https://ukraina.ru/20231103/1050732496.html
Два самолёта МЧС доставят в сектор Газа 28 тонн гуманитарного груза
Два самолёта МЧС доставят в сектор Газа 28 тонн гуманитарного груза - 03.11.2023 Украина.ру
Два самолёта МЧС доставят в сектор Газа 28 тонн гуманитарного груза
Два самолёта Ил-76 МЧС России доставят в Египет 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Об этом пресс-служба МЧС 3 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-03T05:19
2023-11-03T05:19
2023-11-03T05:20
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сектор газа
египет
палестино-израильский конфликт
гуманитарная помощь
гуманитарная катастрофа
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"Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа... Российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа", - говорится в сообщении.В гуманитарную помощь, организованную по указанию президента РФ Владимира Путина, входят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.Предыдущая партия гуманитарного груза для жителей сектора Газа была доставлена из России в октябре.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ответ на беспрецедентную по масштабу и жестокости атаку ХАМАС 7 октября, проводит в секторе Газа операцию "Железные мечи". Израильские военные взяли под контроль все населённые пункты у границы с Газой, наносят авиационные удары по объектам (включая гражданские) на территории сектора, держат анклав в полной блокаде.В Газе сложилась катастрофическая ситуация с водой, продуктами питания, электричеством, медикаментами, топливом. В медицинских учреждениях множество людей не могут получить медицинскую помощь.В результате израильских ударов по сектору Газа погибли более 8,8 тысячи человек, более 22,2 тысячи получили ранения.
https://ukraina.ru/20231102/1050698149.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мчс, мчс рф, сектор газа, египет, палестино-израильский конфликт, гуманитарная помощь, гуманитарная катастрофа
Новости, Россия, МЧС, МЧС РФ, сектор Газа, Египет, Палестино-израильский конфликт, гуманитарная помощь, гуманитарная катастрофа
Два самолёта МЧС доставят в сектор Газа 28 тонн гуманитарного груза
05:19 03.11.2023 (обновлено: 05:20 03.11.2023)
Два самолёта Ил-76 МЧС России доставят в Египет 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа. Об этом пресс-служба МЧС 3 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"Два борта МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа... Российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа", - говорится в сообщении.
В гуманитарную помощь, организованную по указанию президента РФ Владимира Путина, входят лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы.
Предыдущая партия гуманитарного груза для жителей сектора Газа была доставлена из России в октябре.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ответ на беспрецедентную по масштабу и жестокости атаку ХАМАС 7 октября, проводит в секторе Газа операцию "Железные мечи". Израильские военные взяли под контроль все населённые пункты у границы с Газой, наносят авиационные удары по объектам (включая гражданские) на территории сектора, держат анклав в полной блокаде.
В Газе сложилась катастрофическая ситуация с водой, продуктами питания, электричеством, медикаментами, топливом. В медицинских учреждениях множество людей не могут получить медицинскую помощь.
В результате израильских ударов по сектору Газа погибли
более 8,8 тысячи человек, более 22,2 тысячи получили ранения.