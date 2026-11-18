https://ukraina.ru/20261118/dengi-na-zaschitu-energetiki-pod-kievom-ushli-na-rolls-royce-i-elitnye-kvartiry---nardep-1084573710.html

Деньги на защиту энергетики под Киевом ушли на Rolls-Royce и элитные квартиры - нардеп

Деньги на защиту энергетики под Киевом ушли на Rolls-Royce и элитные квартиры - нардеп - 18.11.2026 Украина.ру

Деньги на защиту энергетики под Киевом ушли на Rolls-Royce и элитные квартиры - нардеп

Из 800 миллионов гривен, которые предназначались для защиты энергетических объектов под Киевом, похитили 700 миллионов, признал депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк, пишут украинские СМИ

2026-11-18T12:54

2026-11-18T12:54

2026-11-18T12:54

новости

киев

ярослав железняк

николай кучеренко

верховная рада

слуга народа

украина.ру

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По словам парламентария, бюджетные средства в виде авансов перечислялись подставным "аферистам". Полученные деньги выводили и обналичивали, а затем тратили на покупку люксовых автомобилей Rolls-Royce и квартир в элитном киевском жилом комплексе "Новопечерские Липки".Коррупционный скандал вокруг строительства защитных сооружений для украинской энергетики раскручивается уже несколько дней. Недавно широкий резонанс вызвали обыски у бизнесмена Владислава Соколова, чьи фирмы поставляли металлопрокат господрядчикам на 1,9 миллиарда гривен — у предпринимателя нашли пентхаус с живым крокодилом и другое элитное имущество. Вслед за этим в отставку ушел замминистра развития общин и территорий Руслан Олейник, обвинивший в махинациях своего шефа Николая Калашника, который ранее руководил Киевской областной военной администрацией. В свою очередь нардеп Ярослав Железняк недавно привел данные о том, что с апреля по июль киевские власти без тендеров подписали 26 договоров на укрытия для трансформаторов на 1,84 миллиарда гривен, однако из 824 миллионов выплаченных авансов актами выполненных работ закрыли менее трех процентов.О защите энергетики - в материале Под Киевом не достроили ни одно укрытие для энергетики — депутат Кучеренко на сайте Украина.ру.

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новости, киев, ярослав железняк, николай кучеренко, верховная рада, слуга народа, украина.ру