Welt заявил о "настоящем аде" в Киеве после ударов по мостам
Работающий в Киеве репортер немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер охарактеризовал обстановку в городе после ночных ударов российских сил по переправам через Днепр как "настоящий ад"
По информации корреспондента, мощные прилеты зафиксированы по автомобильным мостам, которые связывают восточный и западный берега украинской столицы.
В результате повреждений город столкнулся с транспортным коллапсом, а вся привычная логистика оказалась парализована.
Ваннер обратил внимание на возросшую эффективность применяемых средств поражения. По его словам, российская сторона провела модернизацию вооружений и существенно увеличила их точность, что оборачивается для Украины серьезными трудностями.
Атака баллистическими ракетами по объектам в Киеве произошла в ночь на вторник. Под удар попали Северный и Южный мосты. Повреждение ключевых переправ спровоцировало образование многокилометровых автомобильных заторов в городе.
Подробнее - в материале Кличко появился на разбитом российской армией мосту на сайте Украина.ру.
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