https://ukraina.ru/20231113/1050959667.html
Эксперт описал, что будет, если Зеленский начнет мирные переговоры прямо сейчас
Эксперт описал, что будет, если Зеленский начнет мирные переговоры прямо сейчас - 13.11.2023 Украина.ру
Эксперт описал, что будет, если Зеленский начнет мирные переговоры прямо сейчас
Украинский президент Владимир Зеленский - заложник своей риторики. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру выразил американист, политолог Александр Каргин
2023-11-13T04:15
2023-11-13T04:15
2023-11-13T04:15
новости
александр каргин
владимир зеленский
украина
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Зеленский и его приверженцы, которые готовы идти до конца и воевать до последнего украинца. Президенту Украины тяжело отойти от такой позиции, поскольку он много раз озвучивал приверженность боевым действиям до некой мифической украинской победы — которой, понятно, не будет, отметил Каргин."Если сейчас глава Киева начнёт любой переговорный процесс, для него это будет полный политический крах. Он заложник своей риторики", - заявил эксперт.Полный текст интервью читайте здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050648469_129:0:2818:2017_1920x0_80_0_0_c71c34db931da18a4b99c03e538ad451.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр каргин, владимир зеленский, украина
Новости, Александр Каргин, Владимир Зеленский, Украина
Эксперт описал, что будет, если Зеленский начнет мирные переговоры прямо сейчас
Украинский президент Владимир Зеленский - заложник своей риторики. Такую точку зрения в интервью изданию Украина.ру выразил американист, политолог Александр Каргин
Зеленский и его приверженцы, которые готовы идти до конца и воевать до последнего украинца. Президенту Украины тяжело отойти от такой позиции, поскольку он много раз озвучивал приверженность боевым действиям до некой мифической украинской победы — которой, понятно, не будет, отметил Каргин.
"Если сейчас глава Киева начнёт любой переговорный процесс, для него это будет полный политический крах. Он заложник своей риторики", - заявил эксперт.
Полный текст интервью читайте здесь
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