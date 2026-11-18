https://ukraina.ru/20261118/vs-rf-udarili-po-portovoy-infrastrukture-i-sukhogruzu-vsu-1084570085.html
ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу ВСУ
ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу ВСУ - 18.11.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу ВСУ
Российские военные в ночь на среду атаковали беспилотниками портовую инфраструктуру и суда, обеспечивающие потребности украинской армии, сообщило 18 ноября Министерство обороны РФ
2026-11-18T09:28
2026-11-18T09:28
2026-11-18T09:28
сво
спецоперация
измаил
россия
ростовская область
вооруженные силы украины
украина.ру
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По данным ведомства, точные попадания зафиксированы на территории порта Измаил. Там выведены из строя объекты, которые использовались для приема, разгрузки и складирования военных грузов, предназначенных для подразделений ВСУ.Кроме того, под удар попало морское судно типа сухогруз. Оно находилось на переходе морем и транспортировало в порт Южный грузы двойного назначения для украинских формирований.Параллельно российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали налет с украинской стороны. За ночь они перехватили и сбили 184 беспилотника над Белгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.Подробнее об успехах россиян - в материале Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника на сайте Украина.ру.
измаил
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, измаил, россия, ростовская область, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Измаил, Россия, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу ВСУ
Российские военные в ночь на среду атаковали беспилотниками портовую инфраструктуру и суда, обеспечивающие потребности украинской армии, сообщило 18 ноября Министерство обороны РФ
По данным ведомства, точные попадания зафиксированы на территории порта Измаил. Там выведены из строя объекты, которые использовались для приема, разгрузки и складирования военных грузов, предназначенных для подразделений ВСУ.
Кроме того, под удар попало морское судно типа сухогруз. Оно находилось на переходе морем и транспортировало в порт Южный грузы двойного назначения для украинских формирований.
Параллельно российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали налет с украинской стороны. За ночь они перехватили и сбили 184 беспилотника над Белгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.