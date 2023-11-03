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Два самолёта МЧС доставят в сектор Газа 28 тонн гуманитарного груза

Два самолёта МЧС доставят в сектор Газа 28 тонн гуманитарного груза - 03.11.2023 Украина.ру

Два самолёта МЧС доставят в сектор Газа 28 тонн гуманитарного груза

Два самолёта Ил-76 МЧС России доставят в Египет 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Об этом пресс-служба МЧС 3 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-03T05:19

2023-11-03T05:19

2023-11-03T05:20

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"Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа... Российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа", - говорится в сообщении.В гуманитарную помощь, организованную по указанию президента РФ Владимира Путина, входят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.Предыдущая партия гуманитарного груза для жителей сектора Газа была доставлена из России в октябре.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ответ на беспрецедентную по масштабу и жестокости атаку ХАМАС 7 октября, проводит в секторе Газа операцию "Железные мечи". Израильские военные взяли под контроль все населённые пункты у границы с Газой, наносят авиационные удары по объектам (включая гражданские) на территории сектора, держат анклав в полной блокаде.В Газе сложилась катастрофическая ситуация с водой, продуктами питания, электричеством, медикаментами, топливом. В медицинских учреждениях множество людей не могут получить медицинскую помощь.В результате израильских ударов по сектору Газа погибли более 8,8 тысячи человек, более 22,2 тысячи получили ранения.

https://ukraina.ru/20231102/1050698149.html

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новости, россия, мчс, мчс рф, сектор газа, египет, палестино-израильский конфликт, гуманитарная помощь, гуманитарная катастрофа