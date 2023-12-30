Российские моряки уничтожили направлявшийся к Крыму катер ВСУ – МО

Александр Казаков объяснил, как Киев охотится за кораблями ВМФ, опасаясь российского десанта в Одессу Пытаясь уничтожить большие десантные корабли (БДК) ВМФ РФ, ВСУ пытаются снизить потенциал десанта в Одессу. Вероятность такого развития событий рассматривается и со стороны РФ, и со стороны Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков