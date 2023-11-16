https://ukraina.ru/20231116/1051067074.html

Снижается число американцев, поддерживающих помощь Киеву - опрос

Снижается число американцев, поддерживающих помощь Киеву - опрос - 16.11.2023 Украина.ру

Снижается число американцев, поддерживающих помощь Киеву - опрос

Число американцев, поддерживающих финансовую помощь Киеву, снизилось, следует из опроса телеканала Fox News

2023-11-16T07:14

2023-11-16T07:14

2023-11-16T07:26

американцы

новости

помощь

киев

украина

зарубежье

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Сейчас за отправку финансовой помощи Украине выступают 54% респондентов, в январе эту идею поддерживали 63%.Доля жителей США, выступающих против отправки денег Киеву, выросла с начала 2023 года с 34% до 43%.Идея спонсирования Украины стала менее популярной среди республиканцев - если в январе за нее выступал 51%, то сейчас только 35% респондентов, поддерживающих Республиканскую партию, согласны с отправкой финансовой помощи Киеву. Демократы стабильно высказываются в пользу финансирования Киева (76% по сравнению с 79% в январе).Опрос проводили компании Beacon Research и Shaw & Company Research 10-13 ноября, в нем приняли участие около тысячи респондентов.

https://ukraina.ru/20231027/1050532064.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

американцы, новости, помощь, киев, украина, зарубежье