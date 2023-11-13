Политолог назвал главное противоречие Украины - 13.11.2023 Украина.ру
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Политолог назвал главное противоречие Украины
Политолог назвал главное противоречие Украины - 13.11.2023 Украина.ру
Политолог назвал главное противоречие Украины
Основное противоречие сегодняшней Украины касается вопроса боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, американист Александр Каргин
2023-11-13T04:00
2023-11-13T04:00
новости
александр каргин
украина
владимир зеленский
валерий залужный
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Основное противоречие, конечно, касается отношения к России и того, продолжать боевые действия или нет. То есть, собственно говоря, линия раскола внутри политического руководства Украины проходит вокруг вопроса переговоров, считает он."Судя по всему, группа политиков и бизнесменов вокруг [главкома ВСУ Валерия] Залужного заявляет, что необходимо постепенно договариваться, потому что ситуация на фронте патовая. "Контрнаступ" окончательно выдохся, нового витка затяжной конфронтации с Россией Украина не перенесёт — тем более, что заканчивается людской ресурс", - сказал КаргинС другой стороны, есть Владимир Зеленский и его приверженцы, которые готовы идти до конца и воевать до последнего украинца, отметил он.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, александр каргин, украина, владимир зеленский, валерий залужный
Новости, Александр Каргин, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный

Политолог назвал главное противоречие Украины

04:00 13.11.2023
 
© karginizmАлександр Каргин
Александр Каргин
© karginizm
Читать в
Основное противоречие сегодняшней Украины касается вопроса боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, американист Александр Каргин
Основное противоречие, конечно, касается отношения к России и того, продолжать боевые действия или нет. То есть, собственно говоря, линия раскола внутри политического руководства Украины проходит вокруг вопроса переговоров, считает он.
"Судя по всему, группа политиков и бизнесменов вокруг [главкома ВСУ Валерия] Залужного заявляет, что необходимо постепенно договариваться, потому что ситуация на фронте патовая. "Контрнаступ" окончательно выдохся, нового витка затяжной конфронтации с Россией Украина не перенесёт — тем более, что заканчивается людской ресурс", - сказал Каргин
С другой стороны, есть Владимир Зеленский и его приверженцы, которые готовы идти до конца и воевать до последнего украинца, отметил он.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
НовостиАлександр КаргинУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий Залужный
 
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