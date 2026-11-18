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На Украине, в Румынии и Приднестровье произошло землетрясение

На Украине, в Румынии и Приднестровье произошло землетрясение - 18.11.2026 Украина.ру

На Украине, в Румынии и Приднестровье произошло землетрясение

На Украине в ночь на 18 ноября произошло землетрясение. О подземных толчках в ряде областей пишут местные телеграм-каналы

2026-11-18T04:23

2026-11-18T04:23

2026-11-18T04:26

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Сообщается, что толчки ощущались в Киеве, Одессе, в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях.Эпицентр землетрясения с магнитудой от 5,6 до 6,5 находится в Румынии.По информации телеграм-канала "ТСВ Приднестровье", подземные толчки были зафиксированы и в Приднестровье.Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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