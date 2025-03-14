https://ukraina.ru/20250314/1061809762.html

Перенджиев: ВСУ готовят российским военным "сюрприз" в Курской области

Перенджиев: ВСУ готовят российским военным "сюрприз" в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру

Перенджиев: ВСУ готовят российским военным "сюрприз" в Курской области

ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада. Такое заявление сделал военный политолог Александр Перенджиев в комментарии изданию "News.ru"

2025-03-14T16:06

2025-03-14T16:06

2025-03-14T16:06

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До полного освобождения Курской области осталось взять пять населенных пунктов, глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал окопавшимся там вэсэушникам сложить оружие и сдаться в плен: Суджа полностью зачищена: Поддубный вернулся на место, где на него покушались.В среду вечером на совещании Генштаба РФ в Курской области президент Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. Что еще важного он сказал, и какие задачи поставил перед военными - в материале "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко уточнил, что это заявление Путина - "это очень серьезное, очень грамотное, очень выверенное предупреждение тем, кто пытается ввести на конституционную территорию России так называемых миротворцев".Эксперт добавил, что теперь "диких гусей" будут ждать в России либо уничтожение, либо использование на усмотрение РФ без учета написанного в уголовном кодексе страны.Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве писала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.Чуть позже американское издание Bloomberg уточнило, что на западе формируется целая коалиция стран под названием "Европа-плюс", готовых отправить своих "миротворцев" на Украину. Уточнялось, что в их число могут войти также Канада и Испания.В Москве многократно подчеркивали, что развертывание на Украине так называемых миротворческих сил из стран НАТО неприемлемо для России. В частности, глава российского МИДа Сергей Лавров предупреждал, что этот шаг приведет к эскалации конфликта: Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров.

https://ukraina.ru/20250314/1061794350.html

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новости, россия, курская область, украина, александр перенджиев, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру