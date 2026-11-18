https://ukraina.ru/20261118/ekonomika-ukrainy-i-voyna-sveta-zerna-i-masla-ne-budet-no-es-khochet-voevat-1084565580.html

Экономика Украины и война: света, зерна и масла не будет, но ЕС хочет воевать

Экономика Украины и война: света, зерна и масла не будет, но ЕС хочет воевать - 18.11.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: света, зерна и масла не будет, но ЕС хочет воевать

Не прошло и двух недель с промежуточных выборов в США, как в лагере сторонников Украины воцарилось оживление

2026-11-18T09:31

2026-11-18T09:31

2026-11-18T09:31

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россия

фридрих мерц

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ес

мвф

мининфраструктуры

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Получивший недопуск к переговорам в Эмиратах и Китае Евросоюз всё же нашёл способ высказать своё мнение поводу переговоров помимо дежурных заявлений о важности формирования новой архитектуры безопасности в Европе. А Киеве решили поднять ещё выше градус инфраструктурной войны, не считаясь ни с какими потерями и разрушениями.Транши и налогиЕС выделил Украине денег, чтобы она и дальше могла воевать. 1,71 млрд евро Киев получил в рамках механизма Ukraine Support Loan из кредита на 90 млрд евро, выделенного в прошлом году из расчёта на два года финансирования. Текущий транш финансирования пойдёт на закупку беспилотников, боеприпасов и систем ПВО.По этой же программе киевская власть до конца года получит ещё 23,6 млрд евро, а по программе Ukraine Facility дополнительно 4,4 млрд евро в довесок к недавно выделенным 8,8 млрд евро. В общем, ЕС основательно вкладывается в финансирование Украины, показывая, что намерен и дальше опосредованно воевать с Россией, изматывая её, чтобы в Кремле сдались и пошли на уступки.А так как Киеву этого мало, то Еврокомиссия при поддержке немецкого канцлера Мерца уговаривает и запугивает другие страны объединения занять ещё больше денег для Киева. Предполагается, что Украине выделят дополнительные 45 млрд евро из средств бюджета Евросоюза. Но есть проблемы: в отказ традиционно ушли Чехия (но там протесты против премьера Бабиша), Словакия (Фицо потерял большинство в парламенте), Венгрии (Орбана сменил Мадьяр).В дополнение Польша и Болгария заявили, что не будут предоставлять Украине вооружения и наверняка попытаются "спрыгнуть с темы", солидаризовавшись с бунтарями в части выделения Киеву денег. Впрочем, ясность по этому вопросу, в лучшем случае, будет 26–27 ноября.Но вот в чём сомневаться не приходится, так это во введении новых налогов и повышении тарифов — того требуют ЕС с МВФ, а также сама логика опустошения украинской казны.МВФ желает введения на Украине НДС для ИП с 2028 года — физлиц-предпринимателей с оборотом свыше 4 млн гривен вынудят регистрироваться плательщиками НДС. А переход на упрощённую систему налогообложения усложнят, равно как и использование ИП вместо наёмных рабочих. А чтобы бизнес не уходил от уплаты налогов "закрутят гайки" в части дробления, научив налоговиков выявлять связанных лиц.Также Фонд лоббирует повышение тарифов на газ с электроэнергией. Сценарии разнятся: в одном кВт*ч для населения подорожает с 4,32 гривен до 6 гривен, а в другом до 9,7 гривен. Та же история с и газом: он вырастет с 8 гривен либо до 17,2 гривен за м3, либо до 22 гривен за м3. И никуда киевская власть не денется: придётся повышать.Обострение инфраструктурной войныРоссия идти на уступки Киеву не намерена, поэтому на минувшей неделе вновь вырос градус инфраструктурного противостояния. Украина опять утопила пролёт Крымского моста в Керченском проливе, парализовав автомобильное движение между Крымом и Кубанью, чтобы осложнить переговоры в Китае, подорвав авторитет Владимира Путина. А заодно получить дополнительные аргументы в выпрашивании от ЕС оружия в рамках очередной встречи в на авиабазе Рамштайн.Кроме того, вокруг Таганрога, где проходит трасса Р-280 "Новороссия", поражены три автомобильных моста, что удлиняет путь по суше между Ростовской областью и ДНР, а далее двумя областями Новороссии и Крымом.Россия, впрочем, отвечает взаимностью, продолжая разрезать Киев на две части: в ночь с 16 на 17 ноября под раздачу вновь попали Северный и Южный мосты в Киеве. Украинская столица вновь встала в гигантских заторах, а ряд районов вновь остались без тепла — теплотрассы как раз проходят под Северным и Южным мостами.Именно разрушенные трубы одной теплотрассы можно рассмотреть на одном из видео разрушений моста после прилёта по нему баллистических ракет. Вот только уже к вечеру 17 ноября частично движение восстановили и по Северному, и по Южному мостам.Теперь Мининфраструктуры готовится к разработке проекта тоннеля под Днепром, а украинские эксперты обсуждают строительство тоннеля между двумя берегами Киева так, будто у него не будет никакой наземной инфраструктуры, делающей его неуязвимой против ракет и дронов. К слову, только на проектные работы уйдёт 1,5 года.