https://ukraina.ru/20240115/1052690356.html

"Мощный гороскоп": Захарова ответила с иронией на публикацию Bild о плане нападения на НАТО

"Мощный гороскоп": Захарова ответила с иронией на публикацию Bild о плане нападения на НАТО - 15.01.2024 Украина.ру

"Мощный гороскоп": Захарова ответила с иронией на публикацию Bild о плане нападения на НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале прокомментировала публикацию немецкого таблоида Das Bild

2024-01-15T10:17

2024-01-15T10:17

2024-01-15T10:17

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Немецкое издание Das Bild ранее опубликовало якобы "секретный документ" Бундесвера. "План" того, как Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО, пишут авторы статьи. В Минобороны Германии публикацию Das Bild не прокомментировали"Что за тайна если это везде печатают, горе ой горе", "Говорят, в Германии Анна с Леной подрались, а Бербок пошла их разнимать. Бербок, это целый стратегический комплекс Германии", "Ну да, Бербок на 360 градусов до сих пор вертится, та еще балаболка", - прокомментировали пользователи соцсети.

https://ukraina.ru/20240112/1052659209.html

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2024

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новости, россия, германия, фрг, мид рф, мария захарова, анналена бербок, нато