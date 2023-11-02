https://ukraina.ru/20231102/1050698539.html

Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 8,8 тысячи – минздрав

Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 8,8 тысячи – минздрав - 02.11.2023 Украина.ру

Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 8,8 тысячи – минздрав

В результате Израильских ударов по сектору Газа погибли более 8,8 тысячи человек, более 22,2 тысячи получили ранения. Об этом 2 ноября сообщает министерство здравоохранения Газы

2023-11-02T10:19

2023-11-02T10:19

2023-11-02T10:19

новости

сектор газа

палестино-израильский конфликт

палестина

израиль

война

потери

обстрелы

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По данным медиков, в результате израильских обстрелов сектора Газа погибло уже более 3,6 тысячи детей.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ответ на беспрецедентную по масштабу и жестокости атаку ХАМАС 7 октября, проводит в секторе Газа операцию "Железные мечи". Израильские военные взяли под контроль все населённые пункты у границы с Газой, наносят авиационные удары по объектам (включая гражданские) на территории сектора, держат анклав в полной блокаде. В Газе сложилась катастрофическая ситуация с водой, продуктами питания, электричеством, медикаментами, топливом. В медицинских учреждениях множество людей не могут получить медицинскую помощь.Напомним, что в Израиле в результате атаки ХАМАС погибли более 1,3 тысячи человек. Ещё порядка 150-250 человек находятся в плену.В ситуации беспрецедентного обострения палестино-израильского конфликта и большого числа жертв, Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением.

https://ukraina.ru/20231031/1050633099.html

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новости, сектор газа, палестино-израильский конфликт, палестина, израиль, война, потери, обстрелы