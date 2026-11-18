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Дмитриев обвинил Европу в разжигании войны назло Трампу

Дмитриев обвинил Европу в разжигании войны назло Трампу - 18.11.2026 Украина.ру

Дмитриев обвинил Европу в разжигании войны назло Трампу

Европейские страны разжигают вооруженный конфликт в то время, как американский лидер Дональд Трамп и его администрация работают над установлением мира на Украине, указал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

2026-11-18T09:00

2026-11-18T09:00

2026-11-18T09:11

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По его словам, в то время как глава Белого дома и его команда прикладывают усилия для мирного урегулирования украинского кризиса, европейские политики ожидаемо продолжают эскалацию.Поводом для этого заявления послужила реакция Лондона и Берлина на слова заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджа Колби. Ранее представитель американского оборонного ведомства указал, что атаки ВСУ по инфраструктурным объектам на российской территории не помогают остановить продвижение армии России и лишь мешают завершению конфликта, что вызвало несогласие со стороны властей Великобритании и Германии.Подробнее о политике Берлина - в материале Главный "хлеб" немецкого ВПК: эксперт раскрыл, почему Германия держится за Украину на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, берлин, дональд трамп, кирилл дмитриев, пентагон, вооруженные силы украины, впк