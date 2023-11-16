https://ukraina.ru/20231116/1051067074.html
Снижается число американцев, поддерживающих помощь Киеву - опрос
Снижается число американцев, поддерживающих помощь Киеву - опрос - 16.11.2023 Украина.ру
Снижается число американцев, поддерживающих помощь Киеву - опрос
Число американцев, поддерживающих финансовую помощь Киеву, снизилось, следует из опроса телеканала Fox News
2023-11-16T07:14
2023-11-16T07:14
2023-11-16T07:26
американцы
новости
помощь
киев
украина
зарубежье
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Сейчас за отправку финансовой помощи Украине выступают 54% респондентов, в январе эту идею поддерживали 63%.Доля жителей США, выступающих против отправки денег Киеву, выросла с начала 2023 года с 34% до 43%.Идея спонсирования Украины стала менее популярной среди республиканцев - если в январе за нее выступал 51%, то сейчас только 35% респондентов, поддерживающих Республиканскую партию, согласны с отправкой финансовой помощи Киеву. Демократы стабильно высказываются в пользу финансирования Киева (76% по сравнению с 79% в январе).Опрос проводили компании Beacon Research и Shaw & Company Research 10-13 ноября, в нем приняли участие около тысячи респондентов.
https://ukraina.ru/20231027/1050532064.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
американцы, новости, помощь, киев, украина, зарубежье
американцы, Новости, помощь, Киев, Украина, Зарубежье
Снижается число американцев, поддерживающих помощь Киеву - опрос
07:14 16.11.2023 (обновлено: 07:26 16.11.2023)
Число американцев, поддерживающих финансовую помощь Киеву, снизилось, следует из опроса телеканала Fox News
Сейчас за отправку финансовой помощи Украине выступают 54% респондентов, в январе эту идею поддерживали 63%.
Доля жителей США, выступающих против отправки денег Киеву, выросла с начала 2023 года с 34% до 43%.
Идея спонсирования Украины стала менее популярной среди республиканцев - если в январе за нее выступал 51%, то сейчас только 35% респондентов, поддерживающих Республиканскую партию, согласны с отправкой финансовой помощи Киеву.
Демократы стабильно высказываются в пользу финансирования Киева (76% по сравнению с 79% в январе).
Опрос проводили компании Beacon Research и Shaw & Company Research 10-13 ноября, в нем приняли участие около тысячи респондентов.