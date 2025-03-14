Перенджиев: ВСУ готовят российским военным "сюрприз" в Курской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада. Такое заявление сделал военный политолог Александр Перенджиев в комментарии изданию "News.ru"
"Много чего ещё будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами", - сказал Перенджиев, уточнив, что помощь Запада может прийти Украине в виде отправки дополнительных групп наемников, поэтому ВС РФ расслабляться нельзя.
До полного освобождения Курской области осталось взять пять населенных пунктов, глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал окопавшимся там вэсэушникам сложить оружие и сдаться в плен: Суджа полностью зачищена: Поддубный вернулся на место, где на него покушались.
В среду вечером на совещании Генштаба РФ в Курской области президент Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. Что еще важного он сказал, и какие задачи поставил перед военными - в материале "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко уточнил, что это заявление Путина - "это очень серьезное, очень грамотное, очень выверенное предупреждение тем, кто пытается ввести на конституционную территорию России так называемых миротворцев".
Эксперт добавил, что теперь "диких гусей" будут ждать в России либо уничтожение, либо использование на усмотрение РФ без учета написанного в уголовном кодексе страны.
10:39От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемниковНа совещании Генштаба РФ в Курской области президент страны Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. И это крайне важный посыл всем "диким гусям", которые захотят ступить с оружием на русскую землю, утверждает обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко
Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве писала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.
В Москве многократно подчеркивали, что развертывание на Украине так называемых миротворческих сил из стран НАТО неприемлемо для России. В частности, глава российского МИДа Сергей Лавров предупреждал, что этот шаг приведет к эскалации конфликта: Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров.