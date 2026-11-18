https://ukraina.ru/20261118/vskryl-veny-chtoby-ne-pytali-vsushnik-na-sude-rasskazal-ob-izdevatelstvakh-v-chasti-1084577088.html

Вскрыл вены, чтобы не пытали: ВСУшник на суде рассказал об издевательствах в части

Вскрыл вены, чтобы не пытали: ВСУшник на суде рассказал об издевательствах в части - 18.11.2026 Украина.ру

Вскрыл вены, чтобы не пытали: ВСУшник на суде рассказал об издевательствах в части

На заседании Шептицкого городского суда во Львовской области во время слушания по обвинению мобилизованного бойца в самовольном оставлении части подсудимый рассказал, что происходило в гарнизоне, и как он спас себе жизнь. Видео с заявлением мужчины опубликовал народный депутат Украины Георгий Мазурашу

2026-11-18T13:38

2026-11-18T13:38

2026-11-18T13:38

новости

львовская область

украина

киев

павел волков

"азов"

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/06/1084319617_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_0c1db33b7dc69780eafb8e395dcf1767.jpg

По словам подсудимого, в воинской части, где он служил, применяли пытки к бойцам. Их подвешивали на деревьях с помощью наручников, избивали и принуждали давать показания. Некоторых держали подвешенными до двух дней."Я себе, чтобы меня так не привязали, вскрыл вены, чтобы меня так не пытали. Они ходили в туалет под себя, мочились, а они их снимали на видео и морально издевались над ними", — рассказал военный.Он утверждает, что всё это происходило в воинской части А3211, которая расположена в Яворовском районе Львовской области, а дело о СОЧ против него сфабриковано прокуратурой и военными.Напомним, 2 ноября в одном из домов Петропавловской Борщаговки под Киевом была обнаружена "тайная тюрьма" корпуса НГУ "Азов"*, в которой незаконно удерживали и пытали несколько десятков человек — тех, кто ушел в СОЧ, и кого после поимки передали не правоохранительным органам, а "на подвал". Скандал может иметь большие политические последствия, именно поэтому были арестованы защитники, а не виновники, считает автор издания "Украина.ру" Павел Волков. Почему подозрения военным предъявлены не будут – в материале Наказать невиновных. Что власти Украины скрывают в пыточной "Азова"* на нашем сайте.* организация признана в РФ террористической

львовская область

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, львовская область, украина, киев, павел волков, "азов", вооруженные силы украины, украина.ру