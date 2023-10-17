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Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя
Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя - 17.10.2023 Украина.ру
Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя
Россия разочарована отклонением Совбезом ООН её проекта гуманитарной резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом постпред РФ при ООН Василий Небензя 17 октября заявил журналистам
2023-10-17T07:06
2023-10-17T07:06
2023-10-17T07:07
новости
россия
оон
совбез оон
небензя
палестино-израильский конфликт
гуманитарная катастрофа
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"Мы глубоко разочарованы результатами голосования… Единственной причиной непринятия резолюции стало, что они не хотели поддерживать что-либо исходящее от России ", - сказал Небензя.Он подчеркнул, что в российской резолюции не было ничего, что можно было бы оспаривать, потому что она была чисто гуманитарной.В документе, отвергнутом США, Великобританией, Францией и Японией, говорилось, что "СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня". Проект строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, "все акты терроризма", а также призывал к безопасному освобождению всех заложников, беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации гражданских лиц.Для принятия резолюции было необходимо девять голосов "за". Её поддержали пять стран, четыре проголосовали против, шесть воздержались.После беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа и нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на приграничные районы на юге Израиля, ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.В течение нескольких дней израильская авиация наносит удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Объявлена его полная блокада: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв среди мирного населения Газы превышает две тысячи человек, граждан Израиля погибло более тысячи. Число раненых с обеих сторон уже несколько тысяч. ХАМАС держит в заложниках более 150 израильтян.
https://ukraina.ru/20231016/1050229942.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, оон, совбез оон, небензя, палестино-израильский конфликт, гуманитарная катастрофа
Россия глубоко разочарована результатами голосования в СБ ООН – Небензя
07:06 17.10.2023 (обновлено: 07:07 17.10.2023)
Россия разочарована отклонением Совбезом ООН её проекта гуманитарной резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом постпред РФ при ООН Василий Небензя 17 октября заявил журналистам
"Мы глубоко разочарованы результатами голосования… Единственной причиной непринятия резолюции стало, что они не хотели поддерживать что-либо исходящее от России ", - сказал Небензя.
Он подчеркнул, что в российской резолюции не было ничего, что можно было бы оспаривать, потому что она была чисто гуманитарной.
В документе, отвергнутом США, Великобританией, Францией и Японией, говорилось, что "СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня". Проект строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, "все акты терроризма", а также призывал к безопасному освобождению всех заложников, беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации гражданских лиц.
Для принятия резолюции было необходимо девять голосов "за". Её поддержали пять стран, четыре проголосовали против, шесть воздержались.
После беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа и нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на приграничные районы на юге Израиля, ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
В течение нескольких дней израильская авиация наносит удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Объявлена его полная блокада: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв среди мирного населения Газы превышает две тысячи человек, граждан Израиля погибло более тысячи. Число раненых с обеих сторон уже несколько тысяч. ХАМАС держит в заложниках более 150 израильтян.