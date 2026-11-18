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На Украине русскоязычным детям пророчат горькое будущее. И штрафы

На Украине русскоязычным детям пророчат горькое будущее. И штрафы - 18.11.2026 Украина.ру

На Украине русскоязычным детям пророчат горькое будущее. И штрафы

Народный артист Украины Алексей Гнатковский заявил, что русскоязычным детям в будущем придётся столкнуться с горькими последствиями своего выбора на Украине

2026-11-18T13:41

2026-11-18T13:41

2026-11-18T13:41

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По словам артиста, на будущей Украине русский язык будет ассоциироваться с маргинальными слоями. Об этом он заявил в интервью украинскому подкасту "Пряма червона"."Мы – украинцы, у нас будет украинская Украина, и она будет успешной. И поэтому, если бы родители мыслили стратегически, они уже готовили бы детей к тому, что будет... А иначе ребёнок будет потом мучиться. Он вырастет, пойдет в школу, а потом в институт, и ему будет стыдно. Ему будут говорить: "о, [м-слово]" или "[к-слово]"", – заявил артист.По словам Гнатковского, если раньше в городах относились свысока к людям, говорившим по-украински, считая тех провинциалами, то теперь такая же судьба ожидает русскоязычных.При этом он заявил, что сам разделяет языковой вопрос на две части: человеческую и государственную."Человеческая история должна быть человечной. Если ты будешь кого-то насильно в чем-то убеждать, это вызовет только сопротивление. А государственная – жёсткая. Почему? Потому что нашу речь насильно вытесняли, вытесняли в советскую эпоху и во время российской имперской оккупации. Это 300-400 лет. Людей за то, что они говорили на украинском языке, называли детей украинскими именами, писали пьесы с украинскими авторами, создавали украинскую музыку, убивали", – объяснил актёр.Гнатковский призвал вводить санкции за нарушение языкового законодательства. В качестве примера он назвал штрафы. По словам Гнатковского, именно финансовая ответственность может стать действенным способом влиять на поведение людей."У государства должен быть ряд санкций. На мой взгляд, лучшие санкции – это деньги. Когда ты понимаешь, что будешь нарушать и за это платить, то не будешь этого делать", – подчеркнул артист.Вместе с тем он призвал рядовых украинцев быть человечнее. Гнатковский вспомнил о судьбе переселенцев, прибывших на Западную Украину, например, в Ивано-Франковск. Актёр отметил, что встречать агрессией тех, кто утратил родной кров и, подчас, близких, недопустимо."Те, кто приехал во Франковск, – они приехали не от радости. Они приехали из-за беды. Люди потеряли дома, родных. И тут говорить с ними агрессивно? Наоборот, дело каждого украинца, неважно, Франковск это, Киев или Краматорск, – открыть свои двери и принять как можно больше", – заявил актёр.Между тем стигматизация русскоязычных в других государствах доказала свою несостоятельность. Так, в Эстонии существует презрительная кличка для русских "тибла", по легенде произошедшая от нецензурного обращения.Вспоминал, в частности, покойный патриарх Московский и Всея Руси Алексий II о своём таллинском школьном детстве:"Отношения в школе были нормальные: я учился в русских школах, но был период, когда я учился на русском отделении эстонской школы. Проявления национализма случались сравнительно редко, порой русских называли "вене тибла", т. е. "русское меньшинство" в презрительном значении этого слова".После обретения Эстонией независимости слово "тибла" стали использовать в рекламе и в переводе иностранных фильмов. Также использовалось это слово и в прессе.Так, 11 декабря 2002 года опубликовала рекламное объявление, текст которого гласил: "Ei loe Eesti Päevalehte? Järelikult tibla!" ("Не читаешь Eesti Päevaleht? Значит, тибла!" - Ред.). После беспорядков, вызванных переносом Бронзового солдата в 2007 году, ряд эстонских компаний выпустили объявления, гласящие: "Tiblasi (venelasi) me ei teeninda!" ("Тиблов (русских) не обслуживем" – Ред.). Такое объявление разместила, например, компания по обслуживанию недвижимости Siili Majahooldus OÜ.В то же время, на местном рынке занятости до 2022 года особо ценились молодые специалисты, владеющие не только эстонским, но и русским языком. Таких соискателей гораздо охотнее брали на работу.Схожая ситуация была и в соседней Латвии. Несмотря на стигматизацию русскоязычные, билингвы на рынке труда оказывались в лучшем положении, чем владеющие исключительно латышским языком.

https://ukraina.ru/20261118/konflikty-s-ttsk-skhodyat-na-net-ukrainskiy-deputat-otritsaet-realnost-1084573105.html

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