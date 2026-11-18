https://ukraina.ru/20261118/peregovory-putina-i-si-tszinpina-v-shenchzhene-khronika-sobytiy-na-utro-18-noyabrya-1084568833.html

Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Хроника событий на утро 18 ноября

Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Хроника событий на утро 18 ноября - 18.11.2026 Украина.ру

Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Хроника событий на утро 18 ноября

Начался визит президента России на саммит АТЭС. Европа наращивает военную помощь Киеву. Немецкий канцлер ставит ультиматум

2026-11-18T09:00

2026-11-18T09:00

2026-11-18T09:31

эксклюзив

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россия

владимир путин

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атэс

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переговоры

саммит

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Визит президента России на саммит АТЭСГлавным событием на утро 18 ноября, безусловно, являются начавшиеся в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном формате.В состав российской делегации вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, замглавы администрации президента Максим Орешкин. Правительство представляют вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр культуры Ольга Любимова, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр энергетики Сергей Цивилев.В своём выступлении президент назвал председателя КНР "дорогим другом" и затронул вопросы взаимодействия двух стран, придерживающихся в ключевых вопросах единого подхода."Российско-китайская внешнеполитическая связка работает стабильно и в позитивном ключе. В непростой геополитической ситуации придерживаемся конструктивных подходов по формированию более справедливого многополярного мироустройства", — сказал Путин.Президент также описал динамику роста в экономических отношениях в различных сферах, работающую "по восходящей" на благо народов двух стран.В ответной речи Си Цзиньпин подчеркнул, что партнёрство Москвы и Пекина сохраняет прочность на фоне мировых потрясений. А отношения России и Китая являются источником стабильности в мире, примером сотрудничества великих держав на основе равноправия, взаимного уважения, добрососедства и обоюдной выгоды.Председатель КНР также призвал углублять сотрудничество конкретными шагами, содействовать формированию многополярного мира и демократизации международных отношений.По информации корреспондента РИА Новости, намеченные на 19 ноября трёхсторонние переговоры президента Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа также пройдут в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан".Американский надзор и сходка "коалиции желающих" в БерлинеНа фоне ожидания трёхсторонней встречи лидеров России, Китая и США на полях АТЭС, Bloomberg отмечает дипломатические усилия Вашингтона по координации своих европейских союзников. В частности, на тот же день, 19 ноября, в Берлине намечена встреча спецпосланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с представителями киевского режима и европейских стран, а также собрание "коалиции желающих".По информации агентства, американцы, киевляне и сформированная на прошедшем 13 ноября в Дублине саммите ЕС группа советников по национальной безопасности из Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши вновь будут обсуждать послевоенные гарантии безопасности для Украины. Естественно — без учёта реальных интересов России.Также показательны только что обнародованные решения Великобритании, Швеции и Канады о выделении киевскому режиму дополнительных более $400 млн на закупки вооружений. В ассортименте — ракеты и радары ПВО, а также боеприпасы увеличенной дальности. Кроме того, Британия анонсировала совместные со Швецией поставки Киеву шведских истребителей Gripen.Нельзя оставить без внимания и последнее заявление заместителя главы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби. Оно фактически обнуляет желание команды Трампа продемонстрировать отказ от поддержки киевского режима в его упорном стремлении атаковать удалённые от зоны боевых действий регионы России."Мы сфокусированы на поддержке способности Украины защищать себя, а также [на поддержке] этих ударов, так сказать, средней дальности. И мы предпринимаем шаги в русле этой политики", — сказал Колби.Немецкий реваншизм и реакция МИД РФНу и "вишенкой на торте" можно назвать совершенно бескомпромиссное заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, жёсткую и справедливую оценку которому в своём телеграм-канале дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы уже давно выступаем за то, чтобы, наконец, начать предметные переговоры о прекращении этой войны. Последние события подтверждают правильность нашей позиции: Россия должна, наконец, осознать, что в этой войне невозможно одержать победу на поле боя и что нам как можно скорее необходимо найти решение путём переговоров. Именно Россия начала эту войну в нарушение международного права, а значит, ей приходится мириться с её последствиями", — заявил Вадефуль.Мария Владимировна подробно разбирает историю "миролюбивых" действий и высказываний достойных наследников гитлеровских нацистов начиная с майдана 2014 года. И приходит к закономерному выводу: Москве предлагаются "не переговоры, а ультиматум, упакованный в дипломатическую риторику"."Заявления Вадефуля повторяют ту же логику: Европа готова говорить о мире только в том случае, если интересы России будут заранее вынесены за скобки. А так не будет", — подчеркнула представитель МИД РФ.Невменяемость киевского режимаПринципиальную недоговороспособность Киева, в числе прочего, подтверждают и совершенно оголтелые попытки массированных атак на российские регионы в последние двое суток.Как следует из данных Минобороны РФ на вечер 17 ноября, общее число сбитых над Россией за двое суток украинских БПЛА достигло почти трёх тысяч. Причём большая их часть пыталась ударить по объектам, не имеющим никакого военного значения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261116/na-troikh-chego-zhdat-ot-sammita-ates-i-vstrechi-liderov-rossii-ssha-i-kitaya-1084534448.html

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