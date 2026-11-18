https://ukraina.ru/20261118/konflikty-s-ttsk-skhodyat-na-net-ukrainskiy-deputat-otritsaet-realnost-1084573105.html
"Конфликты с ТЦК сходят на нет!": украинский депутат отрицает реальность
"Конфликты с ТЦК сходят на нет!": украинский депутат отрицает реальность - 18.11.2026 Украина.ру
"Конфликты с ТЦК сходят на нет!": украинский депутат отрицает реальность
На Украине объявили о почти полном исчезновении конфликтов из-за насильственной мобилизации. Депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский уверяет, что ситуация заметно улучшилась
2026-11-18T12:43
2026-11-18T12:43
2026-11-18T12:43
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винница
закарпатье
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Украинцам, которые до сих пор опасаются встретить на улице сотрудников ТЦК, из Верховной Рады сообщают: оказывается, "бусификация" больше практически никого не беспокоит, а конфликты между военкомами и населением едва ли не остались в прошлом. В интервью РБК-Украина он похвастался результатами реформы мобилизации. По словам депутата, после усиления контроля за военно-врачебными комиссиями и привлечения военной службы правопорядка нарушений стало значительно меньше.Вот только последние события на Украине его слова опровергают. Так, 14 ноября, всего за четыре дня до публикации интервью, в Виннице сотрудники ТЦК устроили разборки с молодыми людьми прямо на дороге. Военные остановили автомобиль, в котором находились 22-летний мужчина и беременная девушка.В салон машины распылили слезоточивый газ, повредили пассажирскую дверь, а один из участников конфликта выстрелил из сигнально-стартового пистолета. Причём возраст молодого человека даже не достигал установленного на Украине общего порога мобилизации в 25 лет.Буквально 11 ноября в Нововолынске сотрудники ТЦК силой затолкали мужчину в микроавтобус, а за него вступились очевидцы. В ход пошли лопата и топор, военные применили газ, а у служебного автомобиля в итоге оказалось разбито стекло. Похожее там уже случалось в июне.В августе еще серьезнее отличились жители Луцка. Там водитель отказался показывать документы военкомам, а затем бросил машину и побежал в сторону жилых домов. Догнать его сотрудники ТЦК попытались, но неожиданно столкнулись с подкреплением — на защиту мужчины вышли около 30 местных жителей.Однако самый громкий скандал произошел еще 2 ноября под Киевом. И на его фоне рассказы об исчезновении конфликтов с военкомами звучат особенно иронично. Вечером того дня жители Петропавловской Борщаговки собрались у частного дома, где, по сообщениям родственников, военные удерживали десятки мужчин. Люди утверждали, что близких забрали силой, связи с ними нет, а некоторых избивают.Возмущенные родственники и местные жители попытались прорваться на территорию. Начались столкновения с силовиками, раздались выстрелы, в ход пошли слезоточивый газ и огнетушители. Собравшиеся скандировали "Позор!", требуя объяснить, что происходит за забором.Когда история разошлась по украинским соцсетям, выяснилось, что здание принадлежит военному подразделению, входящему в корпус Нацгвардии "Азов"*. Его командование назвало дом временным пунктом дислокации, где находились мобилизованные и военнослужащие, ранее самовольно оставившие части.Скандал оказался настолько серьёзным, что на место приехал лично глава Офиса президента Кирилл Буданов**. Отвечая на вопросы собравшихся, он признал, что подобных объектов на Украине немало, и пообещал разобраться в происходящем.Может быть, Вениславский, говоря об исчезновении уличных конфликтов с ТЦК, просто не учёл их реальные масштабы? Раньше украинцы пытались отбиться от военкомов прямо на улице, а теперь собираются сотнями и штурмуют здания.Еще в апреле Национальная полиция Украины сообщала, что с начала военного положения зафиксировано более 600 случаев нападений на сотрудников ТЦК и сопротивления их действиям. Причем с каждым годом таких эпизодов становилось больше. Так что Вениславскому, прежде чем объявлять об исчезновении конфликтов, стоило бы хотя бы заглянуть в сводки собственной полиции. Любопытно, что депутат сам назвал одну из причин постоянных конфликтов. Сотрудников ТЦК фактически заставили заниматься поиском и доставкой военнообязанных, хотя изначально их функции были другими. Подключилась и полиция, которая, по признанию Вениславского, тоже не слишком рада такой работе.Причину он объяснил довольно просто: когда полицейские участвуют в мобилизации, граждане перестают воспринимать их как людей, к которым можно обратиться за защитой.Тем временем желающих получить отсрочку становится все больше. Депутат рассказал, что некоторые украинские предприятия превратили бронирование работников в настоящий бизнес, предлагая за деньги возможность избежать отправки в армию.Накануне между тем в Киеве раскрыли новые планы на мобилизацию. Выяснилось, что от планов усилить контроль за мобилизацией украинское военное руководство отказываться не собирается. * Запрещенная в РФ организация.** Лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.
