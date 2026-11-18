https://ukraina.ru/20261118/konflikty-s-ttsk-skhodyat-na-net-ukrainskiy-deputat-otritsaet-realnost-1084573105.html

"Конфликты с ТЦК сходят на нет!": украинский депутат отрицает реальность

"Конфликты с ТЦК сходят на нет!": украинский депутат отрицает реальность - 18.11.2026 Украина.ру

"Конфликты с ТЦК сходят на нет!": украинский депутат отрицает реальность

На Украине объявили о почти полном исчезновении конфликтов из-за насильственной мобилизации. Депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по национальной безопасности Федор Вениславский уверяет, что ситуация заметно улучшилась

2026-11-18T12:43

2026-11-18T12:43

2026-11-18T12:43

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Украинцам, которые до сих пор опасаются встретить на улице сотрудников ТЦК, из Верховной Рады сообщают: оказывается, "бусификация" больше практически никого не беспокоит, а конфликты между военкомами и населением едва ли не остались в прошлом. В интервью РБК-Украина он похвастался результатами реформы мобилизации. По словам депутата, после усиления контроля за военно-врачебными комиссиями и привлечения военной службы правопорядка нарушений стало значительно меньше.Вот только последние события на Украине его слова опровергают. Так, 14 ноября, всего за четыре дня до публикации интервью, в Виннице сотрудники ТЦК устроили разборки с молодыми людьми прямо на дороге. Военные остановили автомобиль, в котором находились 22-летний мужчина и беременная девушка.В салон машины распылили слезоточивый газ, повредили пассажирскую дверь, а один из участников конфликта выстрелил из сигнально-стартового пистолета. Причём возраст молодого человека даже не достигал установленного на Украине общего порога мобилизации в 25 лет.Буквально 11 ноября в Нововолынске сотрудники ТЦК силой затолкали мужчину в микроавтобус, а за него вступились очевидцы. В ход пошли лопата и топор, военные применили газ, а у служебного автомобиля в итоге оказалось разбито стекло. Похожее там уже случалось в июне.В августе еще серьезнее отличились жители Луцка. Там водитель отказался показывать документы военкомам, а затем бросил машину и побежал в сторону жилых домов. Догнать его сотрудники ТЦК попытались, но неожиданно столкнулись с подкреплением — на защиту мужчины вышли около 30 местных жителей.Однако самый громкий скандал произошел еще 2 ноября под Киевом. И на его фоне рассказы об исчезновении конфликтов с военкомами звучат особенно иронично. Вечером того дня жители Петропавловской Борщаговки собрались у частного дома, где, по сообщениям родственников, военные удерживали десятки мужчин. Люди утверждали, что близких забрали силой, связи с ними нет, а некоторых избивают.Возмущенные родственники и местные жители попытались прорваться на территорию. Начались столкновения с силовиками, раздались выстрелы, в ход пошли слезоточивый газ и огнетушители. Собравшиеся скандировали "Позор!", требуя объяснить, что происходит за забором.Когда история разошлась по украинским соцсетям, выяснилось, что здание принадлежит военному подразделению, входящему в корпус Нацгвардии "Азов"*. Его командование назвало дом временным пунктом дислокации, где находились мобилизованные и военнослужащие, ранее самовольно оставившие части.Скандал оказался настолько серьёзным, что на место приехал лично глава Офиса президента Кирилл Буданов**. Отвечая на вопросы собравшихся, он признал, что подобных объектов на Украине немало, и пообещал разобраться в происходящем.Может быть, Вениславский, говоря об исчезновении уличных конфликтов с ТЦК, просто не учёл их реальные масштабы? Раньше украинцы пытались отбиться от военкомов прямо на улице, а теперь собираются сотнями и штурмуют здания.Еще в апреле Национальная полиция Украины сообщала, что с начала военного положения зафиксировано более 600 случаев нападений на сотрудников ТЦК и сопротивления их действиям. Причем с каждым годом таких эпизодов становилось больше. Так что Вениславскому, прежде чем объявлять об исчезновении конфликтов, стоило бы хотя бы заглянуть в сводки собственной полиции. Любопытно, что депутат сам назвал одну из причин постоянных конфликтов. Сотрудников ТЦК фактически заставили заниматься поиском и доставкой военнообязанных, хотя изначально их функции были другими. Подключилась и полиция, которая, по признанию Вениславского, тоже не слишком рада такой работе.Причину он объяснил довольно просто: когда полицейские участвуют в мобилизации, граждане перестают воспринимать их как людей, к которым можно обратиться за защитой.Тем временем желающих получить отсрочку становится все больше. Депутат рассказал, что некоторые украинские предприятия превратили бронирование работников в настоящий бизнес, предлагая за деньги возможность избежать отправки в армию.Накануне между тем в Киеве раскрыли новые планы на мобилизацию. Выяснилось, что от планов усилить контроль за мобилизацией украинское военное руководство отказываться не собирается. * Запрещенная в РФ организация.** Лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20261113/esche-10-let-busifikatsii-chto-zelenskiy-gotovit-ukraintsam--1084445859.html

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