екатеринославская и Таврическая губернии, а также Одесское, Таганрогское, Феодосийское и Керчь-Еникальское градоначальства.В Одессе под его начало и попал молодой Пушкин. Исследователи его творчества так и не пришли к общему мнению, насколько серьезными были отношения поэта с Елизаветой Ксаверьевной. Факт лишь в том, что Михаил Семёнович добился удаления Александра Сергеевича с глаз долой."Наполовину девственный Новороссийский край ждал лишь искусной руки для развития в нём земледельческой и промышленной деятельности. Воронцову обязаны: Одесса — небывалым дотоле расширением своего торгового значения и увеличением благосостояния; Крым — развитием и усовершенствованием виноделия, устройством великолепного дворца в Алупке и превосходного шоссе, окаймляющего южный берег полуострова, разведением и умножением разных видов хлебных и других полезных растений, равно как и первыми опытами лесоводства.По его почину учреждено в Одессе Общество сельского хозяйства Южной России, в трудах которого сам Воронцов принимал деятельное участие. Многим обязана ему и одна из важнейших отраслей новороссийской промышленности — разведение тонкорунных овец. При нём же в 1828 году получило начало пароходство по Чёрному морю. 29 декабря 1826 года Воронцов был избран в почётные члены Императорской академии наук", — писал в посвященной Воронцову статье Витольд Руммель в энциклопедии Брокгауза-Ефрона.При нём были учреждены газеты, журналы "Одесский альманах" и "Новороссийский календарь". Губернатор способствовал открытию учебных заведений, публичной библиотеки и музеев, экспонаты в которые пополнялись за счет широко развернувшихся археологических раскопок. Являясь меценатом, граф поддерживал театральные труппы…Жители Екатеринослава в честь его прибытия распевали:"Гений благости, нам данныйОт Царя-Отца! ВзирайОком светлым на преданныйВвек тебе с любовью край,Осчастливленный тобою!Ты всемощною рукоюПревратил пустыню в рай!"Михаил Семёнович заботился обо всех вверенных ему подданных.Вот что говорится в "Еврейской энциклопедии": "Находясь в сношении с представителями одесской еврейской общины, выделявшейся в то время по своему высокому культурному уровню, Воронцов оказывал поддержку всяким начинаниям, направленным к духовному развитию еврейского населения и к поднятию его экономического благосостояния"Если Александр I ценил ратные подвиги Воронцова, то Николай I — административные таланты графа. За все годы своего правления этот суровый правитель ни разу не высказал недоверия своему наместнику, а с 1844 года поручил ему и Кавказское наместничество.Воронцов начинает миротворческую политику, стараясь завоевать доверие у местного населения и проповедуя веротерпимость. За неполные десять лет управления Кавказом число сторонников Шамиля уменьшилось в несколько раз. В 1845 году граф Воронцов получил княжеский титул.Однако годы брали своё. Михаил Семёнович просил об отставке, которую получил 5 ноября 1854 года. На вверенной ему территории уже полыхала Крымская война. В день коронации императора Александра II князь Воронцов был пожалован чином генерал-фельдмаршала.Воронцов скончался в Одессе, и прах его упокоился в Одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Всего через семь лет после смерти рядом с собором светлейшему князю был воздвигнут памятник. При советской власти в 1936 году собор был разрушен, а останки Воронцова и его супруги перезахоронили на маленьком кладбище на окраине города.А вот монумент устоял. Лишь вместо бронзовой доски с текстом о том, что памятник воздвигнут благодарными соотечественниками, появилась новая, с текстом пушкинской эпиграммы. После войны эта табличка исчезла, а на месте собора появился памятник Сталину, но в 1963 году с Соборной площади исчез и он. В 1999 году началось восстановление Спасо-Преображенского собора, а в 2005-м в него вернули останки Воронцова.В настоящее время здравствуют только потомки Михаила Семеновича по женской линии. Соединив в себе две ветви рода, они носят фамилию князей Воронцовых-Дашковых. И сегодня мы можем видеть необычные дворцы Воронцова в Одессе и Алупке, памятники в его честь, а главное, освоенные во время его управления краем земли.* Есть также мнение, что эпиграмма связна с намёками Пушкина на личные качества самого Воронцова — англофильство, ангажированность в коммерческих сделках, особенности образования и др.

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