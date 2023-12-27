ВСУ загоняют украинцев в мобилизацию как собак – депутат Рады - 27.12.2023 Украина.ру
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ВСУ загоняют украинцев в мобилизацию как собак – депутат Рады
ВСУ загоняют украинцев в мобилизацию как собак – депутат Рады - 27.12.2023 Украина.ру
ВСУ загоняют украинцев в мобилизацию как собак – депутат Рады
Законы, которые регулируют мобилизацию украинцев, нелогичны, жестоки и нарушают их права, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву
2023-12-27T07:16
2023-12-27T07:16
новости
украина
мобилизация
всу
верховная рада
вадим карасев
сво
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По словам Шевченко, более спорного законопроекта на Украине ещё не было. При этом на принятии закона о мобилизации настаивают военные, заявляющие, что им "нужен ресурс для освобождения" украинских территорий.В новом законопроекте по мобилизации, подчеркнул Шевченко, всё направлено на месть тем, кто не хочет воевать. И эта месть нарушает права и свободы граждан Украины.Напомним, 25 декабря в украинский парламент внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.
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452
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новости, украина, мобилизация, всу, верховная рада, вадим карасев, сво
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, Верховная Рада, Вадим Карасев, СВО

ВСУ загоняют украинцев в мобилизацию как собак – депутат Рады

07:16 27.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Законы, которые регулируют мобилизацию украинцев, нелогичны, жестоки и нарушают их права, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву
По словам Шевченко, более спорного законопроекта на Украине ещё не было. При этом на принятии закона о мобилизации настаивают военные, заявляющие, что им "нужен ресурс для освобождения" украинских территорий.
"По мне, это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект", - считает украинский политик.
В новом законопроекте по мобилизации, подчеркнул Шевченко, всё направлено на месть тем, кто не хочет воевать. И эта месть нарушает права и свободы граждан Украины.
Напомним, 25 декабря в украинский парламент внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
04:12
"За кого воевать?" Украинские эксперты обнаружили пропасть между государством и людьмиИдти воевать добровольно украинцы больше не хотят, восполнять тяжелые потери ВСУ становится все сложнее. Поэтому власти берут курс на ужесточение мобилизации
 
НовостиУкраинамобилизацияВСУВерховная РадаВадим КарасевСВО
 
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