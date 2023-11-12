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"Там много клоунов": эксперт рассказал, кто может принять участие в выборах на Украине

"Там много клоунов": эксперт рассказал, кто может принять участие в выборах на Украине - 12.11.2023 Украина.ру

"Там много клоунов": эксперт рассказал, кто может принять участие в выборах на Украине

Заявиться на гипотетические выборы президента Украины готовы несколько кандидатов, однако их шансы оцениваются как крайне низкие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин

2023-11-12T13:00

2023-11-12T13:00

2023-11-12T13:00

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"Теоретически там много клоунов", - отметил эксперт.Среди них он назвал Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Виталий Кличко."Но все эти люди пока что имеют рейтинги условно в половину процента. Конечно, теоретически заявиться они могут, но какой-то реальной поддержки не получат", - резюмировал Каргин.Полный текст интервью читайте здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, александр каргин, выборы, президент