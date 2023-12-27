https://ukraina.ru/20231227/1052427795.html

ВСУ загоняют украинцев в мобилизацию как собак – депутат Рады

ВСУ загоняют украинцев в мобилизацию как собак – депутат Рады - 27.12.2023 Украина.ру

ВСУ загоняют украинцев в мобилизацию как собак – депутат Рады

Законы, которые регулируют мобилизацию украинцев, нелогичны, жестоки и нарушают их права, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву

2023-12-27T07:16

2023-12-27T07:16

2023-12-27T07:16

новости

украина

мобилизация

всу

верховная рада

вадим карасев

сво

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По словам Шевченко, более спорного законопроекта на Украине ещё не было. При этом на принятии закона о мобилизации настаивают военные, заявляющие, что им "нужен ресурс для освобождения" украинских территорий.В новом законопроекте по мобилизации, подчеркнул Шевченко, всё направлено на месть тем, кто не хочет воевать. И эта месть нарушает права и свободы граждан Украины.Напомним, 25 декабря в украинский парламент внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.

https://ukraina.ru/20231227/1052408474.html

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новости, украина, мобилизация, всу, верховная рада, вадим карасев, сво