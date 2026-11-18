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Мощное землетрясение в Румынии докатилось до восьми регионов Украины

Мощное землетрясение в Румынии докатилось до восьми регионов Украины - 18.11.2026 Украина.ру

Мощное землетрясение в Румынии докатилось до восьми регионов Украины

Минувшей ночью жители сразу восьми регионов Украины почувствовали подземные толчки, вызванные сильной сейсмической активностью на территории Румынии

2026-11-18T10:41

2026-11-18T10:41

2026-11-18T10:40

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Колебания земной поверхности затронули Киевскую, Одесскую, Винницкую, Полтавскую, Кировоградскую, Николаевскую, Черкасскую и Днепропетровскую области. По данным Главного центра специального контроля Украины, сила толчков в населенных пунктах достигала 4–5 баллов по шкале MSK-64. В ведомстве оценили магнитуду румынского землетрясения в 5,6 по шкале Рихтера, указав, что его очаг находился на глубине 134 километров.В свою очередь, румынские сейсмологи уточнили, что подземный удар магнитудой 5,8 случился в среду в 02:48 по местному времени в сейсмоактивной зоне Вранча на востоке страны.Участок Вранча, расположенный в районе изгиба Восточных Карпат, известен как основной источник глубокофокусных землетрясений в регионе. Сейсмические волны оттуда регулярно распространяются на большие расстояния и ощущаются не только в самой Румынии, но также в Молдавии и других государствах.О других катаклизмах - в материале Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек на сайте Украина.ру.

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