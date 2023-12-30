Российские моряки уничтожили направлявшийся к Крыму катер ВСУ – МО
Черноморский флот утром 30 декабря уничтожил безэкипажный катер киевского режима, направлявшийся к Крыму. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"Тридцатого декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота", - говорится в сообщении.
ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по Крыму, применяя для этого БПЛА, безэкипажные катера и ракеты воздушного базирования. Большая часть атак отбивается силами ПВО, ВКС и ВМФ России.
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