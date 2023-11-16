Снижается число американцев, поддерживающих помощь Киеву - опрос - 16.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231116/1051067074.html
Снижается число американцев, поддерживающих помощь Киеву - опрос
Снижается число американцев, поддерживающих помощь Киеву - опрос - 16.11.2023 Украина.ру
Снижается число американцев, поддерживающих помощь Киеву - опрос
Число американцев, поддерживающих финансовую помощь Киеву, снизилось, следует из опроса телеканала Fox News
2023-11-16T07:14
2023-11-16T07:26
американцы
новости
помощь
киев
украина
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101822/01/1018220189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da3bcca53b53ed19dfc6117e691da6ae.jpg
Сейчас за отправку финансовой помощи Украине выступают 54% респондентов, в январе эту идею поддерживали 63%.Доля жителей США, выступающих против отправки денег Киеву, выросла с начала 2023 года с 34% до 43%.Идея спонсирования Украины стала менее популярной среди республиканцев - если в январе за нее выступал 51%, то сейчас только 35% респондентов, поддерживающих Республиканскую партию, согласны с отправкой финансовой помощи Киеву. Демократы стабильно высказываются в пользу финансирования Киева (76% по сравнению с 79% в январе).Опрос проводили компании Beacon Research и Shaw &amp; Company Research 10-13 ноября, в нем приняли участие около тысячи респондентов.
https://ukraina.ru/20231027/1050532064.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101822/01/1018220189_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f16dcf60d10f93f49eb3ab05cea16f06.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
американцы, новости, помощь, киев, украина, зарубежье
американцы, Новости, помощь, Киев, Украина, Зарубежье

Снижается число американцев, поддерживающих помощь Киеву - опрос

07:14 16.11.2023 (обновлено: 07:26 16.11.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Число американцев, поддерживающих финансовую помощь Киеву, снизилось, следует из опроса телеканала Fox News
Сейчас за отправку финансовой помощи Украине выступают 54% респондентов, в январе эту идею поддерживали 63%.
Доля жителей США, выступающих против отправки денег Киеву, выросла с начала 2023 года с 34% до 43%.
Идея спонсирования Украины стала менее популярной среди республиканцев - если в январе за нее выступал 51%, то сейчас только 35% респондентов, поддерживающих Республиканскую партию, согласны с отправкой финансовой помощи Киеву.
Демократы стабильно высказываются в пользу финансирования Киева (76% по сравнению с 79% в январе).
Опрос проводили компании Beacon Research и Shaw & Company Research 10-13 ноября, в нем приняли участие около тысячи респондентов.
Владимир Мамонтов интервью
27 октября, 12:20
Владимир Мамонтов: Пока Зеленский целовался с американцами, Россия строила у себя ЕвропуВозможны ли выборы на Украине во время конфликта с Россией, в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", журналист Владимир Мамонтов
 
американцыНовостипомощьКиевУкраинаЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:20Миномётчики ЦВО уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте под Красным Лиманом – МО
08:11Зеленский выступил против заморозки конфликта на Украине
08:02Силы ПВО сбили над Брянской областью и Чёрным морем пять украинских БПЛА - МО
07:57Бортник рассказал, как киевские власти могут нейтрализовать влияние Залужного
07:45На запад. Воздушную тревогу объявили ещё в четырёх областях Украины
07:41Хочет остаться в России: пленный солдат ВСУ отказался от обмена
07:39Монополия на новости. Когда закончится украинский телемарафон
07:28Российские войска превосходят ВСУ в использовании беспилотников - боец "Ахмата"
07:27Жители сел под Курском остались без света из-за обстрела ВСУ
07:23Николай Стариков: Украина попала в неравнобедренный треугольник, а США пытаются утащить Россию в болото
07:15Командир гаубичного дивизиона о секретах и тонкостях артиллерийской стрельбы
07:14Снижается число американцев, поддерживающих помощь Киеву - опрос
07:06Наука дружить с Китаем. От нужных слов к конкретным делам
07:03Мысли об энергосистеме Украины не дают спать по ночам - советник Байдена Салливан
06:45Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – Spiegel
06:38Чужой против Хищника. Дмитрий Выдрин о схватках и партнерстве Китая и США
06:26"Зреет бунт". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
06:24Авдеевский фронт: Армия РФ за неделю уничтожила семь "Леопардов", а по ночам кошмарит ВСУ "зажигалками"
06:23Китай и США должны вместе нести ответственность крупных держав - Си Цзиньпин
06:08Китай и США должны совместно преодолевать разногласия и уважать "красные линии" - Си Цзиньпин
Лента новостейМолния