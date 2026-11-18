https://ukraina.ru/20261118/kiev-dogovorilsya-o-postavkakh-gaza-iz-ssha-cherez-terminal-v-polshe-1084572949.html
Киев договорился о поставках газа из США через терминал в Польше
Киев договорился о поставках газа из США через терминал в Польше - 18.11.2026 Украина.ру
Киев договорился о поставках газа из США через терминал в Польше
Украинская компания "Нафтогаз" в своем телеграм-канале указала, что подписала соглашение с польским энергетическим концерном Orlen о закупке трех партий сжиженного природного газа (СПГ) из США
2026-11-18T12:02
2026-11-18T12:02
2026-11-18T12:02
новости
украина
польша
сша
нафтогаз
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102758/17/1027581722_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_6c8e1ce615c21fcb33b6f791fb335a1d.jpg
Отгрузка партий запланирована на первый квартал 2027 года.Согласно условиям договоренностей, доставленное из Соединенных Штатов топливо пройдет процедуру регазификации на польском терминале в Свиноуйсьце. После этого газ направят на Украину по газотранспортной системе Польши.Ранее осенью агентство IAR передавало, что общий объем поставок топлива на украинский рынок со стороны концерна Orlen в 2027 году оценивается в 500 миллионов долларов.Поиском альтернативных маршрутов и закупками заокеанского сырья Киев вынужден заниматься после того, как сам отказался продлевать соглашение о транзите российского газа через свою территорию, срок которого истек 1 января 2025 года. В результате прекращения прокачки из России Украина лишилась не только доходов от транзита, но и возможности получать топливо по отлаженной трубопроводной системе.Еще о газе - в материале В заложниках у ЕС и Венгрии: новые власти Сербии хотят российский газ, но им придётся сделать выбор на сайте Украина.ру.
украина
польша
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/102758/17/1027581722_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_fada0eaac5eed96dc774a33f77daca9d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, сша, нафтогаз, ес, украина.ру
Новости, Украина, Польша, США, Нафтогаз, ЕС, Украина.ру
Киев договорился о поставках газа из США через терминал в Польше
Украинская компания "Нафтогаз" в своем телеграм-канале указала, что подписала соглашение с польским энергетическим концерном Orlen о закупке трех партий сжиженного природного газа (СПГ) из США
Отгрузка партий запланирована на первый квартал 2027 года.
Согласно условиям договоренностей, доставленное из Соединенных Штатов топливо пройдет процедуру регазификации на польском терминале в Свиноуйсьце. После этого газ направят на Украину по газотранспортной системе Польши.
Ранее осенью агентство IAR передавало, что общий объем поставок топлива на украинский рынок со стороны концерна Orlen в 2027 году оценивается в 500 миллионов долларов.
Поиском альтернативных маршрутов и закупками заокеанского сырья Киев вынужден заниматься после того, как сам отказался продлевать соглашение о транзите российского газа через свою территорию, срок которого истек 1 января 2025 года. В результате прекращения прокачки из России Украина лишилась не только доходов от транзита, но и возможности получать топливо по отлаженной трубопроводной системе.