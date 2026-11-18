https://ukraina.ru/20261118/welt-zayavil-o-nastoyaschem-ade-v-kieve-posle-udarov-po-mostam-1084569117.html

Welt заявил о "настоящем аде" в Киеве после ударов по мостам

Welt заявил о "настоящем аде" в Киеве после ударов по мостам - 18.11.2026 Украина.ру

Welt заявил о "настоящем аде" в Киеве после ударов по мостам

Работающий в Киеве репортер немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер охарактеризовал обстановку в городе после ночных ударов российских сил по переправам через Днепр как "настоящий ад"

2026-11-18T08:25

2026-11-18T08:25

2026-11-18T08:25

новости

киев

днепр

украина

владимир кличко

украина.ру

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По информации корреспондента, мощные прилеты зафиксированы по автомобильным мостам, которые связывают восточный и западный берега украинской столицы. В результате повреждений город столкнулся с транспортным коллапсом, а вся привычная логистика оказалась парализована.Ваннер обратил внимание на возросшую эффективность применяемых средств поражения. По его словам, российская сторона провела модернизацию вооружений и существенно увеличила их точность, что оборачивается для Украины серьезными трудностями.Атака баллистическими ракетами по объектам в Киеве произошла в ночь на вторник. Под удар попали Северный и Южный мосты. Повреждение ключевых переправ спровоцировало образование многокилометровых автомобильных заторов в городе.Подробнее - в материале Кличко появился на разбитом российской армией мосту на сайте Украина.ру.

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новости, киев, днепр, украина, владимир кличко, украина.ру