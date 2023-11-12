"Там много клоунов": эксперт рассказал, кто может принять участие в выборах на Украине - 12.11.2023 Украина.ру
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"Там много клоунов": эксперт рассказал, кто может принять участие в выборах на Украине
"Там много клоунов": эксперт рассказал, кто может принять участие в выборах на Украине - 12.11.2023 Украина.ру
"Там много клоунов": эксперт рассказал, кто может принять участие в выборах на Украине
Заявиться на гипотетические выборы президента Украины готовы несколько кандидатов, однако их шансы оцениваются как крайне низкие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин
2023-11-12T13:00
2023-11-12T13:00
новости
украина
александр каргин
выборы
президент
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"Теоретически там много клоунов", - отметил эксперт.Среди них он назвал Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Виталий Кличко."Но все эти люди пока что имеют рейтинги условно в половину процента. Конечно, теоретически заявиться они могут, но какой-то реальной поддержки не получат", - резюмировал Каргин.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, александр каргин, выборы, президент
Новости, Украина, Александр Каргин, выборы, президент

"Там много клоунов": эксперт рассказал, кто может принять участие в выборах на Украине

13:00 12.11.2023
 
© Украина.ру
© Украина.ру
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Заявиться на гипотетические выборы президента Украины готовы несколько кандидатов, однако их шансы оцениваются как крайне низкие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин
"Теоретически там много клоунов", - отметил эксперт.
Среди них он назвал Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Виталий Кличко.
"Но все эти люди пока что имеют рейтинги условно в половину процента. Конечно, теоретически заявиться они могут, но какой-то реальной поддержки не получат", - резюмировал Каргин.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
НовостиУкраинаАлександр Каргинвыборыпрезидент
 
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