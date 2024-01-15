"Мощный гороскоп": Захарова ответила с иронией на публикацию Bild о плане нападения на НАТО - 15.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240115/1052690356.html
"Мощный гороскоп": Захарова ответила с иронией на публикацию Bild о плане нападения на НАТО
"Мощный гороскоп": Захарова ответила с иронией на публикацию Bild о плане нападения на НАТО - 15.01.2024 Украина.ру
"Мощный гороскоп": Захарова ответила с иронией на публикацию Bild о плане нападения на НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале прокомментировала публикацию немецкого таблоида Das Bild
2024-01-15T10:17
2024-01-15T10:17
новости
россия
германия
фрг
мид рф
мария захарова
анналена бербок
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039479792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a782922171e34175994d8953cad237cd.jpg
Немецкое издание Das Bild ранее опубликовало якобы "секретный документ" Бундесвера. "План" того, как Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО, пишут авторы статьи. В Минобороны Германии публикацию Das Bild не прокомментировали"Что за тайна если это везде печатают, горе ой горе", "Говорят, в Германии Анна с Леной подрались, а Бербок пошла их разнимать. Бербок, это целый стратегический комплекс Германии", "Ну да, Бербок на 360 градусов до сих пор вертится, та еще балаболка", - прокомментировали пользователи соцсети.
https://ukraina.ru/20240112/1052659209.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039479792_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_01c39ae050219a5e1bb1c08241bc575e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, германия, фрг, мид рф, мария захарова, анналена бербок, нато
Новости, Россия, Германия, ФРГ, МИД РФ, Мария Захарова, Анналена Бербок, НАТО

"Мощный гороскоп": Захарова ответила с иронией на публикацию Bild о плане нападения на НАТО

10:17 15.01.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале прокомментировала публикацию немецкого таблоида Das Bild
Немецкое издание Das Bild ранее опубликовало якобы "секретный документ" Бундесвера. "План" того, как Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО, пишут авторы статьи. В Минобороны Германии публикацию Das Bild не прокомментировали
"Почитала немецкий "секретный план", слитый в инфопомойку "Бильд". Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок", - написала Захарова.
"Что за тайна если это везде печатают, горе ой горе", "Говорят, в Германии Анна с Леной подрались, а Бербок пошла их разнимать. Бербок, это целый стратегический комплекс Германии", "Ну да, Бербок на 360 градусов до сих пор вертится, та еще балаболка", - прокомментировали пользователи соцсети.
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 15:53
На пути к Третьей мировой. США системно организовывают вселенский хаосКак и прогнозировали многие специалисты, после войны Израиля с движением ХАМАС вторая точка нестабильности и турбулентности, ставящих планету на грань Третьей мировой войны, разрослась на Ближнем Востоке – в Йемене
 
НовостиРоссияГерманияФРГМИД РФМария ЗахароваАнналена БербокНАТО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:58Встреча по "формуле мира" Киева закончилась ничем - Bloomberg
11:39На Курской АЭС рассказали о работе после обстрела региона ракетами "Точка-У"
11:38"Производим тротил в три смены": польские заводы нарастили темпы из-за Украины
11:37Герои фронта смогут реализоваться в бизнесе и органах власти - Путин
10:44О мощном атомном ледокольном флоте России, планах Китая и болезненном ударе по Польше - Фролов
10:44Готовил лётчиков ВСУ. На Украине погиб один из самых опытных пилотов
10:17"Мощный гороскоп": Захарова ответила с иронией на публикацию Bild о плане нападения на НАТО
10:14Следком РФ возбудил сотни уголовных дел за фейки о российских военных
09:47"Загоняет украинцев в могилу": пользователи Х раскритиковали "формулу мира" Зеленского
09:30Австралия утилизирует старые вертолеты вместо отправки Киеву - ABC News
09:13Какие изменения скоро будут на фронте и какой объект Россия должна взять обязательно - Полетаев
08:57Киев хочет провести саммиты для утверждения "формулы мира" — Ермак
08:30Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Купянском направлении
08:13Западу не удастся "заманить в ловушку" Москву - Захарова
07:58Умеров отказался раскрыть украинский план на год
07:41Власти Украины не согласны на заморозку конфликта - Ермак
07:26Губернатор Курской области рассказал об украинских ракетах, сбитых над регионом
07:14Уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью - глава Николаевской области
05:31Еще один "господин Никто". Почему Франция обречена на катастрофу
04:51Прогноз с линии фронта. Когда российские войска полностью освободят ДНР
Лента новостейМолния