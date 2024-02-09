https://ukraina.ru/20240209/1053130774.html

Командир штурмовой группы "Кучер": "Боевая подготовка – это 90% свободного времени бойца"

Командир штурмовой группы "Кучер": "Боевая подготовка – это 90% свободного времени бойца" - 09.02.2024 Украина.ру

Командир штурмовой группы "Кучер": "Боевая подготовка – это 90% свободного времени бойца"

О работе с личным составом, подготовке штурмов, спецконтингенте и его особенностях, а также о борьбе с "генералом Страхом" и многом другом изданию "Украина.ру" рассказал командир одной из штурмовых групп Гвардейской 200-й ОМСБр Северного флота с позывным "Кучер".

2024-02-09T04:00

2024-02-09T04:00

2024-02-09T05:26

интервью

сво

россия

штурмовик

пленные

боевые действия

вс рф

доброволец

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- Итак, чем же занимается командир штурмовой группы?- Вообще работаю по разным направлениям, но в основном это, конечно, работа с людьми. Начиная с их обеспечения и заканчивая морально-психологическим состоянием, проблемами в семье. Вот. Как-то так.- И кем же приходится командовать?- У меня под командованием порядка двухсот шестидесяти человек. Соответственно каждому нужно заглянуть в душу и узнать, как он живет, чем живет, готов ли к выполнению боевых задач. Чтобы хорошо подготовить бойца, дабы тот успешно выполнил задачу, нужно провести очень большую и кропотливую работу.- Сколько времени нужно для того, чтобы подготовить бойца "под ключ"?— Это зависит от огромного количества факторов. Что это за боец? Какая категория? Доброволец ли он? Если доброволец, то проходил ли он срочную службу? Участвовал или не участвовал ранее в боевых действиях? Очень много составляющих. Даже то, из детдома человек или семейный, играет немаловажную роль.- А каким образом это влияет?- Если человек из детдома, то новую семью, в большинстве случаев, он обретает после первой же реальной боевой задачи. Этой семьей для бойца станут люди, с которыми он работал. А если его, не дай Бог, "затрехсотило", а товарищи не бросили, а перевязали и помогли выбраться, то это лучшие друзья на всю жизнь. Как он для них все сделает, так и они для него. Человеческие отношения, в том числе хорошо проверяются на поле боя. Там сразу видно, кто и что из себя представляет. И если, допустим, я в процессе своей работы где-то в ком-то, не дай Бог, ошибся, потом у меня будет реальная картина, что и как работает с человеком.- С кем интереснее всего работать?- Есть у нас категория военнослужащих, которые пришли из мест заключения. Из исправительных учреждений пришли, заключив полноценный контракт с Вооруженными силами Российской Федерации. Теперь они военнослужащие. А главный плюс в том, что эти люди очень сильно замотивированы, поскольку после окончания контракта их ждет жизнь с чистого листа. Светлая жизнь.Они действительно хотят заводить семьи, хотят устраиваться на нормальную работу и полноценно жить. СВО для них – проверка на прочность: кто выдержит, дойдет до конца и начнет сначала, а кто совершил ошибку и на самом деле не готов.- Не готов воевать?- Допустим, человек не представлял себе, что это такое. Соответственно такие люди нуждается в усиленном контроле. То есть требуются определенная работа, разъяснения и тому подобное.- Какие боевые задачи выполняете?- В основном мы работаем малыми штурмовыми группами на определенных направлениях. Наша задача – взять деревню. Следом туда заходит другое подразделение, а мы откатываемся на исходную, переформировываем группы и готовимся приступать к новым задачам. Ну а в процессе отдыха между боевыми задачами ведется работа с людьми.- А боевая подготовка?- Боевая подготовка занимает примерно девяносто процентов свободного времени личного состава. То есть как это обычно бывает? Есть боевая задача – выполняем. Затем выходим на так называемый отдых, проводим разбор ошибок, выясняем, кто и что делал не так, чтобы исключить это в ходе выполнения следующей боевой задачи. Проводится глубокий анализ действий, чтобы в следующий раз отработать еще лучше.- Как часто поступают боевые задачи?- Четыре или пять их было примерно за последнее время. Без дела наши ребята не сидят никогда. Они постоянно делают свою мужскую работу с честью и достоинством.- Чем в последнее время удивляет противник?Самое распространенное и то, что до сих пор меня поражает – поведение пленных. Берешь противника в плен, а тот всегда утверждает, что здесь он буквально пару дней, что повар или водитель, который лишь подвозит боеприпасы. На самом же деле, в большинстве случаев это, конечно же, не так. Ничего умного и нового они за все это время так и не придумали.- Если судить по рассказам пленных, то в ВСУ есть целые бригады, укомплектованные лишь поварами, водителями и медиками.- Получается, что так.- Как родственники относятся к тому, что вы с ребятами здесь?- В большинстве случаев, родственники относятся положительно. Если говорить о моей семье, то все отлично понимают, какие задачи ставил перед нами президент, почему эти задачи нужно выполнить до конца. Они понимают, что наше дело правое. Наши родственники заинтересованы в том, чтобы дети наши не столкнулись с войной. Чтобы небо над их головами было мирным.- Больше двухсот человек в подчинении, притом, что ты еще довольно молод. Плюс – спецконтингент. Плюс – добровольцы, которые зачастую довольно взрослые и с боевым опытом. Насколько трудно выступать авторитетом для столь разных людей, многие из которых еще и старше тебя?- Работа с людьми, она не тяжелая. Она…многогранная. Ввиду собственного опыта, скажу так: любые трудности, возникающие в работе с людьми, закаляют тебя и делают твою жизнь интереснее. Какая-нибудь скучная рутинная работа – это неинтересно. Это нагоняет тоску. А тут каждый день сталкиваешься с чем-то новым. С чем-то, что приходится оперативно решать.- Есть такая известная военная шутка: "Нет ума – штурмуй дома". Тем не менее, общение со штурмовиками разваливает этот дурацкий стереотип. Как планируется штурм?- Каждый раз, под каждую задачу проводится планирование. То есть каждая задача во многом уникальна. Понятно, что мы не идем с открытой грудью на пулеметы, как многие себе представляют. Всякий раз мы подбираем конкретную тактику. Командиры, начальники всех уровней садятся, изучают карту района боевых действий и определяются: какими силами, какими средствами будет выполняться эта задача. Где будут выставлены огневые средства, которые будут прикрывать личный состав, и так далее.

https://ukraina.ru/20240205/1053080511.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, сво, россия, штурмовик, пленные, боевые действия, вс рф, доброволец