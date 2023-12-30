Российские моряки уничтожили направлявшийся к Крыму катер ВСУ – МО - 30.12.2023 Украина.ру
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Российские моряки уничтожили направлявшийся к Крыму катер ВСУ – МО
Российские моряки уничтожили направлявшийся к Крыму катер ВСУ – МО - 30.12.2023 Украина.ру
Российские моряки уничтожили направлявшийся к Крыму катер ВСУ – МО
Черноморский флот утром 30 декабря уничтожил безэкипажный катер киевского режима, направлявшийся к Крыму. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
2023-12-30T10:53
2023-12-30T10:53
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крым
черноморский флот вмф россии
всу
катер
беспилотники
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"Тридцатого декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота", - говорится в сообщении.ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по Крыму, применяя для этого БПЛА, безэкипажные катера и ракеты воздушного базирования. Большая часть атак отбивается силами ПВО, ВКС и ВМФ России.
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новости, россия, крым, черноморский флот вмф россии, всу, катер, беспилотники, сво
Новости, Россия, Крым, Черноморский флот ВМФ России, ВСУ, катер, беспилотники, СВО

Российские моряки уничтожили направлявшийся к Крыму катер ВСУ – МО

10:53 30.12.2023
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкМРК "Мираж"
МРК Мираж - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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Черноморский флот утром 30 декабря уничтожил безэкипажный катер киевского режима, направлявшийся к Крыму. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
"Тридцатого декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота", - говорится в сообщении.
ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по Крыму, применяя для этого БПЛА, безэкипажные катера и ракеты воздушного базирования. Большая часть атак отбивается силами ПВО, ВКС и ВМФ России.
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Александр Казаков объяснил, как Киев охотится за кораблями ВМФ, опасаясь российского десанта в ОдессуПытаясь уничтожить большие десантные корабли (БДК) ВМФ РФ, ВСУ пытаются снизить потенциал десанта в Одессу. Вероятность такого развития событий рассматривается и со стороны РФ, и со стороны Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
 
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