Перенджиев: ВСУ готовят российским военным "сюрприз" в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
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Перенджиев: ВСУ готовят российским военным "сюрприз" в Курской области
Перенджиев: ВСУ готовят российским военным "сюрприз" в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
Перенджиев: ВСУ готовят российским военным "сюрприз" в Курской области
ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада. Такое заявление сделал военный политолог Александр Перенджиев в комментарии изданию "News.ru"
2025-03-14T16:06
2025-03-14T16:06
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До полного освобождения Курской области осталось взять пять населенных пунктов, глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал окопавшимся там вэсэушникам сложить оружие и сдаться в плен: Суджа полностью зачищена: Поддубный вернулся на место, где на него покушались.В среду вечером на совещании Генштаба РФ в Курской области президент Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. Что еще важного он сказал, и какие задачи поставил перед военными - в материале "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко уточнил, что это заявление Путина - "это очень серьезное, очень грамотное, очень выверенное предупреждение тем, кто пытается ввести на конституционную территорию России так называемых миротворцев".Эксперт добавил, что теперь "диких гусей" будут ждать в России либо уничтожение, либо использование на усмотрение РФ без учета написанного в уголовном кодексе страны.Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве писала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.Чуть позже американское издание Bloomberg уточнило, что на западе формируется целая коалиция стран под названием "Европа-плюс", готовых отправить своих "миротворцев" на Украину. Уточнялось, что в их число могут войти также Канада и Испания.В Москве многократно подчеркивали, что развертывание на Украине так называемых миротворческих сил из стран НАТО неприемлемо для России. В частности, глава российского МИДа Сергей Лавров предупреждал, что этот шаг приведет к эскалации конфликта: Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров.
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новости, россия, курская область, украина, александр перенджиев, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру
Новости, Россия, Курская область, Украина, Александр Перенджиев, Владимир Путин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Украина.ру

Перенджиев: ВСУ готовят российским военным "сюрприз" в Курской области

16:06 14.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВСУ могут попытаться вернуть утраченные территории в Курской области, предприняв новую попытку прорыва в регион. И помогут киевскому режиму в этом страны Запада. Такое заявление сделал военный политолог Александр Перенджиев в комментарии изданию "News.ru"

"Много чего ещё будет, ВСУ тоже нам готовят сюрпризы вместе со своими хозяевами", - сказал Перенджиев, уточнив, что помощь Запада может прийти Украине в виде отправки дополнительных групп наемников, поэтому ВС РФ расслабляться нельзя.

До полного освобождения Курской области осталось взять пять населенных пунктов, глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал окопавшимся там вэсэушникам сложить оружие и сдаться в плен: Суджа полностью зачищена: Поддубный вернулся на место, где на него покушались.
В среду вечером на совещании Генштаба РФ в Курской области президент Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. Что еще важного он сказал, и какие задачи поставил перед военными - в материале "Символ победы". Главный посыл Путина в Курской области исчисляется километрами.
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко уточнил, что это заявление Путина - "это очень серьезное, очень грамотное, очень выверенное предупреждение тем, кто пытается ввести на конституционную территорию России так называемых миротворцев".
Эксперт добавил, что теперь "диких гусей" будут ждать в России либо уничтожение, либо использование на усмотрение РФ без учета написанного в уголовном кодексе страны.
Иностранный наемник НАТО
10:39
От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемниковНа совещании Генштаба РФ в Курской области президент страны Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. И это крайне важный посыл всем "диким гусям", которые захотят ступить с оружием на русскую землю, утверждает обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко
Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве писала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.
Чуть позже американское издание Bloomberg уточнило, что на западе формируется целая коалиция стран под названием "Европа-плюс", готовых отправить своих "миротворцев" на Украину. Уточнялось, что в их число могут войти также Канада и Испания.
В Москве многократно подчеркивали, что развертывание на Украине так называемых миротворческих сил из стран НАТО неприемлемо для России. В частности, глава российского МИДа Сергей Лавров предупреждал, что этот шаг приведет к эскалации конфликта: Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров.
 
НовостиРоссияКурская областьУкраинаАлександр ПеренджиевВладимир ПутинСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныГенштабУкраина.ру
 
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