https://ukraina.ru/20261118/kogda-i-kak-zakonchitsya-svo-prognoz-iskusstvennogo-intellekta-1084553388.html

Когда и как закончится СВО: прогноз искусственного интеллекта

Когда и как закончится СВО: прогноз искусственного интеллекта - 18.11.2026 Украина.ру

Когда и как закончится СВО: прогноз искусственного интеллекта

Какое будущее ждёт Украину? На этот вопрос пытаются ответить эксперты, политологи и футурологи. А теперь уже отвечает и искусственный интеллект.

2026-11-18T07:19

2026-11-18T07:19

2026-11-18T07:19

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ИИ не только предсказывает, как будет развиваться конфликт на Украине. С его помощью даже снимают ролики о будущем устройстве Украины.Вот, например, ролик "Киев. 2032 год". Снят в жанре – антиутопии.Сюжет – простой: журналист показывает нам будни Киева в 2032 году. Украина уже в Евросоюзе! Евроинтегрировались.На прекрасных киевских улицах, построенных в эпоху СССР, лежат горы мусора, снуют крысы, лежат бездомные. Среди них и украинцы, и африканцы. Всюду – толпы мигрантов. Всё как в "прекрасной Европе".По улицам продолжают ездить "бусики", которые отлавливают "резервистов". Повсюду – какие-то митинги. Тут требуют "свободу слова", тут женщины митингуют: "Верните пропавших без вести".Журналист только успевает прокомментировать: "Сколько лет прошло, а они всё ещё надеются", – как его хватают и тянут в "бусик" мобилизаторы. Он кричит: "Я заплатил!" – "Тарифы изменились", – отвечают ему из автобуса.Между прочим, последний эпизод – это то, что реально происходит на Украине. "Тарифы изменились" – это хитрый украинский способ и взятки взять, и план выполнить.Мужчины откупаются от бусификации, им дают небольшую передышку, месяц, два, а потом подъезжает "бусик", и товарищу сообщают: тарифы изменились, твои бумаги больше недействительны.Всё, добро пожаловать в ВСУ. Вот такая нехитрая схема. Действует безотказно уже который год. Так что "режиссёр ИИ" отлично справился с задачей. Всё довольно правдоподобно.Но какое же политическое будущее предсказывает ИИ Украине? И способен ли искусственный интеллект на серьезный качественный прогноз в принципе?Возможности нейросетейВ западных изданиях публикуются многочисленные запросы к ИИ такого содержания: "Представь, что ты – международный эксперт. Что бы ты посоветовал правительству своей страны..."Может ли ИИ выступать в роли "международного эксперта"? ИИ способен обрабатывать огромные массивы данных, обладает мощнейшим доступом к информации. Может не хуже экспертов проводить исторические параллели, подводить итоги.Способен довольно точно предсказывать политическое поведение социальных групп.Самое интересное, что может ИИ в области политического прогнозирования: выявлять скрытые политические закономерности, видеть "предвестников событий".Но есть, конечно, и существенные недостатки. ИИ не всегда может отличить главное от второстепенного, а иногда даёт ошибочные и даже абсурдные прогнозы."Галлюцинации" и "отравленные данные"Существует проблема "отравленных данных" ("дрейфа данных"), то есть изначально заложенные в анализ факты не были проверены должным образом.Кроме того, у ИИ бывают "галлюцинации". В условиях неопределённости машина может давать то один, то другой ответ.И наконец, сами теории, которые положены в основу анализа, могут быть ошибочными, неполными и слишком абстрактными.Именно при прогнозе международных отношений ИИ часто даёт слишком радикальные ответы, призывая к эскалации. Дипломатичности пока не обучен!Тем не менее это интересный инструмент, использовать его можно и нужно. Хотя бы для того, чтобы знать, "что сказала машина".Так какие же сценарии "написал" ИИ по прогнозу развития конфликта на Украине?Вот прогноз, который опубликовали в Berliner Zeitung год назад на 2026 год. Интересно посмотреть, как уже сбылось предсказание ИИ.Конфликт на Украине будет "горячим, но замороженным", то есть боевые действия продолжатся. Трамп будет "играть за обе стороны", что в итоге сильно ослабит Украину. При этом Киев "реализует курс на евроинтеграцию".В принципе, нечто похожее произошло. Кроме реализации "курса на евроинтеграцию".Прогнозы и сценарииВсе сценарии будущего развития СВО имеют разную степень вероятности.Самый вероятный сценарий: медленное истощение Украины и переговоры на условиях России.Средняя степень вероятности: оперативный коллапс украинского фронта. Окружение крупной украинской группировки и каскадный откат фронта, который невозможно остановить. Причина: отсутствие резервов. Россия выходит на рубеж ДНР, освобождает Запорожскую область.Еще один сценарий средней степени вероятности: Украина остаётся в состоянии "ни войны, ни мира". Происходит "заморозка" по корейскому сценарию. Украина не вступает в НАТО.Сценарий самой низкой вероятности: эскалация конфликта Россия – НАТО. НАТО решается на нападение на территорию России с баз в Румынии и Польше. Россия отвечает кибератакой на всю инфраструктуру НАТО в Восточной Европе и полностью разрушает её. Конфликт развивается непредсказуемо.Но этот прогноз даже ИИ считает самым невероятным сценарием.Сроки окончанияА что говорит ИИ о сроках окончания конфликта?Все нейросети отвечают на этот вопрос уклончиво: точно предсказать невозможно. Но выделяется 3 основных сценария:· Оптимистичный – конец 2026 года.· Инерционный – 2027 год.· Затяжной – 2028 год. Конфликт будет продолжаться в фазе низкой интенсивности. Мирное соглашение заключено не будет. Продолжится тлеющий конфликт.Самый вероятный сценарий, который прогнозируют многие нейросети, – частичное урегулирование в конце 2026 – начале 2027 года. Долгая пауза по линии фронта без признания границ и территорий.Что ж, совсем скоро мы узнаем, правильно ли предсказывает будущее "машинный разум".

https://ukraina.ru/20261102/rossiya-stanet-tretey-mirovoy-derzhavoy-evrosoyuz-raspadetsya-a-kakie-perspektivy-u-ssha-1084212908.html

https://ukraina.ru/20260919/rossiya-zaberet-odessu-chto-predskazal-nostradamus-iz-kitaya-kotoryy-predugadal-trampa-i-voynu-v-irane-1083306098.html

https://ukraina.ru/20261020/rossiya-zakroet-ukrainskiy-proekt-nostradamus-iz-kitaya-sdelal-shokiruyuschiy-prognoz-na-2027-god-1083912283.html

https://ukraina.ru/20261108/konets-ii-likhoradki-5-prichin-bolshogo-krizisa-iskusstvennogo-intellekta-1084354323.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, россия, дональд трамп, нато, ес, вооруженные силы украины, киев