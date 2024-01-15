"Мощный гороскоп": Захарова ответила с иронией на публикацию Bild о плане нападения на НАТО
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале прокомментировала публикацию немецкого таблоида Das Bild
Немецкое издание Das Bild ранее опубликовало якобы "секретный документ" Бундесвера. "План" того, как Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО, пишут авторы статьи. В Минобороны Германии публикацию Das Bild не прокомментировали
"Почитала немецкий "секретный план", слитый в инфопомойку "Бильд". Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок", - написала Захарова.
"Что за тайна если это везде печатают, горе ой горе", "Говорят, в Германии Анна с Леной подрались, а Бербок пошла их разнимать. Бербок, это целый стратегический комплекс Германии", "Ну да, Бербок на 360 градусов до сих пор вертится, та еще балаболка", - прокомментировали пользователи соцсети.
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