Два самолёта МЧС доставят в сектор Газа 28 тонн гуманитарного груза - 03.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231103/1050732496.html
Два самолёта МЧС доставят в сектор Газа 28 тонн гуманитарного груза
Два самолёта МЧС доставят в сектор Газа 28 тонн гуманитарного груза - 03.11.2023 Украина.ру
Два самолёта МЧС доставят в сектор Газа 28 тонн гуманитарного груза
Два самолёта Ил-76 МЧС России доставят в Египет 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Об этом пресс-служба МЧС 3 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-03T05:19
2023-11-03T05:20
новости
россия
мчс
мчс рф
сектор газа
египет
палестино-израильский конфликт
гуманитарная помощь
гуманитарная катастрофа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045830756_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_7367092d3fa5cf1f0d58eb123febb448.jpg
"Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа... Российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа", - говорится в сообщении.В гуманитарную помощь, организованную по указанию президента РФ Владимира Путина, входят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.Предыдущая партия гуманитарного груза для жителей сектора Газа была доставлена из России в октябре.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ответ на беспрецедентную по масштабу и жестокости атаку ХАМАС 7 октября, проводит в секторе Газа операцию "Железные мечи". Израильские военные взяли под контроль все населённые пункты у границы с Газой, наносят авиационные удары по объектам (включая гражданские) на территории сектора, держат анклав в полной блокаде.В Газе сложилась катастрофическая ситуация с водой, продуктами питания, электричеством, медикаментами, топливом. В медицинских учреждениях множество людей не могут получить медицинскую помощь.В результате израильских ударов по сектору Газа погибли более 8,8 тысячи человек, более 22,2 тысячи получили ранения.
https://ukraina.ru/20231102/1050698149.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045830756_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_6820f1a9599c9333f00c74fb16fd1875.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, мчс, мчс рф, сектор газа, египет, палестино-израильский конфликт, гуманитарная помощь, гуманитарная катастрофа
Новости, Россия, МЧС, МЧС РФ, сектор Газа, Египет, Палестино-израильский конфликт, гуманитарная помощь, гуманитарная катастрофа

Два самолёта МЧС доставят в сектор Газа 28 тонн гуманитарного груза

05:19 03.11.2023 (обновлено: 05:20 03.11.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПожары в Рязанской области
Пожары в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
Два самолёта Ил-76 МЧС России доставят в Египет 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Об этом пресс-служба МЧС 3 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа... Российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа", - говорится в сообщении.
В гуманитарную помощь, организованную по указанию президента РФ Владимира Путина, входят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.
Предыдущая партия гуманитарного груза для жителей сектора Газа была доставлена из России в октябре.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ответ на беспрецедентную по масштабу и жестокости атаку ХАМАС 7 октября, проводит в секторе Газа операцию "Железные мечи". Израильские военные взяли под контроль все населённые пункты у границы с Газой, наносят авиационные удары по объектам (включая гражданские) на территории сектора, держат анклав в полной блокаде.
В Газе сложилась катастрофическая ситуация с водой, продуктами питания, электричеством, медикаментами, топливом. В медицинских учреждениях множество людей не могут получить медицинскую помощь.
В результате израильских ударов по сектору Газа погибли более 8,8 тысячи человек, более 22,2 тысячи получили ранения.
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Вчера, 12:54
Байден предлагал Нетаньяху уйти. Палестино-израильские уроки для УкраиныЕсли поверить Джонатану Лемайру, Нахалу Туси и Александру Уорду, сразу трем авторам американского издания Politico, президент США Джо Байден и его главные помощники уже обсудили судьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
 
НовостиРоссияМЧСМЧС РФсектор ГазаЕгипетПалестино-израильский конфликтгуманитарная помощьгуманитарная катастрофа
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев
10:44В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время
10:44"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому
10:30Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
10:20Большинство россиян доверяют Путину — опрос
10:04Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов
09:46Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia
09:43Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине
09:40F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:19Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph
09:00Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин
08:42Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО
08:32Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
08:20Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко
08:15"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины
08:01Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко
07:55Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ
07:43Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО
07:32"Не объяснить здравым смыслом": посол Антонов раскритиковал антироссийские санкции США
07:18Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием
Лента новостейМолния