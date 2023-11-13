https://ukraina.ru/20231113/1050959169.html
Политолог назвал главное противоречие Украины
Политолог назвал главное противоречие Украины - 13.11.2023 Украина.ру
Политолог назвал главное противоречие Украины
Основное противоречие сегодняшней Украины касается вопроса боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, американист Александр Каргин
2023-11-13T04:00
2023-11-13T04:00
2023-11-13T04:00
новости
александр каргин
украина
владимир зеленский
валерий залужный
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Основное противоречие, конечно, касается отношения к России и того, продолжать боевые действия или нет. То есть, собственно говоря, линия раскола внутри политического руководства Украины проходит вокруг вопроса переговоров, считает он."Судя по всему, группа политиков и бизнесменов вокруг [главкома ВСУ Валерия] Залужного заявляет, что необходимо постепенно договариваться, потому что ситуация на фронте патовая. "Контрнаступ" окончательно выдохся, нового витка затяжной конфронтации с Россией Украина не перенесёт — тем более, что заканчивается людской ресурс", - сказал КаргинС другой стороны, есть Владимир Зеленский и его приверженцы, которые готовы идти до конца и воевать до последнего украинца, отметил он.Полный текст интервью читайте здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр каргин, украина, владимир зеленский, валерий залужный
Новости, Александр Каргин, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
Политолог назвал главное противоречие Украины
Основное противоречие сегодняшней Украины касается вопроса боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, американист Александр Каргин
Основное противоречие, конечно, касается отношения к России и того, продолжать боевые действия или нет. То есть, собственно говоря, линия раскола внутри политического руководства Украины проходит вокруг вопроса переговоров, считает он.
"Судя по всему, группа политиков и бизнесменов вокруг [главкома ВСУ Валерия] Залужного заявляет, что необходимо постепенно договариваться, потому что ситуация на фронте патовая. "Контрнаступ" окончательно выдохся, нового витка затяжной конфронтации с Россией Украина не перенесёт — тем более, что заканчивается людской ресурс", - сказал Каргин
С другой стороны, есть Владимир Зеленский и его приверженцы, которые готовы идти до конца и воевать до последнего украинца, отметил он.
Полный текст интервью читайте здесь.