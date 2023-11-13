https://ukraina.ru/20231113/1050959667.html

Эксперт описал, что будет, если Зеленский начнет мирные переговоры прямо сейчас

Эксперт описал, что будет, если Зеленский начнет мирные переговоры прямо сейчас - 13.11.2023 Украина.ру

Эксперт описал, что будет, если Зеленский начнет мирные переговоры прямо сейчас

Украинский президент Владимир Зеленский - заложник своей риторики. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру выразил американист, политолог Александр Каргин

2023-11-13T04:15

2023-11-13T04:15

2023-11-13T04:15

новости

александр каргин

владимир зеленский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050648469_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b4933fe6cc3a724d0fbac3af8b26ec08.jpg

Зеленский и его приверженцы, которые готовы идти до конца и воевать до последнего украинца. Президенту Украины тяжело отойти от такой позиции, поскольку он много раз озвучивал приверженность боевым действиям до некой мифической украинской победы — которой, понятно, не будет, отметил Каргин."Если сейчас глава Киева начнёт любой переговорный процесс, для него это будет полный политический крах. Он заложник своей риторики", - заявил эксперт.Полный текст интервью читайте здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр каргин, владимир зеленский, украина