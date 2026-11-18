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ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу ВСУ

ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу ВСУ - 18.11.2026 Украина.ру

ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу ВСУ

Российские военные в ночь на среду атаковали беспилотниками портовую инфраструктуру и суда, обеспечивающие потребности украинской армии, сообщило 18 ноября Министерство обороны РФ

2026-11-18T09:28

2026-11-18T09:28

2026-11-18T09:28

сво

спецоперация

измаил

россия

ростовская область

вооруженные силы украины

украина.ру

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По данным ведомства, точные попадания зафиксированы на территории порта Измаил. Там выведены из строя объекты, которые использовались для приема, разгрузки и складирования военных грузов, предназначенных для подразделений ВСУ.Кроме того, под удар попало морское судно типа сухогруз. Оно находилось на переходе морем и транспортировало в порт Южный грузы двойного назначения для украинских формирований.Параллельно российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали налет с украинской стороны. За ночь они перехватили и сбили 184 беспилотника над Белгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.Подробнее об успехах россиян - в материале Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника на сайте Украина.ру.

измаил

россия

ростовская область

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сво, спецоперация, измаил, россия, ростовская область, вооруженные силы украины, украина.ру