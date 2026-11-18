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Глава Минобороны Украины проговорился, на что уйдет большая часть западных денег

Глава Минобороны Украины проговорился, на что уйдет большая часть западных денег - 18.11.2026 Украина.ру

Глава Минобороны Украины проговорился, на что уйдет большая часть западных денег

Киевские власти намерены к 2027 году более чем в три раза нарастить выпуск беспилотников, предназначенных для ударов вглубь российской территории, сообщил по итогам встречи в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Евгений Хмара

2026-11-18T10:16

2026-11-18T10:16

2026-11-18T10:16

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Он уточнил, что трехкратное увеличение объемов коснется как обычных, так и реактивных аппаратов. Помимо количественного роста, Киев планирует сосредоточиться на повышении результативности этих средств поражения и отработке их более эффективного использования против целей на российской территории.На развитие направления беспилотной авиации собираются выделить 62 процента от всего объема поступающей иностранной помощи. Эти средства распределят между созданием различных типов устройств, включая FPV-аппараты, логистические модели, а также беспилотники средней и большой дальности. В связи с этим Хмара отметил особую важность запуска совместных с западными партнерами предприятий, куда союзники смогут напрямую инвестировать средства в рамках двусторонней поддержки.О проблемах Киева - в материале В Киеве переполошились из-за подготовки нового удара ВС РФ на сайте Украина.ру.

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