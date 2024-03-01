"Чтобы было мирное небо": командир штурмовой группы рассказал, как семьи бойцов относятся к их работе - 01.03.2024 Украина.ру
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"Чтобы было мирное небо": командир штурмовой группы рассказал, как семьи бойцов относятся к их работе
"Чтобы было мирное небо": командир штурмовой группы рассказал, как семьи бойцов относятся к их работе - 01.03.2024 Украина.ру
"Чтобы было мирное небо": командир штурмовой группы рассказал, как семьи бойцов относятся к их работе
В большинстве случаев родственники бойцов подразделения к нашей службе относятся положительно. Все отлично понимают, какие задачи ставил перед нами президент, почему эти задачи нужно выполнить до конца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир одной из штурмовых групп Гвардейской 200-й ОМСБр Северного флота с позывным "Кучер"
2024-03-01T03:10
2024-03-01T03:10
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У меня под командованием порядка двухсот шестидесяти человек. Это означает, что каждому бойцу нужно заглянуть в душу и узнать, как и чем он живет и готов ли к выполнению боевых задач, рассказал военный.Как у командира штурмовой группы, моя основная работа - это работа с личным сосатвом. Начиная с материального обеспечения бойцов и заканчивая морально-психологическим состоянием и проблемами в семьях военнослужащих, отметил он.Все близкие люди в семье понимают, что наше дело правое. Наши родственники заинтересованы в том, чтобы дети наши не столкнулись с войной. Чтобы небо над их головами было мирным, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Командир штурмовой группы Кучер: "Боевая подготовка — это 90% свободного времени бойца" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240229/1053607206.html
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новости, россия, украина, сво, семья, штурм, штурмовик, вс рф, бойцы, мир, война
Новости, Россия, Украина, СВО, Семья, штурм, штурмовик, ВС РФ, бойцы, мир, война

"Чтобы было мирное небо": командир штурмовой группы рассказал, как семьи бойцов относятся к их работе

03:10 01.03.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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В большинстве случаев родственники бойцов подразделения к нашей службе относятся положительно. Все отлично понимают, какие задачи ставил перед нами президент, почему эти задачи нужно выполнить до конца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир одной из штурмовых групп Гвардейской 200-й ОМСБр Северного флота с позывным "Кучер"
У меня под командованием порядка двухсот шестидесяти человек. Это означает, что каждому бойцу нужно заглянуть в душу и узнать, как и чем он живет и готов ли к выполнению боевых задач, рассказал военный.
Как у командира штурмовой группы, моя основная работа - это работа с личным сосатвом. Начиная с материального обеспечения бойцов и заканчивая морально-психологическим состоянием и проблемами в семьях военнослужащих, отметил он.
"В большинстве случаев родственники [бойцов подразделения] относятся положительно. Если говорить о моей семье, то все отлично понимают, какие задачи ставил перед нами президент, почему эти задачи нужно выполнить до конца", - отметил Кучер.
Все близкие люди в семье понимают, что наше дело правое. Наши родственники заинтересованы в том, чтобы дети наши не столкнулись с войной. Чтобы небо над их головами было мирным, подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью Командир штурмовой группы Кучер: "Боевая подготовка — это 90% свободного времени бойца" читайте на сайте Украина.ру.
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