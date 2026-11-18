Вскрыл вены, чтобы не пытали: ВСУшник на суде рассказал об издевательствах в части
На заседании Шептицкого городского суда во Львовской области во время слушания по обвинению мобилизованного бойца в самовольном оставлении части подсудимый рассказал, что происходило в гарнизоне, и как он спас себе жизнь. Видео с заявлением мужчины опубликовал народный депутат Украины Георгий Мазурашу
По словам подсудимого, в воинской части, где он служил, применяли пытки к бойцам. Их подвешивали на деревьях с помощью наручников, избивали и принуждали давать показания. Некоторых держали подвешенными до двух дней.
"Я себе, чтобы меня так не привязали, вскрыл вены, чтобы меня так не пытали. Они ходили в туалет под себя, мочились, а они их снимали на видео и морально издевались над ними", — рассказал военный.
Он утверждает, что всё это происходило в воинской части А3211, которая расположена в Яворовском районе Львовской области, а дело о СОЧ против него сфабриковано прокуратурой и военными.
Напомним, 2 ноября в одном из домов Петропавловской Борщаговки под Киевом была обнаружена "тайная тюрьма" корпуса НГУ "Азов"*, в которой незаконно удерживали и пытали несколько десятков человек — тех, кто ушел в СОЧ, и кого после поимки передали не правоохранительным органам, а "на подвал". Скандал может иметь большие политические последствия, именно поэтому были арестованы защитники, а не виновники, считает автор издания "Украина.ру" Павел Волков. Почему подозрения военным предъявлены не будут – в материале Наказать невиновных. Что власти Украины скрывают в пыточной "Азова"* на нашем сайте.
Напомним, 2 ноября в одном из домов Петропавловской Борщаговки под Киевом была обнаружена "тайная тюрьма" корпуса НГУ "Азов"*, в которой незаконно удерживали и пытали несколько десятков человек — тех, кто ушел в СОЧ, и кого после поимки передали не правоохранительным органам, а "на подвал". Скандал может иметь большие политические последствия, именно поэтому были арестованы защитники, а не виновники, считает автор издания "Украина.ру" Павел Волков. Почему подозрения военным предъявлены не будут – в материале Наказать невиновных. Что власти Украины скрывают в пыточной "Азова"* на нашем сайте.
* организация признана в РФ террористической
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