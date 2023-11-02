Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 8,8 тысячи – минздрав - 02.11.2023 Украина.ру
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Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 8,8 тысячи – минздрав
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 8,8 тысячи – минздрав - 02.11.2023 Украина.ру
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 8,8 тысячи – минздрав
В результате Израильских ударов по сектору Газа погибли более 8,8 тысячи человек, более 22,2 тысячи получили ранения. Об этом 2 ноября сообщает министерство здравоохранения Газы
2023-11-02T10:19
2023-11-02T10:19
новости
сектор газа
палестино-израильский конфликт
палестина
израиль
война
потери
обстрелы
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По данным медиков, в результате израильских обстрелов сектора Газа погибло уже более 3,6 тысячи детей.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ответ на беспрецедентную по масштабу и жестокости атаку ХАМАС 7 октября, проводит в секторе Газа операцию "Железные мечи". Израильские военные взяли под контроль все населённые пункты у границы с Газой, наносят авиационные удары по объектам (включая гражданские) на территории сектора, держат анклав в полной блокаде. В Газе сложилась катастрофическая ситуация с водой, продуктами питания, электричеством, медикаментами, топливом. В медицинских учреждениях множество людей не могут получить медицинскую помощь.Напомним, что в Израиле в результате атаки ХАМАС погибли более 1,3 тысячи человек. Ещё порядка 150-250 человек находятся в плену.В ситуации беспрецедентного обострения палестино-израильского конфликта и большого числа жертв, Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением.
https://ukraina.ru/20231031/1050633099.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сектор газа, палестино-израильский конфликт, палестина, израиль, война, потери, обстрелы
Новости, сектор Газа, Палестино-израильский конфликт, Палестина, Израиль, война, потери, обстрелы

Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 8,8 тысячи – минздрав

10:19 02.11.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
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В результате Израильских ударов по сектору Газа погибли более 8,8 тысячи человек, более 22,2 тысячи получили ранения. Об этом 2 ноября сообщает министерство здравоохранения Газы
"В результате атаки Израиля в секторе Газа 8805 погибших, ещё 22240 ранены", - говорится в сообщении.
По данным медиков, в результате израильских обстрелов сектора Газа погибло уже более 3,6 тысячи детей.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ответ на беспрецедентную по масштабу и жестокости атаку ХАМАС 7 октября, проводит в секторе Газа операцию "Железные мечи". Израильские военные взяли под контроль все населённые пункты у границы с Газой, наносят авиационные удары по объектам (включая гражданские) на территории сектора, держат анклав в полной блокаде. В Газе сложилась катастрофическая ситуация с водой, продуктами питания, электричеством, медикаментами, топливом. В медицинских учреждениях множество людей не могут получить медицинскую помощь.
Напомним, что в Израиле в результате атаки ХАМАС погибли более 1,3 тысячи человек. Ещё порядка 150-250 человек находятся в плену.
В ситуации беспрецедентного обострения палестино-израильского конфликта и большого числа жертв, Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением.
Акции в центре Тель-Авива за прекращение огня и освобождение заложников - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
31 октября, 13:28
Несмотря на военную цензуру. Как евреи выступают против бомбардировок сектора ГазаНе все жители Израиля выступают за военные действия против палестинцев. Находятся и те, кто выступает за установление немедленного мира на Ближнем Востоке
 
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