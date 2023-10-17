Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя - 17.10.2023 Украина.ру
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Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя
Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя - 17.10.2023 Украина.ру
Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя
Россия разочарована отклонением Совбезом ООН её проекта гуманитарной резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом постпред РФ при ООН Василий Небензя 17 октября заявил журналистам
2023-10-17T07:06
2023-10-17T07:07
новости
россия
оон
совбез оон
небензя
палестино-израильский конфликт
гуманитарная катастрофа
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"Мы глубоко разочарованы результатами голосования… Единственной причиной непринятия резолюции стало, что они не хотели поддерживать что-либо исходящее от России ", - сказал Небензя.Он подчеркнул, что в российской резолюции не было ничего, что можно было бы оспаривать, потому что она была чисто гуманитарной.В документе, отвергнутом США, Великобританией, Францией и Японией, говорилось, что "СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня". Проект строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, "все акты терроризма", а также призывал к безопасному освобождению всех заложников, беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации гражданских лиц.Для принятия резолюции было необходимо девять голосов "за". Её поддержали пять стран, четыре проголосовали против, шесть воздержались.После беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа и нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на приграничные районы на юге Израиля, ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.В течение нескольких дней израильская авиация наносит удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Объявлена его полная блокада: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв среди мирного населения Газы превышает две тысячи человек, граждан Израиля погибло более тысячи. Число раненых с обеих сторон уже несколько тысяч. ХАМАС держит в заложниках более 150 израильтян.
https://ukraina.ru/20231016/1050229942.html
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новости, россия, оон, совбез оон, небензя, палестино-израильский конфликт, гуманитарная катастрофа
Новости, Россия, ООН, Совбез ООН, Небензя, Палестино-израильский конфликт, гуманитарная катастрофа

Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя

07:06 17.10.2023 (обновлено: 07:07 17.10.2023)
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP / Seth Wenig
Читать в
Россия разочарована отклонением Совбезом ООН её проекта гуманитарной резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом постпред РФ при ООН Василий Небензя 17 октября заявил журналистам
"Мы глубоко разочарованы результатами голосования… Единственной причиной непринятия резолюции стало, что они не хотели поддерживать что-либо исходящее от России ", - сказал Небензя.
Он подчеркнул, что в российской резолюции не было ничего, что можно было бы оспаривать, потому что она была чисто гуманитарной.
В документе, отвергнутом США, Великобританией, Францией и Японией, говорилось, что "СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня". Проект строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, "все акты терроризма", а также призывал к безопасному освобождению всех заложников, беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации гражданских лиц.
Для принятия резолюции было необходимо девять голосов "за". Её поддержали пять стран, четыре проголосовали против, шесть воздержались.
После беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа и нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на приграничные районы на юге Израиля, ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В течение нескольких дней израильская авиация наносит удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Объявлена его полная блокада: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв среди мирного населения Газы превышает две тысячи человек, граждан Израиля погибло более тысячи. Число раненых с обеих сторон уже несколько тысяч. ХАМАС держит в заложниках более 150 израильтян.
Гончаров - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 17:13
Арабо-израильский конфликт и ядерная война: о кнопке, которая приведёт к мировому коллапсу– ГончаровПрезидент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров дал свою оценку действиям израильских спецслужб во время субботнего нападения сил ХАМАС, оценил действия сторон конфликта и позицию мирового сообщества, а также рассказал кто и при каких условиях может стать миротворцем в арабо-израильском конфликте
 
НовостиРоссияООНСовбез ООННебензяПалестино-израильский конфликтгуманитарная катастрофа
 
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