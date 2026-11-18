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Киев договорился о поставках газа из США через терминал в Польше

Киев договорился о поставках газа из США через терминал в Польше - 18.11.2026 Украина.ру

Киев договорился о поставках газа из США через терминал в Польше

Украинская компания "Нафтогаз" в своем телеграм-канале указала, что подписала соглашение с польским энергетическим концерном Orlen о закупке трех партий сжиженного природного газа (СПГ) из США

2026-11-18T12:02

2026-11-18T12:02

2026-11-18T12:02

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Отгрузка партий запланирована на первый квартал 2027 года.Согласно условиям договоренностей, доставленное из Соединенных Штатов топливо пройдет процедуру регазификации на польском терминале в Свиноуйсьце. После этого газ направят на Украину по газотранспортной системе Польши.Ранее осенью агентство IAR передавало, что общий объем поставок топлива на украинский рынок со стороны концерна Orlen в 2027 году оценивается в 500 миллионов долларов.Поиском альтернативных маршрутов и закупками заокеанского сырья Киев вынужден заниматься после того, как сам отказался продлевать соглашение о транзите российского газа через свою территорию, срок которого истек 1 января 2025 года. В результате прекращения прокачки из России Украина лишилась не только доходов от транзита, но и возможности получать топливо по отлаженной трубопроводной системе.Еще о газе - в материале В заложниках у ЕС и Венгрии: новые власти Сербии хотят российский газ, но им придётся сделать выбор на сайте Украина.ру.

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