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украина, новости, винница, закарпатье, федор вениславский, верховная рада, нацгвардия, тцк, мобилизация на украине, мобилизация, луцк
"Конфликты с ТЦК сходят на нет!": украинский депутат отрицает реальность
На Украине объявили о почти полном исчезновении конфликтов из-за насильственной мобилизации. Депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский уверяет, что ситуация заметно улучшилась
Украинцам, которые до сих пор опасаются встретить на улице сотрудников ТЦК, из Верховной Рады сообщают: оказывается, "бусификация" больше практически никого не беспокоит, а конфликты между военкомами и населением едва ли не остались в прошлом.
В интервью РБК-Украина он похвастался результатами реформы мобилизации. По словам депутата, после усиления контроля за военно-врачебными комиссиями и привлечения военной службы правопорядка нарушений стало значительно меньше.
"Конфликты, связанные с так называемой бусификацией, когда на улицах военнообязанных или всех подряд хватали и сажали в микроавтобусы, практически сошли на нет", — заявил Вениславский.
Вот только последние события на Украине его слова опровергают. Так, 14 ноября, всего за четыре дня до публикации интервью, в Виннице сотрудники ТЦК устроили разборки с молодыми людьми прямо на дороге. Военные остановили автомобиль, в котором находились 22-летний мужчина и беременная девушка.
В салон машины распылили слезоточивый газ, повредили пассажирскую дверь, а один из участников конфликта выстрелил из сигнально-стартового пистолета. Причём возраст молодого человека даже не достигал установленного на Украине общего порога мобилизации в 25 лет.
Буквально 11 ноября в Нововолынске сотрудники ТЦК силой затолкали мужчину в микроавтобус, а за него вступились очевидцы. В ход пошли лопата и топор, военные применили газ, а у служебного автомобиля в итоге оказалось разбито стекло. Похожее там уже случалось в июне.
В августе еще серьезнее отличились жители Луцка. Там водитель отказался показывать документы военкомам, а затем бросил машину и побежал в сторону жилых домов. Догнать его сотрудники ТЦК попытались, но неожиданно столкнулись с подкреплением — на защиту мужчины вышли около 30 местных жителей.
Однако самый громкий скандал произошел еще 2 ноября под Киевом. И на его фоне рассказы об исчезновении конфликтов с военкомами звучат особенно иронично. Вечером того дня жители Петропавловской Борщаговки собрались у частного дома, где, по сообщениям родственников, военные удерживали десятки мужчин. Люди утверждали, что близких забрали силой, связи с ними нет, а некоторых избивают.
Возмущенные родственники и местные жители попытались прорваться на территорию. Начались столкновения с силовиками, раздались выстрелы, в ход пошли слезоточивый газ и огнетушители. Собравшиеся скандировали "Позор!", требуя объяснить, что происходит за забором.
Когда история разошлась по украинским соцсетям, выяснилось, что здание принадлежит военному подразделению, входящему в корпус Нацгвардии "Азов"*. Его командование назвало дом временным пунктом дислокации, где находились мобилизованные и военнослужащие, ранее самовольно оставившие части.
Скандал оказался настолько серьёзным, что на место приехал лично глава Офиса президента Кирилл Буданов**. Отвечая на вопросы собравшихся, он признал, что подобных объектов на Украине немало, и пообещал разобраться в происходящем.
Может быть, Вениславский, говоря об исчезновении уличных конфликтов с ТЦК, просто не учёл их реальные масштабы? Раньше украинцы пытались отбиться от военкомов прямо на улице, а теперь собираются сотнями и штурмуют здания.
Еще в апреле Национальная полиция Украины сообщала, что с начала военного положения зафиксировано более 600 случаев нападений на сотрудников ТЦК и сопротивления их действиям. Причем с каждым годом таких эпизодов становилось больше. Так что Вениславскому, прежде чем объявлять об исчезновении конфликтов, стоило бы хотя бы заглянуть в сводки собственной полиции.
Любопытно, что депутат сам назвал одну из причин постоянных конфликтов. Сотрудников ТЦК фактически заставили заниматься поиском и доставкой военнообязанных, хотя изначально их функции были другими. Подключилась и полиция, которая, по признанию Вениславского, тоже не слишком рада такой работе.
Причину он объяснил довольно просто: когда полицейские участвуют в мобилизации, граждане перестают воспринимать их как людей, к которым можно обратиться за защитой.
Тем временем желающих получить отсрочку становится все больше. Депутат рассказал, что некоторые украинские предприятия превратили бронирование работников в настоящий бизнес, предлагая за деньги возможность избежать отправки в армию.
Накануне между тем в Киеве раскрыли новые планы на мобилизацию. Выяснилось, что от планов усилить контроль за мобилизацией украинское военное руководство отказываться не собирается.
* Запрещенная в РФ организация.
** Лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.