https://ukraina.ru/20231113/1050959169.html

Политолог назвал главное противоречие Украины

Политолог назвал главное противоречие Украины - 13.11.2023 Украина.ру

Политолог назвал главное противоречие Украины

Основное противоречие сегодняшней Украины касается вопроса боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, американист Александр Каргин

2023-11-13T04:00

2023-11-13T04:00

2023-11-13T04:00

новости

александр каргин

украина

владимир зеленский

валерий залужный

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Основное противоречие, конечно, касается отношения к России и того, продолжать боевые действия или нет. То есть, собственно говоря, линия раскола внутри политического руководства Украины проходит вокруг вопроса переговоров, считает он."Судя по всему, группа политиков и бизнесменов вокруг [главкома ВСУ Валерия] Залужного заявляет, что необходимо постепенно договариваться, потому что ситуация на фронте патовая. "Контрнаступ" окончательно выдохся, нового витка затяжной конфронтации с Россией Украина не перенесёт — тем более, что заканчивается людской ресурс", - сказал КаргинС другой стороны, есть Владимир Зеленский и его приверженцы, которые готовы идти до конца и воевать до последнего украинца, отметил он.Полный текст интервью читайте здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр каргин, украина, владимир зеленский, валерий залужный