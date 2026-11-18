https://ukraina.ru/20261118/vualya--frantsuzy-na-ukraine-makron-provodit-taynuyu-voennuyu-operatsiyu-1084562809.html

Вуаля – французы на Украине. Макрон проводит тайную военную операцию

Вуаля – французы на Украине. Макрон проводит тайную военную операцию - 18.11.2026 Украина.ру

Вуаля – французы на Украине. Макрон проводит тайную военную операцию

Французская радиостанция Radio France Internationale (RFI) опубликовала результаты резонансного журналистского расследования, которое позволило установить, что французские солдаты и офицеры осуществляют на Украине тайную военную миссию под кодовым названием Volia ("Воля")

2026-11-18T08:36

2026-11-18T08:36

2026-11-18T08:36

эксклюзив

украина

франция

эммануэль макрон

нато

европа

протесты

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По данным французских медиа, с минувшего лета военнослужащие Франции находятся на Украине под прикрытием программы подготовки украинской армии за рубежом, разработанной под эгидой НАТО.Подготовка подразделений ВСУ должна была проходить в Польше. Однако RFI утверждает, что французские военные развернули свою деятельность непосредственно на украинской территории, под командованием кадрового генерала. Хотя об этом и не уведомили французский парламент, что является прямым нарушением Конституции Пятой республики."Самое любопытное, что военных, которых отправляют на Украину, инструктируют врать о том, что они направляются якобы в Польшу. Но дело в том, что согласно статье 35 Конституции Франции военные могут отправляться за рубеж только с обязательным информированием парламента, чего не было сделано. При этом генеральный штаб Франции пока не предоставил официальный комментарий по данному вопросу", – комментирует эти новости историк и политолог Владимир Корнилов.Французский сенатор Седрик Перрен – председатель парламентского комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам – отмечает: согласно действующим конституционным нормам, президент Франции обязан уведомить парламент в случае вовлечения французской армии в боевые действия на территории иностранного государства. Однако Эммануэль Макрон направил войска на Украину втайне от всех, открыто нарушая законы своей страны и рискуя втянуть ее в прямой военный конфликт с Россией.Эксперты подчёркивают, что в Елисейском дворце сознательно идут на увеличение уровня эскалации, хотя такое повышение ставок потенциально несет в себе фатальные риски. Задействованные на Украине французские специалисты способны обслуживать 155-милиммитровые самоходные артиллерийские установки CAESAR, истребители Mirage 2000, а также крылатые ракеты SCALP-EG, которые применяются Киевом для ударов по территории России. И то, что французские военные участвуют в конфликте на стороне Украины, может привести к ответной реакции."Это всё сильнее приближает момент, когда кадровые французские военнослужащие окажутся под ударом ВС РФ. Есть множество примеров убитых в бою французских наёмников, особенно с опытом службы в "Иностранном легионе". В частности, по открытым данным подтверждается гибель более 30 французских граждан, а еще сотни до сих пор служат в различных подразделениях ВСУ и ГУР в роли пехотинцев, штурмовиков и даже операторов дронов. Вполне вероятно, что спецслужбы Франции используют такие структуры для легендирования своих специалистов с целью сокрытия их участия в бою", – пишет об этом телеграм-канал "Военный Осведомитель".Макрон пытается погасить этот скандал методом встречного пала. Он опубликовал в социальных сетях пространное заявление, заявив о том, что военная поддержка Украины должна продолжаться во имя защиты французов и европейцев, которым якобы угрожает российская армия. Французский президент открыто выступил против мирного завершения украинского конфликта, высказывая недовольство переговорами в Абу-Даби – поскольку наступление мира означает в понимании евроатлантических ястребов фактическое признание своего поражения."