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ФСБ задержала двух жителей Хабаровского края по делу о шпионаже в пользу Украины

ФСБ задержала двух жителей Хабаровского края по делу о шпионаже в пользу Украины - 18.11.2026 Украина.ру

ФСБ задержала двух жителей Хабаровского края по делу о шпионаже в пользу Украины

В Хабаровском крае заключили под стражу двух местных жителей, которых подозревают в государственной измене, информирует Центр общественных связей ФСБ России

2026-11-18T12:36

2026-11-18T12:36

2026-11-18T12:36

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Двое мужчин собирали для украинской разведки данные о промышленных предприятиях региона и российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции."В Хабаровском крае пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ 1996 и 2005 г. р., причастных к государственной измене", — говорится в сообщении ЦОС.Один из задержанных установил связь с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В марте 2026 года через службу доставки ему передали пульт дистанционного управления беспилотником. После этого мужчина самостоятельно освоил управление БПЛА на компьютере и готовился использовать полученные навыки для диверсий на промышленных объектах и объектах критической инфраструктуры Хабаровского края.Позже подозреваемый привлёк к сбору сведений своего родственника. Тот благодаря работе имел доступ к информации о военнослужащих, находившихся в зоне проведения СВО. Собранные персональные данные передавались представителю украинской военной разведки.Оба мужчины задержаны и арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ о государственной измене в форме шпионажа. Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Один из обвиняемых признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.10 ноября сотрудниками ФСБ была пресечена деятельность 69-летнего гражданина России, который проводил разведку береговой линии Черноморского побережья в Краснодарском крае. По показаниям задержанного, другими целями были подрыв в Ростове-на-Дону и устранение российского военного. Подробнее – в материале В Краснодаре задержали агента СБУ по подозрению в подготовке теракта против военнослужащего ВС РФ на сайте Украина.ру.

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