https://ukraina.ru/20231112/1050960743.html
"Там много клоунов": эксперт рассказал, кто может принять участие в выборах на Украине
"Там много клоунов": эксперт рассказал, кто может принять участие в выборах на Украине - 12.11.2023 Украина.ру
"Там много клоунов": эксперт рассказал, кто может принять участие в выборах на Украине
Заявиться на гипотетические выборы президента Украины готовы несколько кандидатов, однако их шансы оцениваются как крайне низкие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин
2023-11-12T13:00
2023-11-12T13:00
2023-11-12T13:00
новости
украина
александр каргин
выборы
президент
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"Теоретически там много клоунов", - отметил эксперт.Среди них он назвал Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Виталий Кличко."Но все эти люди пока что имеют рейтинги условно в половину процента. Конечно, теоретически заявиться они могут, но какой-то реальной поддержки не получат", - резюмировал Каргин.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102339/34/1023393425_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_4b7ec11562932dce3d86eb0678dbe014.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, александр каргин, выборы, президент
Новости, Украина, Александр Каргин, выборы, президент
"Там много клоунов": эксперт рассказал, кто может принять участие в выборах на Украине
Заявиться на гипотетические выборы президента Украины готовы несколько кандидатов, однако их шансы оцениваются как крайне низкие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин
"Теоретически там много клоунов", - отметил эксперт.
Среди них он назвал Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Виталий Кличко.
"Но все эти люди пока что имеют рейтинги условно в половину процента. Конечно, теоретически заявиться они могут, но какой-то реальной поддержки не получат", - резюмировал Каргин.
Полный текст интервью читайте здесь
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