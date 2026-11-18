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Мощное землетрясение в Румынии докатилось до восьми регионов Украины
Мощное землетрясение в Румынии докатилось до восьми регионов Украины - 18.11.2026 Украина.ру
Мощное землетрясение в Румынии докатилось до восьми регионов Украины
Минувшей ночью жители сразу восьми регионов Украины почувствовали подземные толчки, вызванные сильной сейсмической активностью на территории Румынии
2026-11-18T10:41
2026-11-18T10:41
2026-11-18T10:40
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Колебания земной поверхности затронули Киевскую, Одесскую, Винницкую, Полтавскую, Кировоградскую, Николаевскую, Черкасскую и Днепропетровскую области. По данным Главного центра специального контроля Украины, сила толчков в населенных пунктах достигала 4–5 баллов по шкале MSK-64. В ведомстве оценили магнитуду румынского землетрясения в 5,6 по шкале Рихтера, указав, что его очаг находился на глубине 134 километров.В свою очередь, румынские сейсмологи уточнили, что подземный удар магнитудой 5,8 случился в среду в 02:48 по местному времени в сейсмоактивной зоне Вранча на востоке страны.Участок Вранча, расположенный в районе изгиба Восточных Карпат, известен как основной источник глубокофокусных землетрясений в регионе. Сейсмические волны оттуда регулярно распространяются на большие расстояния и ощущаются не только в самой Румынии, но также в Молдавии и других государствах.О других катаклизмах - в материале Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек на сайте Украина.ру.
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новости, украина, румыния, днепропетровская область, украина.ру
Мощное землетрясение в Румынии докатилось до восьми регионов Украины
Минувшей ночью жители сразу восьми регионов Украины почувствовали подземные толчки, вызванные сильной сейсмической активностью на территории Румынии
Колебания земной поверхности затронули Киевскую, Одесскую, Винницкую, Полтавскую, Кировоградскую, Николаевскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.
По данным Главного центра специального контроля Украины, сила толчков в населенных пунктах достигала 4–5 баллов по шкале MSK-64. В ведомстве оценили магнитуду румынского землетрясения в 5,6 по шкале Рихтера, указав, что его очаг находился на глубине 134 километров.
В свою очередь, румынские сейсмологи уточнили, что подземный удар магнитудой 5,8 случился в среду в 02:48 по местному времени в сейсмоактивной зоне Вранча на востоке страны.
Участок Вранча, расположенный в районе изгиба Восточных Карпат, известен как основной источник глубокофокусных землетрясений в регионе. Сейсмические волны оттуда регулярно распространяются на большие расстояния и ощущаются не только в самой Румынии, но также в Молдавии и других государствах.