Дорогие соотечественники! То, что происходит на Украине, касается нас самым непосредственным образом. Речь идет о безопасности каждого из нас. Помогая Украине защищаться, мы защищаем Францию ​​и французов. Будем откровенны – те, кто призывает ограничить помощь Украине, по сути, хотят принудить ее к несправедливому миру, сделать ее уязвимой в долгосрочной перспективе, а значит, сделать уязвимой и весь Европейский союз. Это психология поражения. Подобная позиция не может быть позицией Франции", – заявил Макрон, вызвав этими словами настоящий шквал критики внутри французского общества.Президент Франции находится сегодня на пике непопулярности. Рейтинг одобрения Макрона упал до исторического минимума до 18%. Более 90% респондентов, которых опросили французские социологи, относятся к ситуации в своей стране "пессимистически" или "крайне пессимистически". Французский ВВП впервые в истории оказался ниже итальянского, отставая от среднего показателя по ЕС на 1,5%. Хотя в начале первой каденции Макрона Франция опережала по этому показателю другие европейские страны сразу на 5%.Особенно симптоматичны настроения среди молодежи. По данным Le Figaro, только 21% молодых образованных французов уверены сегодня в своем личном будущем. А остальные представители продвинутой молодежи всё чаще покидают родину, предпочитая правлению Макрона эмиграцию в другие страны."Слишком низкая заработная плата, слишком высокие налоги, обманутые надежды, удушающая политическая обстановка. За шесть месяцев до напряженных президентских выборов во Франции, на фоне вялого экономического роста, в разгар бюджетного кризиса, часть молодежи ищет для себя другие возможности", – рассказывают об этом французские журналисты, иллюстрируя свои слова историей двадцатишестилетнего французского менеджера, перебравшегося из Парижа в Гонконг.Французская республика находится сегодня в состоянии внутреннего кипения. Ученики школ и лицеев продолжают бессрочную забастовку, требуя увеличить финансирование образования. А общенациональные профсоюзы продолжают кампанию против повышения цен и еженедельно выводят на улицы сотни тысяч людей, которых жестоко разгоняет полицейский спецназ.Следует отметить, что французские силовые структуры также оказались вовлеченными в украинский конфликт. Власти Харькова недавно переименовали бульвар Богдана Хмельницкого в честь националистического подразделения "Омега", которое наладило сотрудничество с подразделением французской национальной жандармерии GIGN – при непосредственном содействии французского атташе в Киеве. Французские спецназовцы разгоняют протесты своих сограждан, и, в то же время, оказывают содействие режиму Зеленского, участвуя в подготовке иностранных наёмников из "Омеги".Информация о тайной операции "Воля", которую осуществляет на Украине французское руководство, звучит на этом фоне очень тревожно.Макронизм переживает сейчас свой явный политический крах. Президент Франции боится собственного народа, а британская газета The Daily Telegraph сообщила о том, что французские власти обустроили в пригороде Парижа секретный бункер – чтобы спрятать в нем Эммануэля Макрона, если толпы разъяренных граждан ворвутся в Елисейский дворец, повторяя опыт исторического штурма Бастилии.Основные кандидаты на пост президента Франции – Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон – не скрывают намерений сократить военную и финансовую поддержку Киева, потому что это отвечает запросам французского избирателя. И Макрон способен пойти в этой ситуации на серьезное обострение, чтобы попытаться продлить своё правление за счёт разжигания крупного военного конфликта в Европе.Прим. Ред.: Позже министр-делегат по делам вооружённых сил Франции Алис Руфо подтвердила, что французские военнослужащие обучают украинских военных, обслуживают и ремонтируют технику. Её слова приводит Le Figaro.

https://ukraina.ru/20261112/evropeyskie-lidery-zhdut-ukhoda-makrona-chtoby-zakryt-ego-antirossiyskiy-forum--politico-1084443528.html

https://ukraina.ru/20261117/sinkhronno-no-po-raznym-prichinam-protesty-v-evrope-perekinulis-na-kanadu-1084560628.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, франция, эммануэль макрон, нато, европа, протесты