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Украинские мужчины оккупировали учебные заведения, спасаясь от фронта

Украинские мужчины оккупировали учебные заведения, спасаясь от фронта - 18.11.2026 Украина.ру

Украинские мужчины оккупировали учебные заведения, спасаясь от фронта

На Украине резко выросло число мужчин, которые поступают в колледжи и вузы, чтобы избежать отправки на фронт, сообщил депутат Верховной рады Федор Вениславский, передает "РБК-Украина"

2026-11-18T13:45

2026-11-18T13:45

2026-11-18T13:45

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федор вениславский

дмитрий разумков

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украина.ру

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Парламентарий обратил внимание на то, что по сравнению с довоенным временем в стране стремительно увеличилось количество граждан от 25 до 60 лет, внезапно решивших стать студентами, учениками или лицеистами учреждений профтехобразования.При этом Вениславский выразил недовольство позицией ряда украинских депутатов при обсуждении правил предоставления учебной отсрочки. Его возмутило, что некоторые коллеги по парламенту называли учащихся в возрасте от 25 до 45 лет "детьми" и проявляли чрезмерную заботу об их морально-психологическом состоянии.Недавно руководитель Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак приводил статистику, подтверждающую эту тенденцию. Согласно его данным, по сравнению с 2021–2022 учебным годом численность студентов старше 25 лет в стране подскочила более чем в семь раз — с 30 тысяч до более 217 тысяч человек, а в некоторых высших учебных заведениях доля таких учащихся дошла до 98 процентов.Подробнее об отношении украинцев к мобилизации - в материале Украинцы спасаются от принудительной мобилизации в тюрьмах - Разумков на сайте Украина.ру.

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новости, украина, федор вениславский, дмитрий разумков, верховная рада, украина.ру