Заодно продолжаются удары по НПЗ, которые российская сторона не комментирует, а украинская уж слишком заинтересована в преувеличении масштабов поражений. Россия, впрочем, интенсифицирована масляную войну (на английском масло и нефть можно обозвать единым термином oil, что позволило бы обозвать данное измерение противостояния как oil war). Агрохолдинг "Кернел" (в переводе на русский "ядро") остановил все свои маслоэкстрационные заводы так как по ним стало регулярно прилетать.Под удар попал масложировой завод "Олейна" (крупный производитель подсолнечного масла с крепким розничным брендов), а также предприятие "Королевский вкус" (производитель масла и соусов). Последнее сперва остановило работу, а затем попало под бомбардировку, получило критические повреждения и сократило рабочих.И если примерно год назад под обстрелы попадали терминалы в портах, из-за чего снижались темпы отгрузок масла по морю, то теперь бить по терминалам бесполезно — всё равно экспорт остановлен. Теперь под удар попадает само производство, что усугубляет и без того непростое положение маслопереработчиков. Они только адаптировались к экспорту и перевалке через ЕС по железной дороге, как вынуждены останавливать заводы.Для понимания: ежегодное потребления подсолнечного масла на Украине не превышает 400–500 тыс. тонн, что менее 10% от объёмов производства. Проще говоря, маслопереработка входит в тот же кризис, что и зерновой сегмент украинского с/х: хранилища будут заполнены подсолнечником, что обрушит закупочные цены на него и спустя 3–4 месяца поставит ребром вопрос о том, стоит ли его вообще сеять.Производители зерновых уже отвечают на этот вопрос, и многие принимают решение не сеять вовсе. К слову, по судам в болгарской и румынской экономической зоне продолжают прилетать дроны — это единственный способ отвадить суда от захода в порты Большой Одессы. Впрочем, винить в происходящем стоит киевскую власть, которая никак не может угомониться.Но и на то есть свои причины. Во-первых, не воевать там уже не могут — война стала важнейшей отраслью экономики и без неё иссякнет поток внешнего финансирования, а заодно придётся сворачивать работорговлю. Во-вторых, нацифицированное меньшинство, ставшее выгодополучатем от войны, принудит к её продолжению любого украинского политика.К слову, перебои с электроэнергией никуда не делись — он просто стали новой нормой. Днепропетровская область вновь погасла, а в самом Днепропетровске горожане перекрывали улицы, пытаясь привлечь внимание к отсутствию у них э/э на протяжении трёх суток. В Киеве решили сократить интенсивность работы уличного освещения: утром и вечером фонари будут работать на 50% мощности, а ночью лишь на 20%. Энергетический эксперт Юрий Корольчук и вовсе считает, что два часа света в день являются терпимыми для населения.В общем, граждан морально готовят к отсутствию коммунальных благ, а деваться им некуда. К слову, похожая история в Донбассе, Новороссии и Крыму: их генерация выбита, сети повреждены и подача коммунальных благ носит там крайне нерегулярный характер.Прочие новостиЭстонская полиция пожаловалась на то, что их украинские коллеги предупреждают колл-центры о предстоящих обысках по запросам Эстонии. Как следствие, по адресам никого не удаётся найти. И если в 2024 году у эстонцев украли 15 млрд евро, то в 2025 году уже 34 млн евро. Очевидно, что в этом году будет поставлен новый рекорд.Но эстонцам не стоит печалиться: наркобарон Буркин (он же "Мексиканец") не рекомендует идти молодёжи в криминал, а также прогнозирует, что колл-центры с Украины переместятся в Сербию с Албанией, а затем их там придушат по требованию из Вашингтона. В общем, не нужно печалиться — достаточно просто потерпеть и всё когда-то закончится.Американская инвестиционная фирма Valor Equity Partners и Национальный фонд благосостояния Великобритании (UK National Wealth Fund, NWF) с участием Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF) провели раунд инвестиций для компании UFORCE. Производитель морских безэкипажных катеров "Магура" получит 700 млн долларов, а всего компанию оценили в 6 млрд долларов.К слову, сооснователем UFORCE является первый премьер-министр при Зеленском — Алексей Гончарук, некогда катавшийся по зданию Кабмина на электросамокате. Деньги направят на расширение производства и масштабирование линейки выпускаемой техники, а в совет директоров войдёт Кристофер Г. Каволи — бывший Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и партнер Valor Equity Partners.

https://ukraina.ru/20261117/1084547915.html

https://ukraina.ru/20261114/pvo-dlya-masloboyni-ukraina-teryaet-strategicheskie-eksportnye-otrasli-1084496889.html

https://ukraina.ru/20261117/glubokiy-krizis-spiker-stefanchuk-pridumyvaet-distantsionnuyu-verkhovnuyu-radu-1084551056.html

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Иван Лизан https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, киев, россия, фридрих мерц, роберт фицо, виктор орбан, ес, мвф, мининфраструктуры