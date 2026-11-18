https://ukraina.ru/20261118/na-ukraine-proizoshlo-zemletryasenie-1084567655.html
На Украине, в Румынии и Приднестровье произошло землетрясение
На Украине, в Румынии и Приднестровье произошло землетрясение - 18.11.2026 Украина.ру
На Украине, в Румынии и Приднестровье произошло землетрясение
На Украине в ночь на 18 ноября произошло землетрясение. О подземных толчках в ряде областей пишут местные телеграм-каналы
2026-11-18T04:23
2026-11-18T04:23
2026-11-18T04:26
украина.ру
новости
украина
киев
одесса
землетрясение
полтавская область
кировоградская область
николаевская область
черкасская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/12/1084567534_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_16b5357ede775ed08637aee77693889e.jpg
Сообщается, что толчки ощущались в Киеве, Одессе, в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях.Эпицентр землетрясения с магнитудой от 5,6 до 6,5 находится в Румынии.По информации телеграм-канала "ТСВ Приднестровье", подземные толчки были зафиксированы и в Приднестровье.Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
одесса
полтавская область
кировоградская область
николаевская область
черкасская область
днепропетровская область
румыния
приднестровье
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/12/1084567534_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_dba7a6901fb7bda62269e5d084391255.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, украина, киев, одесса, землетрясение, полтавская область, кировоградская область, николаевская область, черкасская область, днепропетровская область, румыния, приднестровье
Украина.ру, Новости, Украина, Киев, Одесса, землетрясение, Полтавская область, Кировоградская область, Николаевская область, Черкасская область, Днепропетровская область, Румыния, Приднестровье
На Украине, в Румынии и Приднестровье произошло землетрясение
04:23 18.11.2026 (обновлено: 04:26 18.11.2026)
На Украине в ночь на 18 ноября произошло землетрясение. О подземных толчках в ряде областей пишут местные телеграм-каналы
Сообщается, что толчки ощущались в Киеве, Одессе, в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях.
Эпицентр землетрясения с магнитудой от 5,6 до 6,5 находится в Румынии.
По информации телеграм-канала "ТСВ Приднестровье", подземные толчки были зафиксированы и в Приднестровье.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.